西日本最大級のグルメイベント「全肉祭」 東京都江戸川区にて4/25～4/26に第1回開催決定！
Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山・高知・岐阜などで開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2026年4月25日～4月26日の2日間、東京都江戸川区にある大島小松川公園自由の広場にて第1回開催を行います。
ポスター
■第1回 全肉祭 in 東京
会場 ：大島小松川公園自由の広場
日程 ：2026年4月25日～4月26日
時間 ：10:00～21:00
店舗数：約70店舗
内面
■全肉祭とは
畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベントです。
会場昼
会場夜
■2日間通っても楽しみ尽くせないボリューム
・総メニュー数200アイテム以上！？
2日間では絶対に食べきることができません
・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？
大好評ワインの試飲コーナーもご用意
・お子様も退屈させないお遊びブースもご用意
大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーもご用意
・観覧無料のステージ企画
生ライブ
エアー遊具
■全肉祭 公式Instagram
https://www.instagram.com/zennikusai/
食堂