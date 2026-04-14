ファミワンの専門家による「こども性教育」イベント、2026年版特設サイト公開と申込受付を開始しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、オンラインイベント、『夏休みスペシャル！こども性教育2026 大人も子どもも学べる！令和の「カラダとココロのまもり方」』を2026年7月26日（日）に開催します。

▼公式サイトはこちら https://project.famione.com/seikyouiku/2026summer

▼プレスリリース全文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-756-3559934f1557a7dd907a764f00c5cc9b.pdf

2021年の開始以来、多くの方にご支持いただいている「ファミワン性教育」。専門家が「包括的な性教育を身近に、そして正しい知識を届けたい」という想いで毎年開催しているオンラインセミナーです。過去5年間で6回開催し、累計申込者数は2,700名を超えました。

今年は性と生殖を専門とする臨床心理士・助産師・胚培養士など各分野のプロフェッショナルが登壇。男子向け・女子向けに加え、教育機関の性犯罪や日本版DBSをテーマとした支援者・教職員向けプログラムを初導入し、子どもを守るための多角的な視点をお届けします。

■開催の背景と意義

昨今、性に関する報道や情報が日々溢れ、「性教育」の必要性はますます高まっています。また、単に身体の発達や生殖の知識を伝えるだけでなく、心の変化・性の多様性・ジェンダー・同意といった幅広い視野を持つ「包括的性教育」へのアップデートが社会全体に求められています。

さらに近年、教育現場での性犯罪事案が社会問題となっており、2024年に日本版DBS制度の整備が進められています。今年のイベントでは、子どもを守る側の大人（保護者・教員・支援者）への啓発にも力を入れ、社会全体で子どもの安全を守るための知識と実践を提供します。

■株式会社ファミワン 執行役員 代表看護師 西岡有可からのコメント「包括的性教育、その先の学びへ」

・ ファミワンの性教育を見つけてくれた君へ

君たちは何をしている時が楽しいですか。楽しいと感じることはありますか。

君たちが大人になるまでに「これだけは知っておいて欲しい」と願うことがいくつかあります。

ファミワンの性教育ではその「これだけは知っておいて欲しい」ことを学ぶことができます。

これは、私たち大人が君たちにしてあげられることの一つです。君たちに会えることを楽しみにしています。

・保護者の方へ

ファミワンは、これまで6年にわたり包括的性教育やプレコンセプションケアに取り組んできました。各学校での出前授業、オンラインの授業、ワークショップなど様々な形で提供しています。性教育の重要性が認知されている一方で取り組みの実践までなかなか各学校や家庭では難しいとお感じになるのではないでしょうか。是非この機会に包括的性教育に触れてみませんか。

具体的な状況に対して、子ども自身がどう考え、どう行動すれば良いのかを、分かりやすく解説します。

■セミナー講師からのコメント

臨床心理士／公認心理師 戸田さやか からのコメント

赤ちゃんがどうやって生まれるか、知ってる？

「おちんちん」「アソコ」なんて読んでいる場所に、正しい名前があるって、知ってる？

ファミワンの授業に出ると、きっときみのカラダのことをもっと知りたくなると思うよ。楽しんでね。



胚培養士／理学修士（生命科学） 川口優太郎からのコメント

「自分はどうやってこの世界にうまれてきたんだろう？」みんなも一度は考えたことがありませんか？自分の身体やその仕組みを正しく理解すれば、きっと答えが見つかるかもしれません！私たちと一緒に答えを探してみましょう。



助産師 太田奈津美からのコメント

みなさんはこれから少しずつ大人の体に近づいていきます。その中で、「これって大丈夫かな？」「どうして体が変わるの？」、「生理ってどんなもの？」と思うことが増えていく時期でもあります。

今日は、体と心の変化のこと、生理のこと、自分の大切な体の守り方について、一緒に学んでいきましょう。知っておくと安心できることをたくさん持ち帰ってもらえたら嬉しいです。

■イベント詳細

【 開催日時 】2026年7 月26日 (日) 10：30～14:00

【 開催方法 】Zoomでのオンライン開催

【 参加費用 】無料

【 定 員 】100 名

【 対象年齢 】小学校高学年、保護者/支援者/教職員向け（どなたでもご参加いただけます）

【特設サイト】https://project.famione.com/seikyouiku/2026summer

【申込URL 】https://form.run/@sales-sexeducation2026

【プログラム】

『大人も子どもも学べる！令和の「カラダとココロのまもり方」』

■登壇者紹介■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995