「ソフトバンクステラタウン大宮」の出店について

株式会社TOKAIコミュニケーションズ

2026年4月15日

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長 高橋 強、以下 当社）は、埼玉県さいたま市北区で運営しております「ソフトバンクさいたま宮原」を、現店舗から徒歩圏内の大型ショッピングモール「ステラタウン」内へ移転し、2026年4月24日（金）より新店舗名「ソフトバンクステラタウン大宮」としてオープンいたします。

ステラタウン内へ移転することで、これまでと変わらぬアクセスの良さを保ちながら、ゆったりとした店舗スペースや広い駐車場を確保し、お客様の利便性の向上を図ります。広く開放的な店舗空間には最新の携帯端末の展示はもちろん、専門スタッフによるお客様一人ひとりのニーズに応じた最適な携帯電話料金プランのご提案やサポートサービスをご提供いたします。

今後も当社は、ＴＯＫＡＩグループのコーポレートメッセージ「暮らしに社会にもっと笑顔を。」のもと、お客様のモバイルライフをより豊かで楽しくすることを目指し、今後もより良いサービスの提供に努め地域に貢献してまいります。

１．店舗情報

店舗名 ：ソフトバンクステラタウン大宮

営業時間：10：00～21：00（最終受付19：30）

定休日 ：年中無休（施設営業に準ずる）

電話番号：048-669-0220

所在地 ：埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目854-1ステラタウン内1階

駐車場 ：有

２．ステラタウンについて

埼玉県さいたま市北区宮原町に位置するショッピングセンターで、約110店舗の多様なショップ＆レストランが集まる専門店街「ステラモール」と、イトーヨーカドー、イエローハット、ダイソーなどの大型店舗を有しています。ファッションやグルメ、生活用品からサービスまで幅広く揃っており、地域の皆さまの日常の買い物やレジャーを支える施設として親しまれています。

また、駐車台数が約2,300台と充実した駐車場設備や、最寄りのJR土呂駅からも無料シャトルバスが毎日運行し、アクセスしやすい立地により、幅広い世代のお客様の様々なニーズに応える便利なショッピング環境を提供しています。

店舗イメージ

店舗イメージ

以上

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ

コンシューマ事業本部 モバイル事業部 ショップ営業部

TEL：054-397-3552 （受付時間 平日 10:00～18:00）

E-Mail：SHOP-EIGYO-ML@tokai-grp.co.jp