レンタル819、北海道札幌市清田区に「レンタル819札幌清田」を4月23日オープン。Ducati中心の輸入バイクを展開

株式会社キズキレンタルサービス

株式会社キズキレンタルサービスは、2026年4月23日（木）、北海道札幌市清田区に「レンタル819札幌清田」をオープンいたします。新店舗では、Ducatiを中心とした高級感あるラインナップを展開し、レンタルならではの気軽さで憧れの輸入バイクを体験いただけます。

また、札幌清田店のオープンを記念し、エヴァンゲリオンレーシングとのコラボレーション企画として展開している特別仕様車両「エヴァRT 初号機 パニガーレV4」を期間限定で展開いたします。レンタル819ならではの、“見るだけで終わらない、実際に乗れる特別な体験”を北海道でも提供してまいります。

店舗概要

店舗名：レンタル819札幌清田

オープン日：2026年4月23日（木）

所在地：北海道札幌市清田区美しが丘1条4丁目1-1

店舗詳細：https://rental819.com/store/184

駐車場：あり

※駐車場には限りがあるため、ご利用希望の際は事前に店舗までご予約をお願いいたします。

2026年4月23日（木）にオープンする「レンタル819札幌清田店」は、Ducatiを中心に取り揃えた新店舗です。今後はBMWやTRIUMPHなどの輸入車も順次追加予定で、北海道エリアにおける新たな拠点として、幅広いお客様にご利用いただける店舗を目指してまいります。

情熱的なDucatiとともに、広大な北海道のツーリングをお楽しみいただける店舗として、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

オープン記念企画「エヴァRT 初号機 パニガーレV4」について

「エヴァRT 初号機 パニガーレV4」は、Ducatiのフラグシップモデル「パニガーレV4」をベースに、エヴァンゲリオンレーシングの世界観を落とし込んだ特別仕様車両です。これまで東名横浜店・大田店・Ducati埼玉南店での展示およびレンタル展開を通じて多くの反響をいただいており、今回、その話題性と体験価値を北海道でも展開すべく、札幌清田店のオープン記念企画として期間限定で展開いたします。

レンタル819では、単なる展示にとどまらず、“実際に見て、乗って、体験できる”ことを重視した取り組みを進めております。本企画では、エヴァンゲリオンレーシングの世界観とパニガーレV4の圧倒的な存在感を、北海道の地で実際に体感いただけます。

※本車両は外装ラッピングによる特別仕様であり、車両性能はベースモデル「パニガーレV4」と同一です。

専用ページを見る :https://rental819.com/lp/2604EVAR/