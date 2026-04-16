CORSAIR社製ミドルタワー型PCケース、木製フロントパネルを備える「FRAME 4000D WOOD RS」シリーズ、RGBフロントパネルを備える「FRAME 4000X RS」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、CORSAIR社製のミドルタワー型PCケース「FRAME 4000D WOOD RS」シリーズおよび「FRAME 4000X RS」シリーズを発表いたします。

全製品ともに、レールをスライドさせるだけで、ファンを柔軟なレイアウトで取り付けできる「InfiniRailシステム」を搭載。デイジーチェーン接続可能な同社製PWMファン「RS120」シリーズを4基装備するほか、トップ、フロント、サイドには最大360mmサイズの水冷ラジエーターが搭載可能となっており、豊富な冷却オプションに対応しています。

「FRAME 4000D WOOD RS」シリーズには木製フロントパネルを採用し、「FRAME 4000X RS」シリーズには高エアフローに最適化されたRGBフロントパネルを搭載。いずれも背面コネクタ設計のマザーボードに対応しており、ドレスアップ重視のPCの組み立てに最適です。

高剛性・高品質ウッドパネル（FRAME 4000D WOOD RSシリーズ）

フロントにFSC認証木材スラット（オーク／ウォルナット）を採用。温かみのあるウッドの表情が、無機質になりがちなPCまわりに上質なアクセントを加えます。さらに高い通気性を確保した構造で、ケース内へしっかり空気を取り込み、インテリアに馴染むデザイン性と、安定動作を支えるエアフローを両立したPCケースです。

光るフロントで魅せる、高エアフロー（FRAME 4000X RSシリーズ）

通気性の高いRGB FLOWフロントパネルは、エアフローとデザイン性の理想的なバランスを実現。印象的なデザインとRGBライティングを備え、高い通気性も確保します。RGBライティングを最大限に楽しみたい方、またはエアフローと見た目の両立を重視する方にとって、RGB FLOWフロントパネルは最適な選択です。

高いカスタマイズ性&デザイン性（全製品共通）

FRAMEモジュラーケースシステムと、前面・上面のInfiniRailファンマウントで柔軟にレイアウト可能。さらに背面コネクタ設計マザーボードにも対応し、配線を見せにくいすっきりしたPCに仕上げられます。フルレングスの強化ガラスサイドパネルで中身もきれいに見せられます。

標準で強力冷却、幅広い構成にも対応（全製品共通）

標準でRS120 PWMファン×4を装備し、開封後すぐにしっかり冷却。120mm最大13基／140mm最大7基のファン構成に対応し、360mmラジエーター最大3基も搭載可能です。さらに重量級GPUを支えるGPUアンチサグ安定化アームも付属し、安心して高性能PCを組めます。

製品概要

メーカー：CORSAIR

製品名：FRAME 4000D WOOD RS Black&Walnut

カラー：ブラック&ウォルナット

型番：CC-9011340-WW

JANコード：0840440417880

アスクコード：CS9731

予想市場価格：21,980円前後（税込）

発売時期：2026年 4月23日

製品名：FRAME 4000D WOOD RS White&Oak

カラー：ホワイト&オーク

型番：CC-9011341-WW

JANコード：0840440417897

アスクコード：CS9732

予想市場価格：21,980円前後（税込）

発売時期：2026年 4月23日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/frame-4000d-wood-rs.html

製品名：FRAME 4000X RS Black

カラー：ブラック

型番：CC-9011302-WW

JANコード：0840440488828

アスクコード：CS9729

予想市場価格：22,980円前後（税込）

発売時期：2026年 4月23日

製品名：FRAME 4000X RS White

カラー：ホワイト

型番：CC-9011303-WW

JANコード：0840440488835

アスクコード：CS9730

予想市場価格：22,980円前後（税込）

発売時期：2026年 4月23日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/frame-4000x-rs.html

CORSAIR社 概要

米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。

CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。

URL：https://www.corsair.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：岡野 修久

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/