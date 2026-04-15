一般社団法人円錐角膜支援の会は、未成年の円錐角膜患者に治療の機会を届けることを目的としたクラウドファンディングを開始しました。





＜クラウドファンディングURL＞

https://for-good.net/project/1003516





プレスリリース キャッチ画像





■取り組みの背景

一般社団法人円錐角膜支援の会は、未成年の円錐角膜患者に対する角膜クロスリンキング治療費の支援を目的として、2025年1月に設立されました。円錐角膜は、10代から20代前半の若い世代に発症し進行する眼疾患で、視力低下により学業や進路、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。当会は、円錐角膜によって将来の選択肢が狭められる人を少しでも減らしたいという思いから活動を続けています。





円錐角膜とはどんな病気？





■これまでの活動

当会は2025年9月より、実際に治療費支援を開始しました。支援の対象は、円錐角膜に対する角膜クロスリンキング治療を受ける方のうち、特に未成年を優先しています。角膜クロスリンキングは、病気の進行抑制が期待される治療ですが、費用負担が障壁となる場合があります。当会は、経済的理由だけで治療機会が失われることのないよう、寄付金を原資として手術費用の一部を支援しています。





角膜クロスリンキングの手術方法





■今回のクラウドファンディングについて

このたび当会は、For Goodにて「未成年の円錐角膜に対する角膜クロスリンキング費用を支援したい」と題したクラウドファンディングを開始しました。目標金額は500万円で、いただいた寄付金は、未成年患者を優先した角膜クロスリンキング治療費の一部支援に活用する予定です。プロジェクトでは、治療費支援を継続・拡大するため、個人・企業の皆さまから幅広いご支援を募っています。









■未成年患者への支援が必要な理由

円錐角膜は若年で発症するため、進行による視力低下が本人の学習、部活動、進学、就職など、人生の早い段階に影響する可能性があります。一方で、治療の意思があっても、未成年本人だけでは費用負担をどうすることもできず、保護者を含めた家族の判断に委ねられます。そのため、経済的事情が治療選択に影響しやすいのが実情です。当会は、こうした若い患者と家族を支える仕組みを社会の中に育てていきたいと考えています。









■支援金の使途

ご寄付は、未成年の円錐角膜患者に対する角膜クロスリンキング手術費用の一部支援を中心に活用します。当会は今後も、必要な方へ継続的に支援を届けるとともに、円錐角膜という疾患とその課題の周知にも取り組んでまいります。





早期治療により視力がハンディにならない生活を維持できる





【プロジェクト概要】

プロジェクト名： 未成年の円錐角膜に対する

角膜クロスリンキング費用を支援したい

期間 ： 2026年4月13日～2026年6月30日

URL ： https://for-good.net/project/1003516

リターン(税込)： 3,000円…お礼メール、活動報告書(年2回)

10,000円…お礼メール、活動報告書(年2回)

30,000円…お礼メール、活動報告書(年2回)

50,000円…お礼メール、活動報告書(年2回)

100,000円…お礼メール、活動報告書、バナー掲載、デジタルバッチ

※リターンは上記の他にも用意しています。