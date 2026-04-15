塗るだけ、1本で完結。宮古島産有機アロエベラ45%配合のスキンケアジェル「＆Tune」がCAMPFIREに登場
「洗顔後に塗るだけ」--そのシンプルさを突き詰めたスキンケアジェルが誕生しました。合同会社アットプラスポート（所在地：東京都新宿区西新宿3丁目、代表者：荒井智代）は、2026年4月15日（水）にクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて、宮古島しろう農園産の有機栽培アロエベラを45%配合したオールインワンジェル「＆Tune」のプロジェクトを開始し、支援受付をスタートします。目標金額30万円、募集期間は2026年5月31日まで。
クラウドファンディング詳細：https://camp-fire.jp/projects/849087/view
■クラウドファンディング概要
塗るだけ美容習慣。宮古島アロエベラのスキンケアジェル「＆Tune」
実施期間：2026年4月15日～2026年5月31日
目標金額：300,000円
■クラウドファンディングの目的
日本の化粧品市場では、多くのスキンケア製品が容器・パッケージ・広告費に製造コストの大半を費やしており、有効成分の配合量は最小限にとどまるケースが少なくありません。一方で、複数ステップのケアを毎日継続できている女性は限られており、「やりたいのに続かない」という声は根強く存在します。
「＆Tune」は、この課題に真正面から向き合うために開発しました。容器・広告費よりも成分に投資し、宮古島産オーガニックアロエベラを45%配合。洗顔後にこれ1本を塗るだけで完結するため、忙しい40・50代女性でも無理なく継続できるスキンケアを実現します。
【＆Tuneの3つの特徴】
・ 主成分：宮古島しろう農園産オーガニックアロエベラ（45%配合）
・ 機能成分：DMAE・白金（プラチナ）配合
・ 使い方：洗顔後これ1本でOK。複数ステップ不要
■主な取り組み内容
集まった資金は、初回製造ロット500本の製造費を中心に、パッケージ・印刷・資材費に充てます。あわせてプロモーション費やイベント開催、販促資料制作、今後のシリーズ開発準備にも活用します。容器のコストを抑えつつ、宮古島アロエベラやDMAE、白金など中身の成分に重点的に投資する設計とします。
■会社情報
会社名：合同会社アットプラスポート
代表者：荒井 智代
住所：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階
事業概要：コンサルティング、美容事業
URL：https://andtune.jp/
設立日：2022年7月
■本件の問い合わせ先
担当者名：荒井智代
メール：info@andtune.jp