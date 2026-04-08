【営業時間延長】データ復旧クイックマン梅田大阪駅前店、平日21時まで営業へ拡大
データ復旧サービスを提供するデータ復旧クイックマン（運営：株式会社クイックマン、本社：大阪市中央区）は、2026年4月より梅田店の営業時間を変更し、従来の平日9時～19時から、平日10時～21時まで延長いたしました。
これにより、仕事帰りのお客様の持ち込み診断や、夜間の問い合わせ対応を強化いたします。
■営業時間変更の背景
これまで当日受付は18時半を最終受付としておりましたが、仕事帰りに急ぎでデータ復旧の相談をしたいといったお客様から、もう少し遅くまで受付時間を延ばしてもらえないか？といったご要望を頂戴しておりました。
こうした状況を踏まえ、梅田店において営業時間を延長し、より多くのお客様に対応できる体制を整備いたしました。
■変更内容
【変更前】
平日 9:00～19:00（最終受付 18:30）
【変更後】
平日 10:00～21:00（最終受付 20:30）
■今回の変更でできること
・仕事帰りの持ち込み相談が可能に
従来は来店が難しかった会社員の方でも、業務終了後にゆっくりご相談いただけます。
・緊急性の高いトラブルにも柔軟対応
「明日までにデータが必要」「急にPCが起動しない」といった緊急案件にも、より対応しやすくなります。
■今後の展開
今後もお客様の利便性向上を目的に、店舗数の拡大、営業日や営業時間、対応体制の見直しを行い、より便利により迅速に、柔軟なサービス提供を目指してまいります。
■データ復旧クイックマンについて
データ復旧クイックマンは、サーバー・NAS・外付けHDD・パソコンなど、幅広い機器のデータ復旧サービスを提供しています。
・サーバーやNASなどは最速の復旧手順をご提案
・他社で復旧できなかったHDDにも対応
・成功報酬型で安心
・法人・個人どちらも対応可能
・起動しないMacやSurfaceなど他社が対応できないノートPCも得意
・USBメモリやスマホ、レコーダーなどHDD以外の媒体にも対応
「対応力No.1のデータ復旧会社」を目指し、日々サービス向上に取り組んでおります。
■個人情報・情報漏洩について
本サービスは、機密性の高いデータを扱うことを前提に設計されています。
ISO/IEC 27001（ISMS）認証を取得
その日に秘密保持契約（NDA）締結が可能
データを社外へ持ち出さず、当社内で対応
個人情報などのプライバシーを守り、安心してご利用頂けるよう厳格な体制を整えています。
■ご依頼・ご相談
■公式サイト
https://www.quickman-pc.com/
■お問い合わせフォーム
公式サイトより受付
■フリーダイヤル
0120-775-200
■対応店舗
以下の店舗で診断・受付が可能です。
お近くに店舗がない場合は郵送での対応も可能です。
店舗一覧
https://www.quickman-pc.com/shoplist/
データ復旧クイックマン 心斎橋本店
大阪市中央区南船場2-12-10 ダイゼンビル4F
データ復旧クイックマン 梅田大阪駅前店
大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル 2F
データ復旧クイックマン 神戸三宮ラボ
兵庫県神戸市中央区東町116番地2 オールドブライト4階
データ復旧クイックマン 名古屋本店
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目19-25 MS桜通9階 9-E
神戸三宮ラボ(https://www.quickman-pc.com/shoplist/kobe/)
兵庫県神戸市中央区東町116-2オールドブライト4階
心斎橋本店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/osaka/)
大阪市中央区南船場2-12-10 ダイゼンビル4F
梅田大阪駅前店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/osaka/)
大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル 2F
名古屋本店(https://www.quickman-pc.com/shoplist/nagoya/)
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目19-25 MS桜通9階 9-E
■本リリースの要点
・データ復旧クイックマン梅田店の営業時間を延長
平日9:00～19:00 → 平日10:00～21:00へ変更（最終受付20:30）
・仕事帰りでも来店できる体制を実現
日中来店が難しい会社員層のニーズに対応
・緊急性の高いデータ復旧案件にも柔軟対応
当日対応・即相談がしやすい環境を整備
・顧客利便性向上と対応機会の最大化を目的とした体制強化
■ 会社概要
会社名：株式会社クイックマン
所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-10
代表者：代表取締役 山本 託也
設立：2016年1月
事業内容：データ復旧／ITサポート事業／セキュリティ対策サービスなど
URL：https://s-systems.jp/
会社名：S&Eホールディングス株式会社
所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-10
代表者：代表取締役 山本 託也
設立：2025年6月
事業内容：グループ各社の経営戦略・組織開発・ブランド構築・採用戦略の統括および支援業務
URL：https://se-hd.jp/
■ 本件に関するお問い合わせ先
担当者名：園田
TEL：06-4708-3791
Email：info@s-systems.jp