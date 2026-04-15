新曲「ありがとう」とともに贈る至福の夜！スーパー銭湯アイドル『純烈ディナーショー』7/11（土）開催決定

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

『純烈ディナーショー』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/event/2026/junretsu/

ホテルニューオータニ幕張では、大人気グループ「純烈」による特別なディナーショーを、2026年7月11日（土）に開催いたします。

3人体制で新たなスタート！進化し続ける「純烈」の一夜限りのスペシャルステージ

ホテルニューオータニ幕張 鶴の間

長年にわたり多くのファンを魅了し続け、「スーパー銭湯アイドル」として不動の人気を誇る「純烈」。2025年4月からはオリジナルメンバー3名での新体制となり、新曲のリリースや全国ツアーなど、ますます精力的な活動を展開しています。 本公演では、そんな彼らのパワフルで華麗なパフォーマンスを、ホテルの宴会場というプレミアムな空間でお届けいたします。大規模なコンサート会場とは一味違う、ディナーショーならではのアーティストとの距離の近さや、一体感あふれる熱いステージをご堪能ください。

ホテル総料理長が手がける特別ディナーとともに、至福のひとときを

ショーの熱気をお愉しみいただく前に、ホテルニューオータニ幕張の総料理長がこの日のために腕を振るう特別なディナーコースをご用意いたします。彩り豊かなお料理と、ソムリエが厳選したお飲物による至高のマリアージュ。日常の喧騒から離れた上質なおもてなしとともに、心もお腹も満たされるラグジュアリーな一夜をお約束いたします。

純烈 プロフィール

2007年結成。元戦隊ヒーロー俳優中心の3人組ムード歌謡コーラスグループ。メンバーは酒井一圭（リーダー）、白川裕二郎、後上翔太。平均身長183cm。3年間の準備期間を経て2010年6月23日「涙の銀座線」でメジャーデビュー。「夢は紅白親孝行」を目標に掲げながら温浴施設で地道に活動を続ける姿が“スーパー銭湯アイドル”としてテレビ番組に多数取り上げられ、注目を浴びた。18年、グループ結成から11年で『第69回NHK紅白歌合戦』初出場を果たす。以降、8年連続出場継続中。

24年、結成後初のオリジナルアルバム「純烈魂１」を発売すると、11月25日には初単独日本武道館公演「純烈in日本武道館「純烈魂」」を開催、チケットは完売し約8000人を動員した。デビュー15周年の25年は1月に明治座、2月に新歌舞伎座、11月に御園座で座長公演を開催。3月末をもって途中加入メンバーの岩永洋昭が卒業、オリジナルメンバー3人での新体制がスタートする中、初のドキュメンタリー映画「純烈ドキュメンタリー死ぬまで推すのか」が公開された。2026年は新曲「ありがとう」をひっさげ全国ツアーを展開するなど、ますます精力的に活動している。

開催概要

ホテルニューオータニ幕張

『純烈ディナーショー』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/event/2026/junretsu/

［日時］2026年7月11日（土） 受付16:30～ / ディナー 17:30～ / ショー 19:00～

［会場］ホテルニューオータニ幕張 鶴の間（2階 宴会場）

［料金］\33,000

※料金には、ショー、お料理、お飲物、税金・サービス料が含まれます。

※18歳未満のお客さまのご入場はご遠慮いただいております。

［ご予約・お問合せ］

Tel: 043-297-7676（宴会予約直通 平日 11:00-18:00 / 土・日・祝 9:00-18:00）