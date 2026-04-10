梅雨前の“早め対策”に！春先から始める収納空間の湿気ケア「ペルチェ式除湿機」4月下旬より発売開始

～梅雨前の“早め対策”に！春先から始める収納空間の湿気ケア～ コンプレッサー不使用の静音設計、 モバイルバッテリー対応＋コンパクト設計で狭い空間にも使用可能！ 「ペルチェ式除湿機」 2026年4月下旬より発売開始



株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貢司）は、コンパクト設計で下駄箱やクローゼットなどの狭小空間での湿気対策に適した「ペルチェ式除湿機」を当社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」、ならびに全国のホームセンターや家電量販店などで、2026年4月下旬から順次販売を開始いたします。





ペルチェ式除湿機

今回発売する「ペルチェ式除湿機」は、ペルチェ効果による冷却・結露の原理を採用したコンパクト除湿機です。電流を流すと冷却と加熱が生まれるペルチェ素子の仕組みにより、湿気を含んだ空気を吸気してペルチェ素子で冷却し、水分を効率的に結露させて除湿します。結露した水分は本体下部のタンクに貯まる構造です。コンプレッサーを使用しないため動作音が静かで、寝室や書斎など音が気になる空間でも使用しやすい設計としました。

幅を抑えたスリムなコンパクト設計で、下駄箱やクローゼットなどの限られたスペースにも設置が可能。気になる空間をピンポイントで湿気対策できるほか、PD36W以上の出力に対応したモバイルバッテリーにも対応し、電源の取りにくい場所でも使用できるなど、高い設置自由度を実現しました。

小型ながら最大約250mL／日 ※ の除湿能力を発揮し、梅雨時や湿度の高い季節の局所除湿に適しています。また、取り外し可能な800mLタンクを搭載し、排水も簡単に行えます。さらに、使用環境に応じて強・弱の2段階運転の切替ができ、効率的な除湿が可能に。設置場所を選ばないシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいホワイトとグレージュの2色展開です。コンパクトさ、静音性、使いやすさを兼ね備え、さまざまな生活空間で活躍する除湿機です。

※室温30℃、湿度80％を維持しつづけた室温で運転したときの1日あたりの除湿量です。室温・湿度条件により異なります。

＜商品特長＞

１．狭小空間にも設置できるコンパクト設計と高い設置自由度

幅を抑えたスリム設計により、下駄箱やクローゼットなどの限られたスペースにも設置が可能です。使用場所を選ばず、気になる空間をピンポイントで湿気対策できます。

さらに、PD36W以上の出力に対応したモバイルバッテリーにも対応。電源の取りにくい場所でも使用でき、設置自由度を高めました。

２ . 静音性と除湿力、使いやすさを兼ね備えた機能設計

ペルチェ効果による冷却・結露の原理を採用。電流を流すと冷却と加熱が生まれるペルチェ素子の仕組みにより、湿気を含んだ空気を吸気してペルチェ素子で冷却し、水分を効率的に結露させて除湿します。コンプレッサーを使用しないため動作音が静かで、寝室や書斎などでも使用しやすい設計です。

小型ながら最大約250mL／日※の除湿能力を発揮し、梅雨時や湿度の高い季節の局所除湿に適しています。

また、取り外し可能な800mLタンクを搭載し、排水も簡単に行えます。使用環境に応じて強・弱の2段階運転の切替ができ、効率的な除湿が可能です。

※室温30℃、湿度80％を維持しつづけた室温で運転したときの1日あたりの除湿量です。室温・湿度条件により異なります。

＜商品仕様＞

※室温30℃、湿度80％を維持しつづけた室温で運転したときの1日あたりの除湿量です。室温・湿度条件により異なります。

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