今月東京ビッグサイトで開催される「Sea Japan 2026」に出展いたします。船舶業界で選ばれ続ける電線・パイプ貫通部シールの標準ラインに加え、今年は EMC 対策および接地用の貫通部ソリューションも展示いたします。船舶の安全性を高める製品の数々をお手にとってご覧ください。 日時：2026年4月22日 (水) ~24日 (金) 10:00 ~ 17:00 場所：東京ビッグサイト 西ホール 小間番号：３Ｊ - １３ (４階) また、会期１日目には、出展者セミナーを行います。こちらも奮ってご参加ください。 日時：2026年4月22日 (木) 14:40 ~ 15:10 場所：E会場 (４階 西３ホール内) タイトル：「Roxtec が実現する最新 EMC 対策と効果検証」 講師：平井 優舟 (セールス・エンジニア)

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工期短縮と安全確保

Roxtec の貫通部シールは、造船所の日常的な課題を解決するソリューションです。柔軟性に優れた Roxtec シールは、火気作業、硬化の待機時間、断熱作業の削減を可能にし、作業の効率化に役立ちます。船橋、機関室、油圧配管、甲板上暴露部の用途を記事にまとめました。

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