AI・ロボットなどの最先端技術を体感できる展示会「NexTech Week 2026 【春】」出展のお知らせ

株式会社ハイレゾ

NexTech Week 2026 【春】に出展します。

AI・Web3・ロボットなど“未来の技術”をまとめて体験・比較できる大型展示会。最先端を一度に体感し、次世代トレンドや革新的なサービスに触れながら、ビジネスやキャリアに活かせるヒントと新たな可能性に出会える注目のテックイベントです。

国内最安級：1時間50円から使えるNVIDIA GPUクラウドの説明やGPUSOROBANの実機デモをご覧になりたい方や、ご関心のある方は、ぜひ当ブース（3-26）へお立ち寄りください。

最新のNVIDIA B200 / H200導入相談も承ります。

日時：2026年4月15日（水）～17日（金）

会場：東京ビッグサイト

当社ブース：西展示棟（3-26）

詳細はこちらよりご覧ください。

https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/lp/vis/spring/ntw_shimei.html



株式会社ハイレゾについて

ハイレゾは、2019年よりAI開発に特化したGPUデータセンターを運営し、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。

2022年6月 NVIDIA「Best CSP Partner of the Year」受賞

2024年4月 経済産業省による「クラウドプログラム」供給確保計画に認定

2026年2月 ブータン王国／グリーンAIデータセンター構築に向けた小規模実証事業が、経済産業省の令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金 （小規模実証・FS事業）に採択

AI開発に特化したGPUデータセンターについて

ハイレゾはこれまで石川県・香川県・佐賀県内の5カ所で、地方の廃校をはじめとした遊休施設を利活用しデータセンターの開設を行ってきました。地域の特性を活かした独自の建設ノウハウで環境負荷を抑えた運営を行いGXを推進しています。また、デジタルインフラを整備し国内経済成長を促進させるとともに、データセンターを地方分散させることで地方創生にもつなげる政府の構想「ワット・ビット連携」に貢献しています。

・ 2019年8月：石川県にGPU専用のデータセンターとして志賀町第1データセンターを開設。

・ 2022年8月：石川県に国内最大規模の志賀町第2データセンターを開設。

・ 2024年12月：香川県に中四国地方初となる高松市データセンターを開設。

・ 2025年8月：佐賀県に日本初となる廃校を活用した玄海町データセンターを開設。

・ 2026年3月：香川県に中四国地方2拠点目となる、綾川町データセンターを開設。



GPUSOROBANについて

「GPUSOROBAN」は、画像生成AIやLLM（大規模言語モデル）等の膨大な計算処理を高速化するGPUクラウドサービスです。データセンターの建設コストや運転コストを抑えることで、NVIDIA の高性能なGPUサーバーを低コストで提供しています。GPUSOROBANは累計2,000件を超える利用実績があり、IT業界から製造業、建設業、大学研究機関まで幅広く利用されています。



会社概要

会社名 株式会社ハイレゾ

本店 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦106-1

東京本社 東京都新宿区市谷田町3-24-1

代表者 代表取締役 志倉 喜幸

事業内容 GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供

コーポレートサイト：https://highreso.jp/

GPUSOROBAN： https://soroban.highreso.jp/

サービスに関するお問い合わせ先：ln-gpu-sales@highreso.co.jp

リリースに関するお問い合わせ先：press@highreso.co.jp