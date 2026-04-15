GVA TECH、起業家に会社設立前後の手続きに関するアンケートを実施。法人口座の開設と社会保険の新規適用届が負担だと、約半数が回答

GVA TECH株式会社

「GVA 法人登記」などのリーガルテックサービスの開発・運営を行うGVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊）は、「GVA 法人登記(https://corporate.ai-con.lawyer)」の利用ユーザー135社を対象に、会社設立後に発生する書類関連の手続きや、その際に感じた負担・課題についてアンケートを実施しました。

本調査の結果、会社設立後に発生する手続きの中で、「社会保険（健康保険や年金）の新規適用届」（48.9％）が最も負担に感じられ、次いで「法人口座の開設」（43.7％）と続きました。

知識不足やコストの捻出という資金的なハードルも合わさり、会社設立直後の起業家たちは、複雑なバックオフィス手続きに大きな負担を感じている実態が明らかになりました。

■調査実施の背景

アンケート結果：https://corporate.ai-con.lawyer/articles/online-service/33

「GVA 法人登記」は、必要な事項を入力することで、最短7分で登記申請書類や議事録などの添付書類を自分で作成できるサービスです。会社の登記情報を自動反映する仕組みにより、最低限の入力で正確な書類作成が可能で、創業間もない企業や中小・スタートアップ企業を中心に3万社以上でご利用いただいております。

2019年1月に株式会社を対象にサービスを開始し、現在は合同会社、有限会社（特例有限会社）、一般社団法人の変更登記へと対応範囲を拡大しています。

本アンケートでは、会社の設立手続きや変更登記のみならず、会社の設立後に発生するさまざまな手続き・書類提出において「負担を感じた経験」について調査を実施しました。

会社設立直後の企業の支援やサービス提供を検討されている方のご参考になれば幸いです。

調査概要

- 調査方法：GVA 法人登記の利用経験のあるユーザーへのアンケート調査- 調査対象：GVA 法人登記をサービス利用した会社135社- 調査期間：2026年3月12日～2026年3月31日- アンケート調査結果のURL：https://corporate.ai-con.lawyer/articles/online-service/33

※調査結果の引用時の表記について

本調査内容はご自由に引用・ご利用いただけます。なお、転載される際には、本ページのURLと「GVA TECH株式会社調べ」などのように出典元の表記をお願いします。

■GVA 法人登記について

「GVA 法人登記」は、登記申請に必要な事項を入力することで、最短7分で登記申請書類や添付書類を自動作成できるサービスです。登記申請する会社の情報を自動反映する仕組みにより、最小限の入力で正確な書類を作成できます。

作成した書類に押印し、収入印紙（登録免許税）を貼付し法務局に郵送することで登記申請が完了します。また、申請の手間を軽減する「まるごとおまかせプラン」「かんたん郵送パック」「登記簿謄本オプション」などのオプションサービスも充実しており、購入に手間のかかる収入印紙もセットで購入が可能です。

従来の商業登記における会社変更登記は、自分で書類を作成して申請するか、司法書士に依頼することが主な選択肢でした。しかし、中小企業にとっては、繰り返し発生する登記業務は費用の面でも、手続きの面でも負担となっていました。

さらに、司法書士や弁護士でない者が会社・法人登記手続きを代理することや登記申請書類を作成することは法律で禁止されているにもかかわらず、無資格者が登記業務の依頼を受任する「非司法書士行為」も問題となっています。これにより、高額な報酬が請求される、適切な登記手続きが行われないなどのトラブルが生じる可能性も懸念されていました。

GVA 法人登記を利用することで、基本的な変更登記であれば、自社で安価・正確・スピーディに登記書類の作成・登記申請の準備を行うことができます。

「GVA 法人登記」詳細はこちら :https://corporate.ai-con.lawyer

■GVA 法人登記で対応している登記種類

株式会社や合同会社、有限会社などの合計4法人30種の登記に対応しており、複数の登記を組み合わせた申請も可能です。

なお、代表取締役等住所非表示措置にも対応しております。

株式会社の変更登記

- 株式会社の本店移転（管轄内外）- 株式会社の役員（取締役・監査役）の変更（新任、辞任、重任、退任）- 株式会社の募集株式発行（増資）（金銭出資およびDESに対応）- 株式会社の代表取締役の住所変更- 株式会社の役員の氏名変更- 株式会社の商号変更- 株式会社の目的変更- 株式会社の株式分割- 株式会社のストックオプション発行- 株式会社の剰余金等の資本組入れ- 株式会社の支店の設置・移転及び廃止

合同会社の変更登記

- 合同会社の本店移転（管轄内外）- 合同会社の代表社員等の住所変更- 合同会社の代表社員等の氏名変更- 合同会社の商号変更- 合同会社の目的変更- 合同会社の代表社員等の変更- 合同会社の持分譲渡（社員の変更）- 合同会社の出資・資本金増加- 株式会社への組織変更

有限会社（特例有限会社）の変更登記

- 有限会社の本店移転（管轄内外）- 有限会社の役員（取締役・監査役）の変更（新任、辞任）- 有限会社の役員の住所変更- 有限会社の役員の氏名変更- 有限会社の商号変更- 有限会社の目的変更

※役員変更では、取締役・代表取締役・監査役の変更に対応しています。

一般社団法人の変更登記

- 主たる事務所移転- 役員（代表理事・理事・監事）の新任・辞任・重任・退任- 役員（代表理事・理事・監事）の氏名変更- 代表理事の住所変更

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービスの開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：298A）

URL ：https://gvatech.co.jp/