レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 電気自動車（EV）用バッテリー市場2035年までに5399億1000万米ドル規模へ拡大 次世代エネルギー革新を牽引する成長率21.18%
電気自動車（EV）用バッテリー市場は、2025年に700億7000万米ドルに達し、2035年までには5399億1000万米ドルに成長すると予測されています。この成長率は、年平均成長率（CAGR）が21.18％で、特に2030年代にかけて急速な拡大が見込まれています。日本市場においては、EVの普及とともにバッテリー需要が急増しており、これが市場の成長を牽引しています。
市場を牽引する要因
最も重要な要因は、電動化の進展です。政府の支援を受けて、EV充電インフラやエコシステムが整備される中で、OEM（自動車メーカー）も電気自動車の生産を強化しています。例えば、2023年の販売台数の約90％を占める20大自動車メーカーのうち、18社が既存のEVラインアップの生産を増やす計画を発表しています。これにより、今後10年でEV市場が急拡大し、EV用バッテリーの需要も同様に高まると予想されています。
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市場の制約
しかし、市場の成長にはいくつかの制約も存在します。特に、リチウム、コバルト、ニッケルなどのバッテリーの主要原材料の不足が懸念されています。特に中国がリチウムイオンバッテリーの供給において支配的な立場にあり、この供給の不安定さが市場に影響を与える可能性があります。さらに、パンデミックや地政学的な問題が製造施設に影響を及ぼし、原材料の供給チェーンに遅延をもたらしています。
市場機会と成長促進要因
一方、EV用バッテリーのコストは過去10年で大幅に低下しており、これは市場拡大の重要な要素です。例えば、リチウムイオンバッテリーのコストは過去30年間で約97％減少しました。このコスト低下は、EVの価格を下げ、消費者にとって手の届きやすいものにし、市場全体の拡大に寄与しています。今後、規模の経済や製造技術の進歩により、さらにコストが下がり、EVの普及が加速することが期待されます。
主要企業のリスト：
● Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL)
● LG Energy Solution
● BYD Company Ltd.
● Panasonic Corp.
● Samsung SDI Co., Ltd.
● SK Innovation Co., Ltd.
● Toshiba Corporation
● EnerSys, Inc.
● Hitachi, Ltd.
● Mitsubishi Corp.
● その他の主要なプレイヤー
市場セグメンテーション
EV用バッテリー市場では、リチウムイオンバッテリーが市場の主要セグメントを占めています。リチウムイオンバッテリーはその軽量性と高いエネルギー密度により、電気自動車のバッテリーパックとして最適です。2025年において、このバッテリーは市場で最も広く使用され、予測期間にわたってそのシェアを維持すると予測されています。しかし、全固体電池やナトリウムイオン電池などの新技術も台頭しており、これらが市場の一部を占めると見込まれています。
EVバッテリーの推進力
市場を牽引する要素として、バッテリー電気自動車（BEV）の需要増加が挙げられます。特に、再充電可能で長寿命なBEV用バッテリーは、政府のゼロエミッション政策や消費者の環境意識の高まりによって需要が増加しています。これにより、BEV市場は急速に成長し、EV用バッテリーの需要もそれに応じて拡大しています。
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市場を牽引する要因
最も重要な要因は、電動化の進展です。政府の支援を受けて、EV充電インフラやエコシステムが整備される中で、OEM（自動車メーカー）も電気自動車の生産を強化しています。例えば、2023年の販売台数の約90％を占める20大自動車メーカーのうち、18社が既存のEVラインアップの生産を増やす計画を発表しています。これにより、今後10年でEV市場が急拡大し、EV用バッテリーの需要も同様に高まると予想されています。
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市場の制約
しかし、市場の成長にはいくつかの制約も存在します。特に、リチウム、コバルト、ニッケルなどのバッテリーの主要原材料の不足が懸念されています。特に中国がリチウムイオンバッテリーの供給において支配的な立場にあり、この供給の不安定さが市場に影響を与える可能性があります。さらに、パンデミックや地政学的な問題が製造施設に影響を及ぼし、原材料の供給チェーンに遅延をもたらしています。
市場機会と成長促進要因
一方、EV用バッテリーのコストは過去10年で大幅に低下しており、これは市場拡大の重要な要素です。例えば、リチウムイオンバッテリーのコストは過去30年間で約97％減少しました。このコスト低下は、EVの価格を下げ、消費者にとって手の届きやすいものにし、市場全体の拡大に寄与しています。今後、規模の経済や製造技術の進歩により、さらにコストが下がり、EVの普及が加速することが期待されます。
主要企業のリスト：
● Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL)
● LG Energy Solution
● BYD Company Ltd.
● Panasonic Corp.
● Samsung SDI Co., Ltd.
● SK Innovation Co., Ltd.
● Toshiba Corporation
● EnerSys, Inc.
● Hitachi, Ltd.
● Mitsubishi Corp.
● その他の主要なプレイヤー
市場セグメンテーション
EV用バッテリー市場では、リチウムイオンバッテリーが市場の主要セグメントを占めています。リチウムイオンバッテリーはその軽量性と高いエネルギー密度により、電気自動車のバッテリーパックとして最適です。2025年において、このバッテリーは市場で最も広く使用され、予測期間にわたってそのシェアを維持すると予測されています。しかし、全固体電池やナトリウムイオン電池などの新技術も台頭しており、これらが市場の一部を占めると見込まれています。
EVバッテリーの推進力
市場を牽引する要素として、バッテリー電気自動車（BEV）の需要増加が挙げられます。特に、再充電可能で長寿命なBEV用バッテリーは、政府のゼロエミッション政策や消費者の環境意識の高まりによって需要が増加しています。これにより、BEV市場は急速に成長し、EV用バッテリーの需要もそれに応じて拡大しています。
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