【全社AWARD開催】株式会社STYLE、社員の挑戦と成果を称える「STYLE AWARD 2026」を開催

株式会社STYLE

催事買取「ブランドコミュニケーションズ」を運営する、株式会社STYLE（本社：東京都港区、代表取締役：田村涼太、以下当社）は、2026年3月21日（土）に全社表彰式「STYLE AWARD 2026」をTHE GRAND GINZAにて開催いたしました。

本イベントは、社員一人ひとりの成果と成長を称え、企業理念の体現者を讃えるとともに、会社の未来を共有し組織の結束を高めることを目的として実施されました。昨年に続く開催となり、当社のカルチャーを象徴する重要な取り組みとして位置づけられています。

【イベント概要】

■場所：THE GRAND GINZA（「GINZA SIX」最上階に位置するラグジュアリーなレストラン＆イベントスペース）

■日程：2026年3月21日（土）14:30～18:00

■参加者：役員・社員・来賓・2026年新卒社員（合計103名）

■AWARD開催の背景

当社が「STYLE AWARD」を2年連続で開催する背景には、「賞賛」を軸とした組織づくりがあります。

STYLEでは、成果だけでなく、その過程にある挑戦や工夫、仲間への貢献を称え合うことが、個人と組織の成長につながると考えています。

賞賛は人の可能性を引き出し、次の挑戦を生み出す原動力です。

その文化を根付かせるため、本AWARDを継続開催しています。

■AWARDの受賞内容

当AWARDでは７部門で11名の受賞者が選ばれ、業績だけでなく、企業理念の体現や組織への貢献など、多角的な視点から受賞者が選出されました。

（1）新人王

入社後、最も高い成長スピードと成果を発揮した社員に贈られる賞。

短期間での成果創出だけでなく、主体的な行動と学習姿勢を兼ね備えた“次世代のエース”を称えます。

（2）エフィカシー賞 営業部門／管理部門

営業活動や普段の業務や社員との関りにおいて、高い目標達成意識と自己効力感（エフィカシー）を持ち、継続的に成果を出し続けた社員に贈られる賞。

困難な状況でもやり切る力と、周囲にポジティブな影響を与える姿勢が評価されます。

（左）営業部門（右）管理部門

（3）最優秀賞 営業部門／管理部門

営業部門において、平均粗利益において最も高い成果を残した社員に贈られる賞。

個人成績だけでなく、チームへの波及効果や後輩育成など、組織全体への貢献も評価対象となります。

管理部門の中で、業務改善・生産性向上・組織支援において最も大きな成果を残した社員に贈られる賞。組織の土台を支える“仕組みづくり”と“再現性ある成果”を体現した存在に授与されます。

（左）営業部門（右）管理部門

（4）年間 粗利総額賞

年間を通して最も高い総粗利益を創出した社員に贈られる賞。

圧倒的な成果により事業成長を牽引した“営業職”を象徴する賞です。

（5）仲間から最も愛された賞 営業部門／管理部門

最も多くの仲間から信頼・支持を集めた社員に贈られる賞。

成果だけでなく、人間性やチームへの貢献、周囲を巻き込む力、日々のサポートや気配り、チームを支える姿勢が評価されます。

（左）営業部門（右）管理部門

（6）ベストリーダー賞 営業部門／管理部門

チームを率い、メンバーの成果最大化と組織成長を実現したリーダーに贈られる賞。

数字だけでなく、チームの士気・成長・再現性のある成果創出が評価されます。

（左）営業部門（右）管理部門

（7）MVP

全社員の中から、最も高い成果と影響力を発揮し、企業理念を体現した人物に贈られる最高賞。

事業への貢献度、組織への影響力、人間性のすべてにおいて突出した存在に授与されます。

受賞者には金一封およびトロフィーが授与され、最優秀賞には毎年恒例となる記念品である時計として、ロレックス デイトジャストが贈られました。

会場は大きな拍手と歓声に包まれ、仲間の努力を称え合う象徴的な時間となりました。

表彰式後は同施設内のパーティー会場に移動し、懇親会を実施。

チーム対抗のレクリエーションなどを通じて、部署や役職を越えた交流が生まれ、STYLEらしい一体感と熱量に満ちた時間となりました。

■6期目のSTYLEについて

代表メッセージ

代表の田村は、5期目を振り返り「決して順風満帆ではなく、それぞれが悩みながらも挑戦し続けた一年だった」と語り、社員一人ひとりの努力と支え合いに感謝を伝えました。

自身の経験から、成長の本質は「高い基準」「適度な負荷」「責任ある環境」、そして「仲間の存在」にあるとしながらも、最も重要なのは挑戦し続ける姿勢であると強調しました。

そして今後の方針としては、「社員が挑戦できる環境への投資」を掲げ、新規事業の立ち上げや社内ベンチャー制度などを通じて、社員一人ひとりの成長機会を創出していく方針を示しました。

また、6期目は直営店のみで1週間開催「50店舗」まで拡大しを掲げるとともに、単なる規模拡大ではなく、「コミュニケーションを価値とする企業」として、“ナンバーワンではなく、唯一無二の存在”を目指すことを宣言しました。

最後に、「挑戦し続けることでしか未来は切り拓けない」とし、社員とともに成長し続ける企業でありたいという決意を述べました。

新役員の発表

そして今後の事業成長と組織強化を見据え、新たに社外取締役の参画が発表されました。

就任した林は、これまでの豊富な経営経験と知見を活かし、経営基盤の強化および成長戦略の推進を担います。

◆社外取締役 林 寛雄

（株式会社クロスマインド代表取締役およびグループ6社の経営統括）

■今後の展望

（左）代表取締役 田村涼太（右）社外取締役 林 寛雄

株式会社STYLEは、今後もAWARDを通じて社員の挑戦と成長を後押しし、成果を正当に評価する文化を醸成してまいります。

また、事業成長と人材成長を両輪で推進しながら、「日本一の催事企業」を目指し、さらなる飛躍を続けてまいります。

株式会社STYLE

会社名：株式会社STYLE

代表取締役：田村涼太

サービス屋号：ブランドコミュニケーションズ

事業内容：催事古物買取

設立：2021年3月

本社所在地：東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX ２階

東京営業所：東京都港区浜松町2-12-11 Bizflex浜松町 ２階

大阪オフィス：大阪府大阪市中央区南船場4-11-20 G-TERRACE SHINSAIBASHI ４階／７階



企業サイト：https://style030322.co.jp/

企業X：https://x.com/STYLE030322

サービスX：https://x.com/BRANDComJP