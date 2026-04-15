【東大和市】市役所に新たなアートが誕生！？子どもたち２００人と描くガラスアートプロジェクト

東大和市完成披露時の集合写真

2026年3月20日（金・祝）21日（土）22日（日）に、東大和市役所１階市民ロビーにおいて、全員で一つのガラスアートを作るワークショップを実施しました。未就学児は市の花「つつじ」に見立てた手形スタンプを押し、小学生以上は絵の具を混ぜて色を塗りました。また、約２００人の子どもたち全員が、自身のイニシャルと年齢を作品に書き、ガラスアートの制作に参加した証を残しました。市役所を訪れるたびに、作品に残した手形と手の大きさを比べることができるほか、身長計の前で写真を撮るなどして、自身の成長を喜んで貰える…そんな場所が誕生しました。

市制６０周年に向けて子どもたちと取り組むプロジェクト

東大和市は、2025年10月1日で市制施行５５年目を迎えました。５年後の市制施行６０周年に向けた事業として、市役所の窓に子どもたちと絵を描く「ガラスアートプロジェクト」が始まりました。描いた絵は「タイムカプセル」のように、市制施行６０周年の際に、自分やまちを振り返るきっかけになればと企画しました。

プロジェクトのこれまでの取組

市役所ロビーの大きい窓（幅7m×高さ1.8m）に何を描くか決めるところから、子どもたちと一緒に考えました。まず、ガラスアートのテーマを市公式LINEアカウントにおけるアンケートで募集し、「５年後も残したい東大和市の好きなもの」に決まりました。次に、2025年11月3日（月・祝）に実施した東大和市産業まつりにおけるワークショップでは、具体的な絵のモチーフを集めるために、子どもたちに実際に窓ガラスに貼ったフィルムの上にテーマに沿った絵を自由に描いて貰いました。東大和市のシンボルであり、日本一美しいと言われる多摩湖（村山貯水池）の取水塔や、東大和市観光キャラクター「うまべぇ」、近所の公園など、多く出た意見を寄せ集めて、デザイン画が決定しました。

ガラスアートデザイン＆ワークショップ講師：にしむらゆうき氏

にしむらゆうき氏は、東大和市出身のイラストレーターであり、「東大和市子どもと大人のやくそく（東大和市子ども・子育て憲章）」の作画も担当されています。今回、ガラスアートのデザイン画を制作いただき、春休みのワークショップでは講師も務めていただきました。

【東大和市公式ホームページ】子ども・子育て憲章

https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1003174/1003186.html

春休みワークショップの結果

春休みのワークショップは、市内外を問わず、０歳から１８歳までの子どもを対象に募集をしました。

定員を超える応募に対し抽選となりましたが、一部定員枠を増やすなどして１９９人の子どもに参加いただきました。最終日の2026年3月22日（日）には、都立東大和高校の美術部部員が参加し、塗り残しや仕上げの作業を担当いただきました。参加した子どもや保護者からは、「未来につながるイベントに参加できて嬉しかった！」「子どもの成長とともに市役所を訪れることが楽しみになった！」などの感想が多く寄せられました。

このガラスアートは２０３０年まで市役所を飾り続けますので、是非見に来ていただけたらと思います。

【東大和市公式ホームページ】こどもたちとえがく市役所「ガラスアートプロジェクト」

https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kurashi/midokoro/1003873/1011395/index.html