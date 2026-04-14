メディカルイメージングの中核部品におけるボトルネックを解消：VITAL MedTech、CMEF2026において材料から医療システムに至る垂直統合ソリューションを発表

上海、2026年4月14日 /PRNewswire/ -- CMEF2026において、VITAL MATERIALSのヘルスケア部門であるVITAL MedTechは、半導体コア技術に基づく幅広いイノベーションを発表しました。同社は、コア素材、チップ、および医療システムにわたる完全な垂直統合を実証しました。



VITAL MedTech



技術のブレークスルー：コアコンポーネント開発技術の確立

世界のメディカルイメージング技術は、デジタル化から精密化へと移行しつつあります。専門家は、メディカルイメージングの未来は、微弱な生体信号を捉える能力にあり、その能力はフロントエンド検出器の物理的特性によって直接決定されると指摘しています。

長年、メディカルイメージング業界は一つのボトルネックに直面してきました。それは、ハイエンドイメージングシステムの中核部品を外部供給に大きく依存してきたことです。VITAL MATERIALSが有する第1世代から第4世代までの半導体材料に関する専門知識を活用し、VITAL MedTechは半導体の優位性をメディカルイメージングにおける具体的な臨床価値へと転換します。

垂直統合：材料から医療システムまで

CMEF2026において、VITAL MedTechはCZT、SiC、およびInPなどの半導体基盤の上に構築されたコア技術を強調し、その完全な垂直統合を披露しました。

精密指向の診断：自社開発のCZT検出器は、従来のシンチレータ検出器の物理的限界を打ち破り、すべてのX線光子の捕捉を可能にすることで、より高いエネルギー分解能を実現します。

ハイエンドMRI：ワイドバンドギャップ半導体技術を活用し、SiCユニットを搭載した自社開発の勾配磁場アンプ（グラジエントアンプ）は、極めて低いスイッチング損失とナノ秒レベルの応答を実現し、スルーレートと熱管理効率を大幅に向上させました。これにより、高速スキャンとミリ秒レベルのイメージング能力を備えた低ヘリウムおよびヘリウムフリーMRIシステムの実現に向けた基盤が築かれます。

インテリジェント・イメージング・データチェーン：InPオプトエレクトロニクス・コ・パッケージング技術により、VITAL MedTechは膨大なデータセットのデータ輻輳を解決する超高速データ伝送経路を実現し、PBスケールの生データのリアルタイム処理を可能にしました。

臨床への貢献： より良い患者ケアのために

VITAL MATERIALSの創業者兼会長であるZhu Shihui氏は、発表の場で次のように述べました。「半導体はハイエンド医療機器の基盤です。私たちの目標は、単に機器を製造することではなく、材料科学の革新を通じて、より精密な臨床ツールを提供し、医療に貢献することです。」

専門家は、VITAL MedTechのフルインダストリーチェーンモデルが従来の研究開発における効率のボトルネックを解消すると指摘しています。これにより、科学的成果の迅速な転換と、ハイエンド医療機器業界における新たな発展の道がもたらされます。

VITAL MedTechは、これらのコア技術を多様な臨床シナリオに対応するソリューションへと変換し、より多くの患者が技術革新の恩恵を受けられるように努めています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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