「石福プラチナ＆純金積立」新規入会申込がリニューアル　最短5分・スマホで完結

石福金属興業株式会社

貴金属の総合メーカーとして事業を展開する石福金属興業株式会社（代表：古宮基成、本社：東京都千代田区）は、貴金属積立サービス「石福プラチナ＆純金積立」(https://retail.ishifuku-kinzoku.co.jp/savings/)において、2026年4月10日よりオンライン本人確認(eKYC)機能を導入いたしました。

これにより、従来必要であった本人確認書類の郵送・確認手続きが不要となり、最短5分でスマートフォンから新規入会申込が完了します。資産形成への関心が高まる中、よりスピーディーで利便性の高い顧客体験を提供してまいります。

【高まる資産形成ニーズと金投資への関心】

昨今の物価上昇や円安を背景に、資産形成に対する意識はかつてないほど高まっており、特に、インフレへの備えや資産防衛の観点から金投資へ注目が集まっています。Ueda Keisho Corp.の調査によると、「金への投資に関心がありますか」との質問に対し、「すでに投資している」または「投資していないが関心がある」と回答した人は全体の51%に達し、投資経験の有無を問わず多くの人が実物資産の重要性を再認識している結果が示されました。

※出典：Ueda Keisho Corp.「インフレと不透明な時代の金投資に関するアンケート調査」

【手続きのハードルをデジタルで解消】

従来、「石福プラチナ＆純金積立」の新規入会申込においては、「書類郵送や押印の手間」「書類不備による再提出」などが障壁となっていました。

今回のeKYC導入により、スマートフォンで本人確認書類と顔写真を撮影するだけで本人確認が完了し、「思い立ったその場で始められる」サービスへと進化しました。

eKYC導入による主なメリット

・最短5分で申込完了。最短翌営業日から取引開始が可能

・書類準備・郵送・押印が不要

・生体認証技術により、なりすまし等の不正を防止

【サービス概要】

新規入会申込みページ

「石福プラチナ＆純金積立」は、月々1,000円から始められるサービスです。

・少額から積立が可能

月々1,000円から、金・プラチナの積立が可能

・ドル・コスト平均法の買付でリスク分散

価格変動に応じて購入量を調整し、取得コストを平準化

・柔軟な出口戦略

売却による現金化に加え、地金や金貨として現物引き出しも可能

・スポット購入機能

相場に応じた買い増しが可能 金・プラチナに加え銀も購入可能

・便利なオンライン取引

スマートフォンから各種取引・申込が可能

【今後の展望】

石福積立オンラインログインページ

当社は創業以来、高度な産業社会の基盤づくりと、人々の安心を支える資産形成への寄与を通じて社会に貢献してまいりました。

今回のeKYC導入を契機に、今後もデジタル技術の活用を通じてユーザー体験の向上を図り、

変化の激しい時代における確かな資産形成を支援してまいります。

会社概要(https://www.ishifuku-kinzoku.co.jp/)

会社名：石福金属興業株式会社

創業 ：1930年

所在地：東京都千代田区内神田3-20-7

代表者：代表取締役社長 古宮 基成

資本金：1億円

事業内容：貴金属素材・材料・製品・技術の開発、製造、販売、リサイクル等