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日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団、Osaka Shion Wind Orchestraを有する公益社団法人 大阪市音楽団（本社：大阪市住之江区／理事長：石井徹哉）は、ユーフォニアム・チューバ四重奏の第2弾CD『ラ・ボエーム』のリリースを決定いたしました。

商品概要

バロック、民謡、オペラ、そして新作──ユーフォニアムとチューバで紡がれゆく

商品名：ラ・ボエーム 演奏：Osaka Shion Wind Orchestra ユーフォニアム・チューバ四重奏 ［ユーフォニアム：岩井田 さくら、三宅 孝典／チューバ：北畠 真司、松本 大介］ 一般価格：3,300円(税込) プレミアム応援団優待価格：3,000円(税込)

収録曲

ポップ・スイート（A.フラッケンボール） ■ I. ロック ■ II. リフレイン ■ III. ラグ ■ トッカータとフーガ ニ短調（J.S.バッハ／編曲：D.テイラー） ボエームによる影像（G.プッチーニ／編曲：石田 忠昭） ■ I. 第1幕 ■ II. 第2幕 ■ III. 第3幕 ■ IV. 第4幕 組曲「ダンスのある風景」（西村 友） ■ I. プレリュード：ダンスの情景 ■ II. ワルツ：夏の午後の微睡み ■ III. 眠れない街 ■ IV. 間奏曲：真夜中を愛す ■ V. 黄昏のサラバンド ■ VI. フィナーレ：懐かしの道 イギリスの島々の歌（伝承歌／編曲：D.R.ヴァーデン） ■ I. ミンストレル・ボーイ ■ II. モリー・マローン ■ III. ダニー・ボーイ ■ IV. イングリッシュ・カントリー・ガーデンズ ■ イエスタデイ（J.レノン&P.マッカートニー／編曲：宮川彬良） ■ 虹の彼方に（H.アーレン／編曲：宮川彬良）

一般発売日

2026年4月24日(金)

ユーフォニアム・チューバ四重奏

ユーフォニアム：三宅 孝典

https://shion.jp/2026/03/27/newreleases-11/

東京芸術大学音楽学部器楽科卒業、在学中に安宅賞受賞。徳島文理大学教授。相愛大学非常勤講師。同志社女子大学嘱託講師。アンサンブルグループ”ビストロ・ユーフォニアムNara”主宰。生駒ウインドオーケストラ音楽監督・常任指揮者。ユーフォニアムを(故)大石清、三浦徹、村山英一の各氏に師事。

ユーフォニアム：岩井田 さくら

東京藝術大学音楽学部を経て同大学院修士課程を修了。大阪教育大学・大阪府立夕陽丘高等学校非常勤講師。 ユーフォニアムを竹村由加里、露木薫、岩黒綾乃の各氏に師事。 オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ ユーフォニアム奏者。miniTua-wind ensemble 、Ash Brassの各メンバー。

チューバ：北畠 真司

大阪教育大学教養学科芸術専攻音楽コース卒業。同大学院芸術文化専攻を修了。同大学卒業記念演奏会、第52回関西新人演奏会に出演。テューバを吉野竜城、武貞茂夫の各氏に師事。2019年に渡米、クリーンブランドオーケストラの杉山康人氏のもと研鑽を積む。 奈良県立高円芸術高等学校音楽科、相愛大学、神戸女学院大学、徳島文理大学各非常勤講師。 オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ チューバ奏者。The Osaka Brasstars、Tuba Trio “FuToMe”の各メンバー。

チューバ：松本 大介

大阪音楽大学音楽学部卒業。第8回アゼリア推薦新人演奏会出演。大阪音楽大学協奏曲の夕べにてオペラハウス管弦楽団と協演。チューバを唐川集三、森本努の各氏に師事。

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