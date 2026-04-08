HighUp EntertainmentからSTAYCのデビュー以来、約6年ぶりに披露される新ガールズグループ UNCHILD(アンチャイルド)の全メンバー6人がついに公開されました。





UNCHILD_デビュートレーラー1





UNCHILD_デビュートレーラー2





UNCHILDは4月8日、公式SNSチャンネルを通じてパク・イェウン、ヒキ、ティナ、アコ、イボン、ナ・ハウンのアイデンティティを盛り込んだデビュートレーラーを公開。メンバー全員の名前とビジュアルが初めて公開され、独自のファンキーなムードと多彩なキャラクターを披露しました。UNCHILDは、世間の視線に縛られない自由でユニークな“FREAKY”なエネルギーを青春と定義し、既存の公式を打ち破り、自分たちならではの“RAW(ありのまま)”の魅力を見せるという強い意気込みを見せています。





ランニングトラックを逆走してマイクを手にするリードボーカルのパク・イェウンは、クールで洗練されたイメージでUNCHILDの独自の方向性を体現。交通安全ボランティアに扮し、横断歩道でダイナミックなフラッグダンスを披露するリーダー兼メインラッパーのヒキは、音楽のコアを担うメンバーらしい圧倒的なステージ掌握力を予感させます。バスの中で独創的かつしなやかなバレエ動作を披露した中国出身のティナが、華やかなビジュアルの裏に隠されたギャップのある魅力を見せるとともに、スポットライトを浴びながら車から降りる日本出身のアコは、持ち前のユニークなリアクションでチーム内の“バイラルトリガー”として弾ける魅力を発揮しています。





さらに、都会の真ん中であぐらをかいて瞑想にふけるメインボーカルのイボンは、独特な状況の中でも個性的な音色とともに神秘的でギャップのある雰囲気を演出しています。食堂で軽快なスナップでご飯を振るナ・ハウンは、“第5世代ダンスアイコン”としての実力とともに、チームのムードメーカーとしての存在感を証明しています。





UNCHILDのグループ名は、“平凡さを覆す”という意味を持つ接頭辞「UN-」と、いかなる基準にも縛られない存在を意味する「CHILD(PERSON)」を組み合わせたもの。早くから注目を集めてきたナ・ハウンをはじめ、「I-LAND2」出身のパク・イェウン、ヒキ、ティナ、アコ、イボンといった多彩な経歴を持つ実力派メンバーが集結し、破格的かつ独創的なパフォーマンスを披露することが期待されています。





4月21日に正式デビューを控えるUNCHILDは、音楽シーンの枠を打ち破る“ルールブレイカー”として、新たな変化をもたらす存在として注目されています。









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