SOXAI（ソクサイ）、日本ブラインドサッカー協会と競技力向上パートナー契約を締結

株式会社SOXAI

株式会社SOXAI（代表取締役社長 渡邉達彦、以下「SOXAI」）は、特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会（東京都新宿区・理事長：金子久子、以下「JBFA」）と競技力向上パートナー契約を締結いたしました。契約期間は2026年4月1日から2027年3月末日までの1年間で、2026年のIBSAブラインドサッカーアジア選手権 2026 in うめきたに挑むブラインドサッカー男子・女子日本代表強化指定選手に対し、国産睡眠管理用スマートリング「SOXAI RING 2」を提供し、睡眠を中心とした総合的なコンディション管理をサポートしてまいります。

競技力向上パートナー契約の背景

本契約締結の背景には、パラスポーツ全体への注目度の高まりと、アスリートのパフォーマンス向上におけるテクノロジー活用の重要性の高まりがあります。特に2026年は、4月15日から日本で開催されるIBSAブラインドサッカーアジア選手権 2026 in うめきたという重要な国際大会が控えており、日本代表チームのコンディション管理への期待が高まっています。

SOXAI RING 2による支援内容

ブラインドサッカー男子・女子日本代表強化指定選手に対し、「SOXAI RING 2」を提供いたします。選手の皆様は、睡眠スコア、体調スコア、運動スコアの3つの指標から算出される総合的な生活の質（QoL）スコアを通じて、日々のコンディション変化を客観的に把握できるようになります。

視覚に頼らない競技特性を持つブラインドサッカーにおいて、選手自身が身体状態を数値で把握できることは、トレーニング強度の調整や疲労回復の最適化において重要な意味を持ちます。世界最細の幅6.7mmという装着感と、最大14日間の長時間バッテリーにより、日常生活からトレーニング、試合まで一貫したデータ取得が可能です。

株式会社SOXAI 代表取締役社長 渡邉達彦のコメント

この度、日本ブラインドサッカー協会様との競技力向上パートナー契約を締結できましたことを、大変光栄に思います。私たちは、指輪型ウェアラブルデバイス「SOXAI RING（ソクサイリング）」を自社開発・製造・販売するスタートアップです。小型で軽量な当製品は、装着負担が限りなく少なく、ストレスフリーに装着者の睡眠状態や活動状態を測定・管理することが可能です。

ブラインドサッカーは、視覚以外の全身の感覚を研ぎ澄ましてプレーする、高い集中力が求められる競技であり、日々のコンディショニングの質が競技力に直結すると考えています。私たちは、SOXAI RINGを通じて取得されるデータをもとに、選手一人ひとりに最適化されたコンディション管理やリカバリー支援を行い、より高いパフォーマンス発揮に貢献してまいります。

また本取り組みを通じて、トップアスリートの現場から得られる知見を製品・サービスのさらなる進化へと還元し、スポーツ分野のみならず、より多くの方々の健康とパフォーマンス向上に寄与できるよう努めてまいります。 ブラインドサッカー日本代表の皆様のさらなるご活躍を心より応援するとともに、本パートナーシップが競技力向上と新たな価値創出につながることを強く期待しております。

NPO法人日本ブラインドサッカー協会 理事長 金子久子氏のコメント

「この度、株式会社SOXAIと競技力向上パートナー契約を締結できましたことを、大変心強く感じております。

ブラインドサッカー日本代表はこれまで、トータルコンディショニングの考え方のもと、さまざまな領域から競技力向上に取り組んでまいりました。その中でも「睡眠」は、選手のパフォーマンスを支える極めて重要な要素でありながら、主観的な評価に頼らざるを得ない側面がありました。

今回、SOXAI RING 2を活用し、睡眠や活動量をはじめとするデータを客観的に把握・分析できる環境が整うことで、より科学的かつ個別最適化されたコンディショニングの実現につながるものと期待しております。

また本取り組みは、アスリートの競技力向上にとどまらず、視覚障害のある方々の生活の質向上にも資する可能性を秘めています。日常生活における活動量や睡眠の状態を可視化することは、自身のコンディションを理解し、より良い生活リズムを築く一助となります。

ブラインドサッカーを通じて、「視覚障がい者と健常者が当たり前に混ざり合う社会」の実現を目指す私たちにとって、本パートナーシップは新たな価値創出への重要な一歩です。今後、株式会社SOXAIとともに、競技の発展と社会課題の解決の両立に取り組んでまいります。」

今後の展開

SOXAIは本契約を通じて、JBFAが提供する企業研修プログラム「OFF T!ME biz」への参加や、パートナー交流会への参加といった機会も得ることになります。これにより、スポーツ界とヘルスケア業界の連携を深め、より広範囲での健康増進への取り組みを推進してまいります。

「SOXAI RING 2」について

2025年12月10日に、自社で開発・販売する日本発の睡眠管理用スマートリング「SOXAI RING」の新モデル「SOXAI RING 2」を発売しました。新モデル「SOXAI RING 2」では、特許を取得した光学分野の最先端技術を活用して独自開発した光電容積脈波(PPG)センサー 「Deep Sensing(TM)」（ディープセンシング）※1を新たに搭載したことにより、計測の精度が大幅に改善し、より深いレベルで身体状態の変化を可視化することができるようになりました。さらにサイズは世界最細※2の幅6.7mmという細さ、継続使用可能時間も世界最長※3レベルの最大14日間となり、長時間装着する際もより快適にご利用いただけます。

詳しくはこちらよりご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000089024.html

※1 「Spatial resolved spectroscopic multi-wavelength PPG (空間分解分光多波長PPG技術)」は特許取得済み（特許7655609）です。

※2 世界最細：「バイタルセンシング機能を搭載した連続駆動時間4日以上のスマートリング」を開発する主要スマートリングメーカーの公開情報をもとに比較（SOXAI調べ、2025年12月10日時点）

※3 世界最長：「バイタルセンシング機能を搭載した連続駆動時間4日以上のスマートリング」を開発する主要スマートリングメーカーの公開情報をもとに比較。サイズごとに搭載しているバッテリーは異なり、14日間は20～26号の場合です。リングサイズと使用状況、ファームウェアバージョン、バッテリーの経年劣化によって変化します。（SOXAI調べ、2025年12月10日時点）

SOXAIについて

SOXAIは「ヘルスケアをライフスタイルに」をビジョンに掲げ、2021年に創業されたヘルステック企業です。生活のあらゆる場面にバイタルセンシング技術を適応させることで、人々が自然と健康増進に取り組むことができる世界の実現を目指しています。

https://soxai.co.jp/pages/about-us

会社概要

本社所在地：神奈川県横浜市中区不老町1丁目2-1

代表者：代表取締役 渡邉達彦

設立：2021年

本プレスリリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社SOXAI

取締役副社長 CFO 光頼篤樹（ミツヨリ アツキ）

電話：045-264-9397

メール：info@soxai.co.jp