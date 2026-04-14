お金の「知識」や「アクション」に繋がるオンラインコミュニティ『マネーフォワード アカデミア』、2026年4月14日（火）より提供開始

株式会社マネーフォワード

マネーフォワードホーム株式会社は、お金に関する知識を身につけるだけでなく、「体験・交流」を通じてお金にまつわるアクションを促すオンラインコミュニティ『マネーフォワード アカデミア』を2026年4月14日（火）より提供を開始いたします。本コミュニティでは、SNS上にあるお金の情報から一歩踏み込み、お金に関する有識者やインフルエンサー、および会員同士の双方向のコミュニケーションを通じて、人生を前に進めるための家計改善・資産形成を後押しする場を提供します。また、本コミュニティの提供開始にともない、インフルエンサーの節約オタク ふゆこ氏と、節約系YouTuber・くらま（倹者の流儀）氏による「ふゆ×くら！お金部」をオープンし、参加者の募集を開始します。

■ 提供背景

2024年の新NISA開始以降、資産形成への関心は急速に高まり、投資や家計管理への意識は高まりつつあります。一方で、お金の話はオープンに話しづらいテーマであるという雰囲気は残っています。

当社が提供するお金の見える化サービス『マネーフォワード ME』のユーザーに向けて行ったアンケート調査では、回答者のおよそ35％は、「日頃身の周りの人とお金の話をしない」と回答しました。また、「日頃身の周りの人とお金の話をしない」理由として「ネガティブな内容になってしまうから」「気まずくなるから」「触れてはいけない話題というイメージがあるから」「人と比べられる気がするから」という回答があがりました（※1）。

当社は、「一人ひとりのお金を前へ。自分らしくをもっと前へ。」というMissionのもと、お金について興味関心の高い仲間たちとの出会いや交流、信頼できる有識者・インフルエンサーによるコンテンツを通じて、お金に関する学びや会話を「自分らしい人生を切り拓く楽しみ」へと変えていきたいと考えています。このような想いから、誰もがポジティブにお金を楽しく語り合える場として、オンラインコミュニティをスタートします。

※1：当社調査「『マネーフォワード ME』のご利用状況とお金の意識調査2025」より。【調査概要】実施時期：2025年10月28日（火）～2025年11月3日（月）23:59／調査対象：お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』利用者（回答者数：5,947名）／調査手法：インターネットを利用したアンケート調査。

■本コミュニティの特徴

本コミュニティでは、多様な有識者やインフルエンサーによるコースが開講され、仲間と共に楽しくお金について考える、インタラクティブなコンテンツを提供します。

提供コンテンツの例：

・仲間たちと共に、お金について一緒に考え、交流するリアルイベント

本コミュニティが提供するコース内では、毎月1回の「プレミアムオフ会」を予定しています。オンライン上だけでは得られない学びを共有し、コースの講師に直接質問や相談ができる貴重な機会を提供します。また、参加できない方向けのアーカイブ配信もご覧いただけます。

・リアルタイムの学びで家計をアップデート

月2回の「会員限定オンラインライブ」を実施。会員から募集した実際の家計簿やポートフォリオに対し、有識者やインフルエンサーから客観的な目線でフィードバックやコメントを受け取ることができます。

・仲間と一緒に取り組む「資産形成・家計改善」に繋がるチャレンジ企画

様々な節約術から、資産形成のノウハウまで、オンラインコミュニティのメンバーと共に行うことができる、期間限定のチャレンジ企画を定期開催。一人では難しい挑戦も、コミュニティ内の仲間と報告し合うことでアクションに繋げます。

■記念すべき最初のコースは、節約オタク ふゆこ氏と、節約系YouTuber・くらま（倹者の流儀）氏による「ふゆ×くら！お金部」

本コミュニティの第1弾のコースとして、節約や資産形成の分野で絶大な支持を集めるインフルエンサーの節約オタク ふゆこ氏と、節約系YouTuber・くらま（倹者の流儀）氏による特別コース「ふゆ×くら！お金部」をスタートします。本コースでは、両氏の知見を活かし、参加者がそれぞれの目標に向かって楽しく、かつ着実に資産形成を進められるような、実践的なノウハウや直接交流できる機会を提供します。

スタートに先立ち、お二人の意気込みも感じられる、リリースイベントを開催いたしました。マネーフォワードホーム公式noteからも、当日の様子をご覧いただけます。

・noteリンク：https://note.home.moneyforward.com/n/n49b4a8f5a8dd

■ 今後の展望

『マネーフォワード アカデミア』は、今後もより多くの方の「お金」に寄り添える場を提供するため、より投資や資産形成に特化したコースや、日々の生活に根ざしたテーマを扱うコースなど、多様な有識者やインフルエンサーとのコラボレーションを拡大し、「自分らしい人生」に繋がる学びや体験をお届けしてまいります。

■ 『マネーフォワード アカデミア』概要

『マネーフォワード アカデミア』は、お金に関する知識を身につけたい、学びの機会を得たい、リテラシーを高めたいという方へ開かれたオンラインコミュニティです。『マネーフォワード ME』等の当社サービスのご利用有無に関わらずお申し込みいただけます。

・サービス名：『マネーフォワード アカデミア』

・開始日 ：2026年4月14日（火）

・料金 ：月額980円（税込）※2

・入会方法 ：専用サイト(https://lounge.dmm.com/detail/10418/)へアクセスのうえ、入会フォームよりお申し込みください※3。

※2：iOSアプリからの入会の場合、月額1,410円（税込）となります。また、「プレミアムオフ会」など一部イベントは別途参加費が発生します。

※3：本オンラインコミュニティは、合同会社DMM.comが展開する「DMMオンラインサロン」上で開設・運営されます。

■マネーフォワードホーム株式会社について

名称 ：マネーフォワードホーム株式会社

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長 金坂 直哉

設立 ：2024年8月

事業内容：PFMなどの個人ユーザー向けサービスの開発・提供

URL ：https://corp.hm.moneyforward.com/

主要サービス：

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/me

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。