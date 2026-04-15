長野県と「マイボトルの利用及び熱中症対策の推進に関する協定」を締結

ウォータースタンド株式会社

浄水型ウォーターサーバーのレンタル事業を行うウォータースタンド株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：本多 均、以下当社）は、2026年3月24日（火）に長野県（知事：阿部 守一）と「マイボトルの利用及び熱中症対策の推進に関する協定」を締結したことをお知らせいたします。

▲（左より）長野県環境部長 小林 真人様、当社代表取締役社長 本多 均

■協定の概要

本協定は、長野県とウォータースタンド株式会社が連携し、マイボトルの利用促進を通じてプラスチックごみの削減や温室効果ガス排出量の削減、熱中症対策の推進を図ることを目的として締結するものです。県が進める県有施設へのマイボトル用給水機の設置を中心に、公共施設等における率先した取組を進めるとともに、県民・事業者との協働により取組を広げていきます。

県は啓発や周知を担い、マイボトル利用の定着と適切な水分補給の促進を図ります。当社は、給水機の設置・維持管理への協力に加え、技術や知見の提供を通じて取組を支援します。双方が連携し、地域からプラスチックごみ削減と熱中症対策の推進に貢献します。

■長野県ホームページ

「『マイボトルの利用及び熱中症対策の推進に関する協定』を締結しました」

https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/mybottlekyoutei.html

■環境部長 小林 真人様コメント

本県は、太平洋や日本海に流れ込む河川を有する上流県の責務として、プラスチックごみの削減に向け、令和元年から「信州プラスチックスマート運動」を実施しております。

また、近年、災害級の暑さが常態化する中、県民の命と健康を守るため、昨年７月に「長野県熱中症対策パッケージ」を取りまとめ、部局横断で取り組んでいるところです。

環境部では、クールシェアスポットや給水機の設置を進めており、給水スポットについては、「全市町村で登録」の目標を掲げ達成したところです。こうした中、このたび、給水機の設置によるマイボトルの活用を通じて、地球環境に配慮した活動に取り組まれているウォータースタンド株式会社の給水機を、県庁と１０の合同庁舎に設置いただけることとなりました。これまで合同庁舎等に来庁される方は、場所によっては無料で水を補給する場所がなかったが、今回の給水機設置により、気軽かつ無料でマイボトルに水を補充できることとなります。

本日の協定締結を機に、長野県としても、今後、公共施設等における給水環境の整備を進め、広く県民の皆さまに周知し、プラスチック削減や熱中症対策の取組を更に進めてまいります。

■ウォータースタンドについて

浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」は、ボトル不要でいつでもおいしい飲料水が使える利便性の高さと、運搬や使い捨て容器を必要としないエコな給水システムが支持され、子育て世帯を中心とした個人宅や、SDGs達成に取組む法人、大学などに支持されています。

・当社の使い捨てプラスチックボトル削減に向けた取組

当社は使い捨てプラスチックボトル30億本の削減をミッションに掲げ、長野県を含め全国の地方公共団体・教育委員会と「ボトルフリープロジェクト」を推進しています。当社の「ボトルフリープロジェクト」は、誰もがアクセスできる水道水を活用し環境負荷が少ない給水スタンドを整備し、マイボトル活用を推進するものです。

本活動を通じて、使い捨てプラスチック削減・CO2排出抑制による地球温暖化の緩和と、水分補給による熱中症などの被害・健康増進による気候変動への適応の両立を実現します。この取組への協力を様々な組織・団体等に呼びかけながら、同様の取組を日本全国に拡大していきます。

当社の取組の事例掲載・受賞・補助事業への採択一覧

・公益財団法人さいたま市産業創造財団 デジタル技術活用新ビジネス・新サービス開発補助金

・かわさきSDGs大賞2023 特別賞「川崎市地球温暖化防止活動推進センター賞」

・令和４年度彩の国埼玉環境大賞「優秀賞」

・脱炭素チャレンジカップ2022 「オルタナ最優秀ストーリー賞」

・令和3年度「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」受賞

・2021年度日本子育て支援大賞

・農林水産省・消費者庁・環境省連携 サステナアワード2020 伝えたい日本の"サステナブル"

サステナアワードルーキー賞

・経済産業省関東経済産業局 中小企業のSDGs取組事例

・国立環境研究所気候変動適応センター 気候変動適応情報プラットフォーム

■自治体との協定締結実績一覧

【ウォータースタンド株式会社 概要】

代表取締役社長：本多 均（ほんだ ひとし）

本社：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-463（全国69拠点 2026年3月末）

設立：1969年3月 資本金：5,000万円

事業内容：浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」・空気清浄機レンタル

コーポレートサイト https://waterstand.co.jp/

サービスサイト https://waterstand.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d45090-243-39f1b6acb874f9a1516472d572f753c6.pdf