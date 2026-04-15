Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜などで開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2026年4月25日～4月26日の2日間、東京都江戸川区にある大島小松川公園自由の広場にて第1回開催を行います。


ポスター


■第1回 全肉祭 in 東京

会場　：大島小松川公園自由の広場

日程　：2026年4月25日～4月26日

時間　：10:00～21:00

店舗数：約70店舗


内面


■全肉祭とは

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベントです。


会場昼


会場夜


■2日間通っても楽しみ尽くせないボリューム

・総メニュー数200アイテム以上！？

　2日間では絶対に食べきることができません

・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？

　大好評ワインの試飲コーナーもご用意

・お子様も退屈させないお遊びブースもご用意

　大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーもご用意

・観覧無料のステージ企画

　生ライブ


エアー遊具


■全肉祭　公式Instagram

https://www.instagram.com/zennikusai/


食堂