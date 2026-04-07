大人気怪談作家・川奈まり子著！引っ越した先で実際にあった生々しい恐怖体験の数々『転居怪談～引っ越したら怖かった』4月11日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、『転居怪談～引っ越したら怖かった』を、2026年4月11日(土)に発売することをお知らせいたします。

アパート、マンション、一戸建て、寮など引っ越した先で実際にあった生々しい恐怖体験の数々。

４月という新たな門出の季節におくる「引っ越し」をテーマにした実録怪談集。気鋭の怪談テラーにして作家の川奈まり子氏が、引っ越した家（アパート、マンション、一戸建て、寮などなど）で実際に怪奇現象に遭遇した人たちを取材。その中から特に怖い体験談を厳選して書き著し、全23編の怪談集としてまとめました。著者曰く「最大の恐怖は、先を読んで悪い想像を膨らませるときこそ生ずる」。読み手の想像力を掻き立て、得も言われぬ恐怖や戦慄、嫌悪感が迫り来る話の数々。読んだら最後、家にいるのが怖くなる一冊です。

書籍紹介

転居怪談～引っ越したら怖かった

著：川奈まり子

発売日：2026年4月11日

価格：1,870円（本体1,700円＋税10%）

サイズ：四六判

ISBN：9784867169445

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2099

書店購入特典

『転居怪談 ～引っ越したら怖かった』の発売を記念して、一部書店でご購入いただいた方へ、川奈まり子先生書き下ろし・本編には収録されなかったエピソードをテーマにした"限定SSペーパー"をプレゼント！

▼該当書店一覧

WAY書店

平和書店

水嶋書房

サンミュージック

啓文社

今井書店

※一部未掲載の書店様もございます。

※特典は無くなり次第終了となります。

※取り扱いの無い店舗様もございますので、各店様の在庫状況につきましては、直接書店様へお問い合わせください。

詳細はこちら :https://micromagazine.co.jp/notice/%e5%b7%9d%e5%a5%88%e3%81%be%e3%82%8a%e5%ad%90%e3%80%8e%e8%bb%a2%e5%b1%85%e6%80%aa%e8%ab%87-%ef%bd%9e%e5%bc%95%e3%81%a3%e8%b6%8a%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e6%80%96%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%80%8f/

新刊発売記念 トーク＆サイン会/紀伊國屋書店高尾店

2026年4月26日（日）18:30～

紀伊國屋書店高尾店(会場／KO52 TAKAO）

高尾特産ご当地ビールを飲みながら怪談が聞けるトーク＆サイン会が開催！

※定員30名 ワンドリンク制

★当日までに紀伊國屋書店高尾店で『転居怪談』をご購入いただいた方に整理券をお配りします。

★くわしくは紀伊國屋書店高尾店店頭ポスターまたは、店頭ポスターか紀伊國屋書店高尾店までお電話にてお問合せください。

新刊発売記念 トーク＆サイン会/芳林堂書店高田馬場店

2026年5月9日(土)14:00～

芳林堂書店高田馬場店(会場／8階イベントスペース ）

怪談独演＆サイン会が開催！お申込みはWEBから！

https://t.livepocket.jp/e/xq6pr

ライブポケットにて、先着順での予約・購入・発券となります。

購入完了後に登録したメールアドレスにチケット情報が送られます。

※店頭での予約、発券はございません。

マイクロマガジン社 https://micromagazine.co.jp/(https://micromagazine.co.jp/)

マイクロマガジン社はユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

ライトノベル、コミックス、文芸、絵本、地域本やビジネス書など、様々なジャンルの書籍を発刊しております。

第一編集部では、「大人も知らない？」シリーズをはじめ、まんが地域学習シリーズや『子どもにもできる資産形成 いますぐ知りたいお金のしくみ』などの子ども実用書シリーズ、『グローバルな視点を身につけよう パンダといっしょに学ぶ世界のことわざ』『実はサメなんです 見た目も生態もおもしろい！おどろきのサメ図鑑』などの「こども学習本」や、地域批評シリーズ、数々のサブカル書籍などを発行しております。

こども学習本 編集部ホームページ https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/

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