『ファミリーの思い出応援プロジェクト』！4月は「ハウステンボス」のホテル宿泊券(1DAYパスポート付)が当たる！

アクトインディ株式会社

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（運営：アクトインディ株式会社）の『ファミリーの思い出応援プロジェクト』。

本プロジェクトは、子どもたちとその家族が一緒に過ごす時間をより豊かにし、かけがえのない“思い出”を残していただくことを目的としています。近年、共働き世帯の増加や生活スタイルの多様化、デジタル化の進展や物価高騰など、子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。そんな中で、いこーよは「子どもにとってのかけがえのない体験や家族との思い出こそが、将来の成長や家族の絆を育む大切な基盤になる」と考えています。

そこで本プロジェクトでは、この想いに賛同いただいた全国の施設とともに、親子が素敵な時間を共有し、家族の絆を深めるきっかけを届けてまいります。

今回、この企画に賛同いただいた「ハウステンボス」にて、無料招待券のプレゼントキャンペーンを実施します。

■応募概要- プレゼント内容：ハウステンボス「ホテル宿泊券(1DAYパスポート付)」3組12名様- 応募対象：「いこーよ」会員（新規会員登録も対象）- 応募方法：「いこーよ」キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/22264?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202604)よりご応募ください- 応募締切：2026年4月15日（水）～5月14日（木）23：59まで■キャンペーン詳細はこちら

いこーよ公式サイト キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/22264?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202604)

■「ハウステンボス」について

長崎・佐世保の人気テーマパークリゾートである、憧れの異世界。「ハウステンボス」 は、「ワクワクが、続々！」のもと、本格的なアトラクションやエンターテインメントが次々と登場し、新たな感動と興奮をお届けしています。

まず2025年にオープンした、世界唯一(※1)のミッフィーをテーマにしたエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」では、‟ミッフィーとなかまたちの憧れの休日”をコンセプトに、ミッフィーといっしょにまるで物語の主人公になったような、心ときめく体験が楽しめます。さらに、4月24日(金)にオープンする、日本初(※2)『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」をはじめとした「迎撃要塞都市 ハウステンボス」での大興奮体験の数々に加え、この夏は、ヨーロピアン・ヴァカンス気分を味わえる、リゾートプールエリアも新しく導入いたします。毎年好評のグランドサマープールに加え、まるで海外リゾートを訪れたかのような非日常感を味わえる新リゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」が仲間入り。ビーチリゾートを彷彿とさせる青い海と白い砂浜をイメージした開放感たっぷりの空間で、遊びもくつろぎもどちらも楽しめるのが魅力です。



4月24日に日本初(※2)『エヴァンゲリオン』8Kライドアトラクションが誕生！

日本初(※2)、超高精細8K映像で体験する『エヴァンゲリオン』をテーマにしたライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」がついに誕生します。

爆風に巻き上がる破片のひとつひとつまで目で追える――驚異の解像度を誇る8K映像と、最新技術を駆使した高精細なライドモーションが完璧にシンクロ。視界いっぱいに広がる戦闘シーンが、現実と見紛うほどの臨場感で迫ります。

他にも、定番の人気アトラクションや季節限定イベントが充実しています。色とりどりの花々が咲き誇る園内で、親子一緒に心ときめく体験が楽しめます。

※1 独自のライドやアトラクションがあるのはハウステンボスのみ（2025年 ハウステンボス調べ）

※2 エヴァンゲリオンのアトラクションで、8K映像を使用することにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

■「いこーよ」サービス概要

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国10万件以上の施設情報や10.4万件以上の口コミを掲載しています（2026年4月現在）。

「いこーよ」は家族のおでかけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子ども達の笑顔が増えることを願って運営しています。

いこーよサイトURL：https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/)

いこーよアプリ（iOS）： https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91-%E9%81%8A%E3%81%B3%E5%A0%B4-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1119475569)

いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)