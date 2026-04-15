SEVENTEEN / NCT WISH / RIIZE など人気 K-POP アーティストも愛用しているアクセサリーブランドとジュエリーブランドとヘッドウェアブランドが東京駅の百貨店で期間限定販売！
人気 K-POP アーティスト愛用のブランドが東京駅で POP-UP ( ポップアップ )
SEVENTEEN ( セブンティーン ) / NCT WISH ( エヌシーティー・ウィッシュ ) / RIIZE ( ライズ ) など、人気 K-POP アーティストのメンバーも愛用している、アクセサリーブランドとジュエリーブランドとヘッドウェアブランドが、東京駅の百貨店で、4日間の POP-UP ( ポップアップ ) を展開。
日程
2026年04月16日 ( 木曜日 ) → 04月19日 ( 日曜日 )
会場
大丸東京店 6階 イベントスペース
MATILDA DEPT. POP-UP
( マチルダデプト ポップアップ )
ブランドラインナップ
１. LES CLEIAS ( レ・クレアス )
２. ccnmade ( チェチャンナムメイド )
３. JUSTLOVER ( ジャストラバー )
４. SINCERE SALLY ( シンシアサリー )
５. POLYC ( ポリック )
６. MUSEE. ART ( ミュゼアール )
７. NiRO SERENDIPITY ( ニロセレンディピティ )
８. SROW ( スロー )
９. CAMPO ( カンポ )
１０. SSIL ( エスシル )
１１. PANACHE ( パナシェ )
１２. HARANG ( ハラン )
１３. PHILIPPE AUDIBERT ( フィリップオーディベール )
１４. HANNA 543 ( ハンナ )
１５. PEG LEG ( ペグレグ )
１６. AVEC NEW YORK ( アベックニューヨーク )
１７. SILOUHAIT ( シルエット )
１８. UNIVERSAL CHEMISTRY ( ユニバーサルケミストリー )
ONLINE STORE ( オンラインストア )
MATILDA DEPT. ( マチルダデプト )
https://matildadept.com/
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