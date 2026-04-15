暑さ・汗・ニオイ夏の不快に 動物たちの“きもち”になるひんやり体験「キモチ氷冷」2026数量限定発売

株式会社グローバルプロダクトプランニング

株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、動物たちの“きもち”になるようなひんやり体験で、暑さ・汗・ベタつきなどの夏の不快を気持ちよく乗り切る冷感シリーズ『キモチ氷冷』を４月15日に数量限定発売します。

2026シーズンは昨年発売し大好評をいただいた「氷冷タオル」から、欲しい時に必要な分だけ＜1枚入り＞が新登場。シリーズ発売当初からの人気アイテム「氷冷バスソルト」の＜ミニギフト＞も加わります。“我慢の夏”を“楽しい夏”に変えるような、ひんやり体験をお届けします。

選べるひんやり！どのきもち？

年々厳しさが増し長引く日本の夏。2026年は昨年同様暑さの到来が早く猛暑となる可能性があり、厳しい暑さへの対策が必要と言われています。『キモチ氷冷』シリーズは、ペンギン・シロクマ・アザラシの“きもち”になるようなユニークな冷感コンセプトで、ひんやりレベルや使用シーンで選べる幅広いラインアップを展開。通勤・通学に、運動やレジャーに、おうち時間に。日常からレジャーまで幅広いシーンで快適な夏をサポートします。

まるで南極?! キンキン氷冷!

ペンギンのきもち

冷感★★★★★

突き抜ける清涼感で気分もリフレッシュしてくれるクールミントの香り

まるで北極?! スースーひんやり!

シロクマのきもち

冷感★★★

シャープなシトラスがひんやり清涼感をひきたてるクールライムの香り

まるで楽園?! やさしい涼感

アザラシのきもち

メントール不使用

ジューシーな甘さの中におだやかな涼しさ感じる巨峰の香り

※アイテムにより展開する種類が異なります

2026新製品

■氷冷タオルに１枚入りが登場！

欲しい時に、必要な分だけ。特大シートでからだの汗や気になるニオイをスッキリ拭き取る冷感汗拭きタオル「氷冷タオル」に１枚入りが新登場。5枚入りと合わせて、より手軽になりました。清涼成分メントール配合で、首にかければキンキンひんやり！個包装だから必要な分だけ持ち歩けて、お出かけや運動など屋外活動の暑さ対策にオススメです。

こんなシーンで大活躍！

日常の外出に／外遊びに／野外作業に／仕事の外出に／ランニング・トレッキングに／スポーツ観戦に

左から 氷冷タオル５枚入り、氷冷タオル1枚入り氷冷タオル １枚入り／５枚入り

Point 1. 超大判サイズ

・首かけしやすい60cmの超大判

・汗の止まらない首元に巻けばスッキリ爽快！

Point 2. 厚手織り

・肌あたりのよい厚手やわらか織り

・全身背中まで1枚でしっかり拭ける

Point 3. 個包装

・タオルが１枚づつ個包装に

・場所を取らず必要な分だけ持ち歩ける

・家族みんなで、友人同士で

■夏のお風呂が冷えきもちぃ～！サンクスミニギフト

お風呂でゆる～く涼を楽しめる、氷冷バスソルトに気軽に贈れるミニギフトが新登場！２種の冷えレベルと香りのお風呂が楽しめます。ありがとうの気持ちを伝えるメッセージ付き。友人や同僚など日頃お世話になっているあの人に、肩のチカラを抜いて楽しむ納涼バスタイムを贈りませんか？

用途や使用シーンで選べるラインアップ

■汗・ニオイをひんやりスッキリ！冷感汗拭きシート

サンクスミニギフト（ペンギン）サンクスミニギフト（アザラシ）

からだに、頭皮・髪に、顔に。汗やベタつきが気になるパーツ毎に選べる、３つのシートをラインアップ。

【からだ】氷冷ボディーシート（ペンギン・シロクマ）

気になるからだの汗やニオイをさっぱり拭きとる冷感汗拭きシート。ひんやり気持ちいい清涼成分メントールと、ベタつき防止の肌さらさらパウダー入りでサラッとスッキリ爽快に。使いやすい大判厚手の立体メッシュシートが、皮脂汚れやニオイをからめ取りながらしっかり拭きとります。たっぷり使えてうれしい大容量36枚入り。日本製。

