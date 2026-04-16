大容量900g！味わいはそのままに、おなかの健康価値を強化！「ビヒダス のむヨーグルト 脂肪ゼロ」機能性表示食品になって4月27日（月）週より全国にてリニューアル発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、「ビヒダス のむヨーグルト 脂肪ゼロ」を、機能性表示食品としてリニューアルし、4月27日（月）週より順次、全国にて発売いたします。

「ビヒダス のむヨーグルト 脂肪ゼロ」は、酸味を抑えた、乳のまろやかな味わいが特長の大容量（900g）のむヨーグルトです。脂質を気にしている方も毎日続けやすい脂肪ゼロタイプです。この度、生きて大腸まで届き、腸内環境を整える機能が報告されている『ビフィズス菌 BB536』を機能性関与成分とした機能性表示食品としてリニューアル発売いたします。味わいはそのままに、おなかの健康価値を強化することで、お客さまのニーズにより一層応えてまいります。「ビヒダス のむヨーグルト 脂肪ゼロ」をお召しあがりいただき、腸のケアにお役立てください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1457-a82cdad41501ba841f766e988a1fc106.pdf

1．商品特長

１.酸味を抑えた、乳のまろやかな味わいが特長の大容量（900g）のむヨーグルトです。

２.脂肪ゼロタイプのため、脂質を気にしている方も毎日続けやすいです。

３.生きて大腸まで届き、腸内環境を整える機能が報告されている『ビフィズス菌 BB536』を機能性関与成分とした機能性表示食品としてリニューアル発売いたします。

４.【機能性表示食品の届出内容】

届出番号：K422 (ビヒダス のむヨーグルト 脂肪ゼロ)

機能性表示：本品に含まれるビフィズス菌BB536は、生きて大腸まで届き、腸内環境を整える機能が報告されています。

機能性関与成分：『ビフィズス菌BB536』20億個

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

・本品は、医薬品ではありません。

2．商品概要

３．お問い合わせ先

＜お客さまからのお問い合わせ先＞ お客さま相談室 ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ0120-369-744

＜森永乳業ウェブサイト＞ https://www.morinagamilk.co.jp

＜ビフィズス菌商品サイト＞ https://www.morinagamilk.co.jp/products/brand/b-kin/

以上