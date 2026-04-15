大人女性の悩みに効く”Eluraが2026年4月15日（水）に相鉄ジョイナス店、4月17日（金）にイオンモール鹿児島店をリニューアルオープン！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の“大人女性の悩みに効く”をコンセプトとするブランドElura（エルーラ）は、2026年4月15日（水）に相鉄ジョイナス店、4月1７日（金）にイオンモール鹿児島店をリニューアルオープンいたします。リニューアルオープンを記念して、Elura名品のサラサラタッチニットシリーズから、新作の『サラサラタッチタックプルオーバー』を2店舗限定で販売いたします。また、and ST会員のお客様さま限定で、お買い上げ金額より10%OFFにてお得にお買い物いただけるキャンペーンも実施いたします。

Eluraは、2019 年のブランドデビューから様々な大人女性が抱える悩みに寄り添うアイテムを提供してきました。Eluraの店舗やWEBサイトを訪れたら、大人女性のファッションに関する悩みの答えが必ず見つかることを目指しています。

こちらの2店舗は2020年秋のオープン以来、これまで多くのお客さまにご愛顧いただいてまいりました。そしてこの度、2026年4月15日（水）に相鉄ジョイナス店を増床＆改装リニューアルオープンいたします。店舗の場所は変わらず、約35坪へと売り場面積が拡大することで、より快適にお買い物しやすい店内へと生まれ変わります。また、2026年4月17日（金）には、イオンモール鹿児島店が移設リニューアルオープン。今回のリニューアルで1Fから2Fへ移転し、曲線や木目を用いた明るく上品なムードの新内装へと仕上げています。

■Elura 相鉄ジョイナス店について

オープン日：2026年4月15日（水）

住所：神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナスB1F

電話番号：045-620-9343

営業時間：10:00～21:00

相鉄ジョイナスHP：https://www.sotetsu-joinus.com/

■Elura イオンモール鹿児島店について

オープン日：2026年4月17日（金）

住所：鹿児島県鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2F

電話番号：099-296-1983

営業時間：10:00～21:00

イオンモール鹿児島HP：https://tenpo.aeon-kyushu.info/aeonmall/detail/kagoshima-aeonmall/

■限定アイテムについて

フロントのタックデザインとパールボタンがアクセントになったシンプルながらも上品なデザインは、オンオフ問わず様々なシーンで着回しやすいのが魅力です。Eluraで長く愛されてきたサラサラタッチシリーズと同素材を使用。さらりとした清涼感が魅力の素材で、これからの暑い季節も快適に過ごすことができます。また、毛玉になりにくいアンチピリング機能付きで日常のお手入れもしやすいアイテムとなっています。

商品名：サラサラタッチタックプルオーバー

価格：\7,700（税込）

サイズ：FREE

カラー：ライトグレー、コーラルピンク、ブルー、ネイビー（全4色）

■キャンペーンついて

and ST会員のお客さま限定で、お買い上げ金額より10%OFFにてお買い物いただけるキャンペーンを実施いたします。当日に新規入会いただいたお客さまも対象となります。

・相鉄ジョイナス店：2026年4月15日（水）～2026年4月19日（日）

・イオンモール鹿児島店：2026年4月17日（金）～2026年4月19日（日）

■Eluraについて

Eluraは「私が私を好きでいるために。いくつになっても、自分らしく、女性らしく」をコンセプトに、化粧品のように「大人女性の悩みに効く」に、こだわってつくられた大人女性のためのブランドです。ブランド名は「A Rule」の逆読みに由来。「ルールではなく。私のルール。いくつになっても、自分らしく、女性らしく。」という意味を込めて名付けました。単独店全25店舗を展開（催事店舗含む）。40代～50代を中心とした大人女性をターゲットとしています。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ (https://www.dot-st.com/elura/)

＜公式Instagram＞ @elura_official（https://www.instagram.com/elura_official/）

＜公式YouTube＞ 「Elura magazine」 (https://www.youtube.com/@Elura_official)

＜公式X＞ @elura_official（https://twitter.com/elura_official）

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official