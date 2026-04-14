睡眠時間　現状と理想とのギャップは1時間で4年間動きなし　睡眠時のお悩みは　男性「いびき」　女性「冷えやしびれ」「歯ぎしり」

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、全国47都道府県に居住する20～69歳の男女3,000人を対象に「睡眠に関する調査（2026年）」を実施しました。厚生労働省は2024年に改訂した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」を公表しました。成人には「6時間以上の睡眠」を目安とし、日常的に質・量ともに十分な睡眠を確保することにより、心身の健康を保持し、生活の質を高めていくことを推奨しています。今回は実態編として、現在と理想の睡眠時間、睡眠の詳細な状態、睡眠時の悩みごと、眠りを妨げる悩みごと、普段寝るときに着ているものに着目し分析をしました。



■調査結果

【現在と理想の睡眠時間】

平日と休日を合わせた現在の睡眠時間は、「6時間くらい」が34％「7時間くらい」は29％で平均は6.4時間と昨年より若干長くなった。理想の睡眠時間は、「7時間くらい」が35％「8時間くらい」は39％で平均は7.4時間と昨年と変わらず。現在と理想の睡眠時間のギャップは1.0時間、2023年より1時間程度の差は変わっていない。＜図1～2＞

【睡眠の状態や悩み】

睡眠状態の詳細は、「寝るタイミングは規則的」63％、「寝つきがよい」57％と良好な人もいるものの、「日中眠くなる」65％、「疲れがとれない」59％、「眠りが浅い」57％と良好ではない人の方が多い。＜図3＞

良好ではない睡眠状態を年代別見ると、「日中眠くなる」が30～50代、「疲れがとれない」は30～40代、「眠りが浅い」は50代で多い。「日中眠くなる」は30～40代において、2022年より増加傾向が続いている。＜図4～6＞

睡眠時の悩みごとは、「いびき」「手足・身体の冷え／手足のしびれ」「歯ぎしり」がTOP3。男性50～60代の「いびき」、女性40～60代は「手足・身体の冷え／手足のしびれ」、女性20～50代の「歯ぎしり」が悩みとして多い。＜図7＞

悩みごとが原因で眠れない人の眠りを妨げる悩みごとは、「お金・収入・貯金」「学校や仕事」「人間関係」がTOP3。「お金・収入・貯金」「人間関係」は女性で、「学校や仕事」は男性の割合が高い。＜図8＞

【寝るときに着ているもの】

普段寝るときに着用しているものは、「スウェット、Tシャツなどの部屋着」51％、「パジャマ・寝巻」39％。60代のみ「パジャマ・寝巻」が多い。2025年に話題となった「リカバリーウエア」は4％にとどまる。＜図9＞

■レポート項目一覧

□ 属性設問（性別/年代/未既婚/居住地/同居家族/子どもの有無/職業/住まい/世帯年収/ポテンシャル・ニーズ・クラスター判別結果）

□ 調査結果サマリー

▼調査結果詳細

□ 直近1年間の1日の平均睡眠時間

□ 睡眠時間の充足度

□ 理想の1日の平均睡眠時間

□ 理想と現実の睡眠時間タイプ

□ 睡眠状態

寝るタイミング／寝つきのよさ／夜中の起床／朝早くの起床／夜中のトイレ／

眠りの深さ／寝起き／目覚め／疲れのとれやすさ／日中の眠気

□ 睡眠に関する悩み

□ 悩みごとが原因で眠れないことがあるか

□ 眠りを妨げる悩みごと

□ ベッド派・布団派

□ 寝るときに着ているもの

□ 寝るときに靴下を履くか

□ 普段寝るときの明かりの状況

□ 普段の入浴

▼ポテンシャル・ニーズ・クラスター(PNCL)について

◆レポートのダウンロードはこちらから

https://www.cross-m.co.jp/report/20260414sleep

■調査概要

調査手法 ： インターネットリサーチ

調査地域 ： 全国47都道府県

調査対象 ： 20～69歳の男女

調査期間：2026年：2026年3月18日（水）～19日（木）

2025年：2025年3月27日（木）～28日（金）

2024年：2024年3月22日（金）～23日（土）

2023年：2023年3月1日 (水)

2022年：2022年1月1日（土）

有効回答数：2026年：3,000サンプル

2023～2025年：2,500サンプル

2022年：2,000サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

■会社概要

会社名 ： 株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ： 2003年4月1日

代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容： マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社クロス・マーケティング広報担当 ： マーケティング部

TEL ： 03-6859-1192 FAX ： 03-6859-2275

E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp

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＜例＞ 「マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると・・・」