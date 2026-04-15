別冊少年チャンピオン5月号は、待望の単行本4巻発売記念の『今朝も揺られてます』が、表紙＆巻頭カラー!! 付録は、『今朝も揺られてます』“絵柄ぷっくり”厚盛ダイカットシール。

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している漫画誌「別冊少年チャンピオン」(編集長：小口太郎)4月15日(水)発売の5月号にて、表紙＆巻頭カラーに『今朝も揺られてます』(著: 増田英二)を掲載。付録では、貼って挟んで楽しい!!『今朝も揺られてます』“絵柄ぷっくり”厚盛ダイカットシールが、登場することをお知らせいたします。

『今朝も揺られてます』待望の単行本4巻の発売を記念して、青春全開の表紙＆勢い溢れる巻頭カラーで登場!! さらに、新学期を迎え恋心が芽生えやすいこの季節に届けたい物語として、一挙2話で掲載!! 花火大会をきっかけに、少しずつ距離を縮めていく彦一となゆ。夏の夜の高揚感に包まれたその裏側では、切島とひまりの思わぬ“協力”があったことが明らかに!? 青春と恋の機微を瑞々しく描く“新感覚の恋愛リアリティーSHOW”から、ますます目が離せません。

付録の『今朝も揺られてます』“絵柄ぷっくり”厚盛ダイカットシール

センターカラーには、別チャン新連載攻勢7連弾の第1弾として、『ぴゅあぴゅあデビル あくみょんさん』が41ページの大ボリュームに加え、一挙2話掲載という豪華仕様でお届け!! 魔王の娘・あくみょんさんが、魔界に帰るため奮闘する日々が始まる。さらに、最新13巻が発売した『ババンババンバンバンパイア』もセンターカラーで掲載。予想外の恋の進展に、ますます目が離せない!!

その他、春アニメで注目度急上昇中!!お酒で心通わす女の子たちの青春物語『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』の特別版が、チャンピオンクロスより出張掲載。

注目作品が勢揃いした豪華号をぜひご覧ください！

【商品概要】

媒体：「別冊少年チャンピオン」5月号

表紙＆巻頭カラー：『今朝も揺られてます』(著: 増田英二)

付録：『今朝も揺られてます』厚盛ダイカットシール

新連載: 『ぴゅあぴゅあデビル あくみょんさん』(著:櫻井あつひと)

発売：2026年4月15日 (水)

特別定価：750円（10%税込）

別冊少年チャンピオン公式 :https://www.akitashoten.co.jp/b-champion株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/