氷冷ボディーシート（ペンギン）氷冷ボディーシート（シロクマ）【頭皮・髪】氷冷シャワーシート（ペンギン・シロクマ）

蒸れてベタつく汗やニオイをさっぱり拭きとる、頭皮や髪にも使える冷感汗拭きシート。

ひんやり気持ちいい清涼成分メントールとヒアルロン酸（*1）やコラーゲン（*2） などの保湿成分とコンディショニング成分（*3）を配合。髪や肌でうるおして整えながらスッキリ爽快に。肌あたりやわらかな厚手シートで、汗やニオイをしっかり拭きとります。日本製。

＊1 ヒアルロン酸Na ＊2 加水分解コラーゲン ＊3 銀、アラントイン、グリナルリチン酸ジカリウム

氷冷シャワーシート（ペンギン）氷冷シャワーシート（シロクマ）【顔】涼感フェイスシート（アザラシ）

すっぴんはもちろん、メイクの上からもやさしく押さえて汗・皮脂サラっとスッキリ！

汗・皮脂を吸着するさらさらパウダー*配合の顔用シート。ヘリンボーン織りのやわらか厚手で拭きとり性は◎。メントール不使用のやさしい涼感なので、親子でお使いいただけます。日本製。

＊タルク、シリカ

涼感フェイスシート（アザラシ）

■ほてった肌にシュっ！ ひんやりボディーミスト

火照ったからだにひんやりきもちぃ～。肌うるおす植物エキス*配合のクールボディーミスト。夏の外あそびやスポーツの後、お風呂上がりの肌にシュッとひと吹き。好みで選べる3つのひんやりレベルが揃います。日本製。

＊カミツレ花エキス、スイカズラ花エキス、ハイブリッドローズ花エキス（いずれも保湿成分）

■なぜかジワジワ冷たさ感じる?! 氷冷バスソルト

ボディーミスト（ペンギン）ボディーミスト（シロクマ）ボディーミスト（アザラシ）※メントール不使用

温かいお風呂がなぜかジワジワ冷たさを感じさせる不思議な海塩の入浴料。清涼成分配合でスースー湯上がりに。暑い季節の入浴を爽やかにする、クリアな湯色と涼しげな香りも楽します。日本製

■製品情報

氷冷バスソルト（ペンギン）氷冷バスソルト（シロクマ）氷冷バスソルト（アザラシ）※メントール不使用

『キモチ氷冷』シリーズ全ラインアップ

●キモチ 氷冷タオル（ペンギン） 2026NEW

シートサイズ：W300×H600mm

１枚：希望小売価格 132円（税込）

５枚：希望小売価格 660円（税込）

●キモチ サンクスミニギフト 全２種（ペンギン・アザラシ） 2026NEW

セット内容：

ペンギン）氷冷バスソルト50g ペンギン・シロクマ 各１

アザラシ）氷冷バスソルト50g アザラシ・シロクマ 各１

希望小売価格：594円（税込）

●キモチ 氷冷ボディーシート 全２種（ペンギン・シロクマ）

内容量 36枚入り（シートサイズ：W200×H200mm）

希望小売価格：682円（税込）

●キモチ 氷冷シャワーシート 全２種（ペンギン・シロクマ）

内容量 20枚入り（シートサイズ：W150×H200mm）

希望小売価格：582円（税込）

●キモチ 涼感フェイスシート（アザラシ）

内容量 20枚入り（シートサイズ：W150×H200mm）

希望小売価格：582円（税込）

●キモチ 氷冷ボディーミスト 全3種（ペンギン・シロクマ・アザラシ）

内容量 100mL 希望小売価格：990円（税込）

●キモチ 氷冷バスソルト 全3種（ペンギン・シロクマ・アザラシ）

内容量：50g 希望小売価格：220円（税込）

●キモチ 氷冷スカルプローション 全２種（ペンギン・シロクマ）

内容量：95mL 希望小売価格：990円（税込）

2026年4月15日（水）発売

GPPオンラインショップなどで販売

https://www.gpp-shop.com/shop/c/c420801/

製品お問い合わせ先

グローバルプロダクトプランニング

03-3770-6170

https://www.gpp-shop.com