【メディアイベントのご案内】“シェア”で通勤スタイルはどう変わる？官民一体で挑む、資源循環型ライフスタイルイベント開催

ラクサス・テクノロジーズ株式会社

ブランドバッグのシェアリングサービス「ラクサス」を展開するラクサス・テクノロジーズ株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役社長執行役員：高橋 啓介）は、ファッションサブスクリプションサービス “AnotherADdress（アナザーアドレス）” の期間限定店舗「AnotherADdress TOKYO」にて、一般社団法人シェアリングエコノミー協会主催の「シェアリングサービスを活用した資源循環型ライフスタイルを提案するイベント」が、2026年4月23日（木）に開催されることをお知らせするとともに、本イベントに参画いたします。

本イベントにおいて当社は、バッグシェアリングサービス「ラクサス」を通じて、通勤スタイルの変化や“所有しない選択”がもたらす新しいライフスタイルについて提案いたします。

■ 本イベントの見どころ

1、本イベントでは、経済産業省・環境省、および日本橋エリアのまちづくり関係者が登壇し、ファッションや美容家電のシェアリングが「日常の選択肢」としてどのように定着し、脱炭素社会（デコ活）や資源循環の推進にどのように貢献するのかを、トークセッションと実演

を通じて紹介します。

2、【政策×民間の対話】 経済産業省 志和氏と、環境省 金子氏と共に、資源循環経済の現在地とシェアリングへの期待を語ります。



3、【実演ライブ：サステナ通勤 Before After】 登壇者が実際にシェアサービスを利用し、いつもの通勤着から華やかに変身する過程を実況解説。心理的・機能的なメリットを可視化します。



4、【日本橋からの発信】 伝統と革新が交差する日本橋を舞台に、新しい「サーキュラー・ライフスタイル」を提唱します。

■ 開催概要

日時： 2026年4月23日（木） 13:30～16:30（受付開始 13:20）

会場： AnotherADdress TOKYO（コレド日本橋 3F）

主催： 一般社団法人シェアリングエコノミー協会

協力サービス： アナザーアドレス（ファッション×シェア）、ラクサス（バッグ×シェア）、ReCute（ヘアアイロン×シェア）

■ プログラム（予定）

第1部：トークセッション

「資源循環の現在地と未来、シェアリングへの期待」

＜登壇者＞

・経済産業省 （イノベーション・環境局 GXグループ 資源循環経済課） 志和 あかね

・シェアリングエコノミー協会 代表理事 石山 アンジュ

第2部：トークセッション

「所有を手放すと、暮らしはどう変わるか？」

＜登壇者＞

・環境省（環境再生・資源循環局）金子 浩明

・株式会社大丸松坂屋百貨店 AnotherADdress事業責任者 田端 竜也

・株式会社ReCute代表取締役CEO 山下 萌々夏

・ラクサス・テクノロジーズ株式会社 秋岡 辰弥

第3部：実演デモンストレーション

「サステナ通勤 Before After」実況解説、フォトセッション

＜出演者＞

・経済産業省 （イノベーション・環境局 GXグループ 資源循環経済課） 志和 あかね

・環境省（環境再生・資源循環局）金子 浩明

・日本橋のオフィスワーカー（※2名程予定）

～展示会予告～

4月24日（金）～26日（日）11:00-18:00は、同会場にて「シェアサービス展示会」を実施予定です。

■ タイムスケジュール（予定）

13:20～13:30 受付開始

13:30～13:40 開会の挨拶

13:40～14:10 第1部：トークセッション

14:10～15:40 第2部：トークセッション

15:40～16:20 第3部：実演デモンストレーション、集合写真

16:25～16:30 今後の展示について

■参加希望のメディア関係者様

下記よりお申し込みのうえ、ご参加の程、よろしくお願いいたします。

https://forms.gle/MZHWnPjxtioiyyvR7

（本件に関する問い合わせ先）

広報担当 浅井

miyuki@laxus.inc

※件名に 「4/23 イベント取材の件」 とご記載のうえ、上記メールアドレスまでご連絡ください。

（ラクサスについて）

「ラクサス」は、ラグジュアリーブランドのバッグ専門シェアリングサービスです。エルメス、ヴィトン、シャネルなど60ブランドを揃え、全てのバッグが交換自由・定額で使い放題。さらに、気に入ったバッグは購入することも可能です。ファッションを愛する全ての人とともに、「地球に優しく」「ファッションを楽しむ」世界を共創するリーディングカンパニーとして事業を展開しています。

会社名：ラクサス・テクノロジーズ株式会社

本社：広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ14F

設立：2006年8月31日

資本金：16億7675万6180円

上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：288A）

事業内容：ブランドバッグシェアリングサービス「ラクサス」運営

代表者：代表取締役 社長執行役員 高橋 啓介

サービスサイト：https://laxus.co/?adv=pr_20260423event

コーポレートサイト：https://corp.laxus.co/?adv=pr_20260423event





