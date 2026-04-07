北欧スウェーデン発バッグブランド「SANDQVIST（サンクヴィスト）」ローンチ＆POP-UPイベントを日本橋で開催！

SANDQVIST TOKYO

株式会社アンプラージュインターナショナル

北欧スウェーデン発のバッグブランド「SANDQVIST（サンクヴィスト）(https://sandqvist.jp/)」の本格ローンチを記念して、『SANDQVIST TOKYO』と題してローンチパーティーとPOP-UPイベントを日本橋で開催！

SANDQVIST TOKYO

スウェーデンのストックホルムで誕生したバッグブランド「SANDQVIST（サンクヴィスト）」が、2026年より日本での本格展開をスタートしました。

これを記念し、「SANDQVIST TOKYO」と題してローンチイベントを開催します。

4月28日（火）・29日（祝水）の2日間、東京・日本橋 「THE A.I.R BUILDING」をHACK！！

SANDQVISTの世界観で空間を彩り、最新のコレクションをお披露目するローンチパーティーとポップアップストアを開催いたします。

ブランドストーリー：都会と自然を繋ぐバッグ

スウェーデンの風景

SANDQVIST

SANDQVISTは2004年、アントン、ダニエル、セバスチャンの3人の幼馴染によって設立されました。彼らは「都会のオフィスにも、週末の森の散策にも馴染むバッグ」を求め、自らガレージで製作を始めたのがブランドの原点です。

デザイン哲学は「スカンジナビアの透明感（Scandinavian clarity）」。機能的でありながら、シンプルでミニマルなその佇まいは、北欧の豊かな自然から得たインスピレーションを融合させ表現されています。

長く使い続けられる耐久性と飽きのこないデザインを追求し、環境負荷の低減に取り組んでおり、100%リサイクルナイロンを使用した「GRID」シリーズをはじめ、オーガニックコットンやペットボトル由来のリサイクルポリエステルなどを積極的に採用し、持続可能な責任あるプロダクトを行っております 。



SANDQVIST 主要シリーズ

ICON：ブランドを象徴する、機能性と美しさを兼ね備えた哲学を体現するシリーズです。STREAM：日常の通勤や移動を想定して開発された防水仕様のコレクションです。CURVE：柔らかな曲線美が特徴。リサイクル素材を使用したヴィーガン仕様です 。

イベント「SANDQVIST TOKYO」のご案内

4月28日（火）・29日（祝水）の2日間は SANDQVIST が THE A.I.R BUILDING をHACK！！

THE A.I.R BUILDING 4F・Artist In Residence

アーティストが棲みついたビル THE A.I.R BUILDING＝Artist In Residence

会場となるのは、1970年代にNY出身のジャズミュージシャン『Gilles』が放蕩の末に棲みついたというストーリーを元に作られたコンセプトビルディング。

文字通り、アーティストがビル一棟をハックし、それぞれ独立した性質の異なる空間を利用し、最大化して表現できるというユニークなコンセプトを持ったビル「THE A.I.R BUILDING」。

SANDQVIST が THE A.I.R BUILDING をHACK！！

SANDQVISTのイメージを空間に落とし込み、アイテムを展示します。初日のパーティーではDJにより、さらに音楽で空間を演出。また、当日はブランドの創設者の一人である、ダニエル・サンクヴィストが来場し、ブランドについて語ります。

そして、会場内に展示されたバッグはイベント特別価格で購入可能！SANDQVISTを肌で感じる2日間です。



ご多忙の折とは存じますが、ぜひ会場にてその世界観をご体感いただけますと幸いです。

尚、ご来場の際は受付にてお名刺を1枚頂戴したく思いますので、ご持参くださいませ。

ご取材や掲載における貸出等のご相談も随時受け付けておりますので、合わせて、どうぞよろしくお願いいたします。

SANDQVIST TOKYO フロアマップ ※2Fより上階が会場

イベント概要

内容： ブランドローンチを祝うパーティーとポップアップストアの開催

日時： 2026年 4月28日（火）・29日（祝水）

費用：無料 ※誰でも参加できるイベントです。

会場：日本橋「 THE A.I.R BUILDING」

コンテンツ紹介

4月28日（火） SANDQVIST LAUNCH PARTY 18:00～21:00

◯展示即売会（※２日間限定の特別価格）

◯ノベルティ贈呈

◯軽飲食提供あり（ドリンク・ホットドッグ等を予定）

◯ROOFTOP（屋上）：軽食提供／焚火コンテンツ

◯STUDIO（３F）：展示

◯LOUNGE（２F)：展示／ DJ LIVE

ダニエル氏トーク LIVE（19:00～）

4月29日（水） SANDQVIST POP-UP STORE 11:00～16:00

◯展示即売会（※２日間限定の特別価格）

◯ノベルティ贈呈

◯STUDIO（３F）：展示

◯LOUNGE（２F)：展示

ダニエル氏トーク LIVE（13:00～）

会場：日本橋「 THE A.I.R BUILDING」

住所：東京都中央区日本橋本町3-2-8

アクセス：JR総武快速線「新日本橋駅」徒歩1分

東京メトロ日銀座線「三越前駅」徒歩3分

WEB：https://theairbuilding.com/(https://theairbuilding.com/)

【日本正規代理店】

株式会社アンプラージュインターナショナル（UPI）

〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-11-45

公式サイト：https://upioutdoor.com/(https://upioutdoor.com/)