【本日発売】母の日ギフト2026｜猫と贈る「ありがとう」限定セットが登場（NEKO LAB）

株式会社ネオトレック

猫モチーフの焼き菓子と雑貨を展開する「NEKO LAB」は、母の日に向けた限定ギフトセットを本日2026年4月15日（水）より販売開始いたしました。

今年の母の日は、「ありがとう」をもっと気軽に、でもしっかりと伝えられるギフトをテーマに企画。

人気のクッキー缶や肉球フィナンシェに加え、オリジナルの猫雑貨を組み合わせた特別なセットをご用意しました。

贈る相手やシーンに合わせて選べる、3種類のラインナップとなっています。

■商品ラインナップ

ありがとう巾着セット（3,240円・税込）

気軽に贈れるプチギフトセット。

クッキー缶と、こねこがプリントされたオリジナル巾着を組み合わせました。

ちょっとした「ありがとう」を伝えたい方におすすめです。

母の日ありがとうセット（5,800円・税込）

人気のクッキー缶と肉球フィナンシェに加え、

非売品のオリジナルハンカチとビッグトートをセットにした母の日限定商品です。

しっかりと気持ちを届けたい方にぴったりの内容となっています。

こねこコンプリートセット（8,000円・税込）

NEKO LABの人気シリーズをたっぷり詰め込んだ、特別なコンプリートセット。

焼き菓子と雑貨の両方を楽しめる、母の日にふさわしい贅沢なギフトです。

NEKO LABでは、猫好きの方に喜んでいただける世界観を大切にしながら、

贈る側も贈られる側も自然と笑顔になれる猫ギフトを目指しました。

「ありがとう」をもっと気軽に、でもしっかりと伝えられる。

そんな想いを込めた母の日商品です。

販売概要

販売開始日：2026年4月15日

販売場所：公式オンラインショップ

URL：https://nekolab.gift

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

NEKO LABとは

■「ただただ猫が好き」

猫好きによる 猫好きのための 焼き菓子や雑貨が充実したお店。

猫クッキー缶を中心に、猫の魅力をスイーツや雑貨を通して表現しています。

■"猫"が繋げる"縁"

猫を通じて多数のデザイナーやアーティスト、ブランドと コラボ商品を展開しています。

＜公式サイト（オンラインショップ）・SNS＞

・公式サイト（オンラインショップ）：https://nekolab.gift/

・Instagram：https://www.instagram.com/nekolab_official/

・LINE公式アカウント：https://lin.ee/TuCftyL

・Twitter：https://twitter.com/nekolab_stuff

・Facebook：https://www.facebook.com/nekolab.gift