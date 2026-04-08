″史上最速でのJリーグ昇格″を目指すフットボールチーム「OSAKA CITY SC」オフィシャルパートナー契約更新のお知らせ

株式会社ワールドプラス

24時間・年中無休のマシン特化型ジム「ワールドプラスジム」を全国展開中の株式会社ワールドプラスは、フットボールクラブOSAKA CITY SC（運営：株式会社RAXUS Osaka City SC）とのスポンサー契約を2026年シーズンも継続することをお知らせいたします。

■OSAKA CITY SCについて

OSAKA CITY SCは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことをチームミッションに掲げるフットボールクラブです。

2026年シーズンはスローガン「挑む者が世界を揺らす」のもと、「史上最速でのJリーグ昇格」を目標に掲げ、日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携を軸に、多くの方々とふれあいながら、熱狂を生み出し成長を続けています。

公式HP：https://www.osakacitysc.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc

公式X：https://x.com/osakacitysc

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@osakacitysc

■両社コメント

株式会社RAXUS Osaka City SC 代表取締役 山地 泰平

このたび、株式会社ワールドプラス様とオフィシャルトップパートナーとして契約継続になりましたことを大変光栄に存じます。

日頃より選手のフィジカル・コンディション向上をサポートいただき、「勝つためのカラダ作り」にご尽力いただいておりますことを心より感謝申し上げます。

今後もともに歩みながら、圧倒的に強いチームづくりを進めてまいります。

株式会社ワールドプラス 代表取締役社長 平 剛

この度、OSAKA CITY SC様とのスポンサー契約を2026年も継続する運びとなりましたことを、大変嬉しく思っております。

当社は、24時間・年中無休のマシン特化型ジム「ワールドプラスジム」を運営し、選手の皆様にトレーニング環境を提供することで、フィジカルおよびコンディション向上をサポートしてまいります。

今後も、同じ大阪を拠点とするOSAKA CITY SC様のさらなる飛躍に向け、応援してまいります。

■株式会社ワールドプラスについて

株式会社ワールドプラスは、大阪に本社を置き、全国に約160店舗を展開する24時間・年中無休のマシン特化型ジム「ワールドプラスジム」を運営しています。

スポーツ施設の企画・運営、フィットネスフランチャイズ事業、トレーナーのマッチングサービス、EC事業など、フィットネス領域を中心に幅広く事業を展開しています。

公式HP：https://www.worldplus-gym.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/worldplusgym_official/

公式X：https://x.com/worldplusgym

公式オンラインストア：https://www.fitree-shop.com/