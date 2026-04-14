医薬品分子の窒素遠隔位をピンポイントで編集する新技術―ラジカル移動を鍵とした第3級アミンの遠隔C-H官能基化―

医薬品分子の窒素遠隔位をピンポイントで編集する新技術―ラジカル移動を鍵とした第3級アミンの遠隔C-H官能基化―