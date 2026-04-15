Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜などで開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2026年4月25日～4月26日の2日間、東京都江戸川区にある大島小松川公園自由の広場にて第1回開催を行います。





ポスター





■第1回 全肉祭 in 東京

会場 ：大島小松川公園自由の広場

日程 ：2026年4月25日～4月26日

時間 ：10:00～21:00

店舗数：約70店舗





内面





■全肉祭とは

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベントです。





会場昼





会場夜





■2日間通っても楽しみ尽くせないボリューム

・総メニュー数200アイテム以上！？

2日間では絶対に食べきることができません

・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？

大好評ワインの試飲コーナーもご用意

・お子様も退屈させないお遊びブースもご用意

大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーもご用意

・観覧無料のステージ企画

生ライブ





エアー遊具





■全肉祭 公式Instagram

https://www.instagram.com/zennikusai/





食堂