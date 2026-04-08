【営業時間延長】データ復旧クイックマン梅田大阪駅前店、平日21時まで営業へ拡大

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株式会社クイックマン


データ復旧サービスを提供するデータ復旧クイックマン（運営：株式会社クイックマン、本社：大阪市中央区）は、2026年4月より梅田店の営業時間を変更し、従来の平日9時～19時から、平日10時～21時まで延長いたしました。
これにより、仕事帰りのお客様の持ち込み診断や、夜間の問い合わせ対応を強化いたします。



■営業時間変更の背景

これまで当日受付は18時半を最終受付としておりましたが、仕事帰りに急ぎでデータ復旧の相談をしたいといったお客様から、もう少し遅くまで受付時間を延ばしてもらえないか？といったご要望を頂戴しておりました。


こうした状況を踏まえ、梅田店において営業時間を延長し、より多くのお客様に対応できる体制を整備いたしました。



■変更内容

【変更前】
平日 9:00～19:00（最終受付 18:30）



【変更後】
平日 10:00～21:00（最終受付 20:30）



■今回の変更でできること

・仕事帰りの持ち込み相談が可能に


従来は来店が難しかった会社員の方でも、業務終了後にゆっくりご相談いただけます。



・緊急性の高いトラブルにも柔軟対応


「明日までにデータが必要」「急にPCが起動しない」といった緊急案件にも、より対応しやすくなります。



■今後の展開

今後もお客様の利便性向上を目的に、店舗数の拡大、営業日や営業時間、対応体制の見直しを行い、より便利により迅速に、柔軟なサービス提供を目指してまいります。



■データ復旧クイックマンについて


データ復旧クイックマンは、サーバー・NAS・外付けHDD・パソコンなど、幅広い機器のデータ復旧サービスを提供しています。



・サーバーやNASなどは最速の復旧手順をご提案


・他社で復旧できなかったHDDにも対応
・成功報酬型で安心
・法人・個人どちらも対応可能


・起動しないMacやSurfaceなど他社が対応できないノートPCも得意


・USBメモリやスマホ、レコーダーなどHDD以外の媒体にも対応



「対応力No.1のデータ復旧会社」を目指し、日々サービス向上に取り組んでおります。



■個人情報・情報漏洩について


本サービスは、機密性の高いデータを扱うことを前提に設計されています。



ISO/IEC 27001（ISMS）認証を取得



その日に秘密保持契約（NDA）締結が可能



データを社外へ持ち出さず、当社内で対応



個人情報などのプライバシーを守り、安心してご利用頂けるよう厳格な体制を整えています。



■ご依頼・ご相談

■公式サイト
https://www.quickman-pc.com/



■お問い合わせフォーム
公式サイトより受付



■フリーダイヤル
0120-775-200



■対応店舗

以下の店舗で診断・受付が可能です。
お近くに店舗がない場合は郵送での対応も可能です。



店舗一覧
https://www.quickman-pc.com/shoplist/



データ復旧クイックマン 心斎橋本店
　大阪市中央区南船場2-12-10 ダイゼンビル4F


データ復旧クイックマン 梅田大阪駅前店
　大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル 2F


データ復旧クイックマン 神戸三宮ラボ
　兵庫県神戸市中央区東町116番地2 オールドブライト4階


データ復旧クイックマン 名古屋本店
　愛知県名古屋市中区丸の内2丁目19-25 MS桜通9階 9-E




神戸三宮ラボ(https://www.quickman-pc.com/shoplist/kobe/)

兵庫県神戸市中央区東町116-2オールドブライト4階




心斎橋本店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/osaka/)

大阪市中央区南船場2-12-10 ダイゼンビル4F




梅田大阪駅前店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/osaka/)

大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル 2F




名古屋本店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/nagoya/)

愛知県名古屋市中区丸の内2丁目19-25 MS桜通9階 9-E






■本リリースの要点




・データ復旧クイックマン梅田店の営業時間を延長
　平日9:00～19:00 → 平日10:00～21:00へ変更（最終受付20:30）




・仕事帰りでも来店できる体制を実現
　日中来店が難しい会社員層のニーズに対応




・緊急性の高いデータ復旧案件にも柔軟対応
　当日対応・即相談がしやすい環境を整備




・顧客利便性向上と対応機会の最大化を目的とした体制強化



■ 会社概要


会社名：株式会社クイックマン


所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-10


代表者：代表取締役 山本 託也


設立：2016年1月


事業内容：データ復旧／ITサポート事業／セキュリティ対策サービスなど


URL：https://s-systems.jp/



会社名：S&Eホールディングス株式会社


所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-10


代表者：代表取締役 山本 託也


設立：2025年6月


事業内容：グループ各社の経営戦略・組織開発・ブランド構築・採用戦略の統括および支援業務


URL：https://se-hd.jp/









■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者名：園田


TEL：06-4708-3791


Email：info@s-systems.jp