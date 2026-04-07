TBSラジオ×サントリー“飲むサプリ”誕生キャンペーン開催！＆豪華プレゼントが当たるチャンス！

株式会社ＴＢＳラジオ「サントリー presents 飲むサプリ誕生キャンペーン」実施決定！

TBSラジオは、2026年4月14日(火)から19日(日)まで、サントリー”飲むサプリ”シリーズ「ロコモアWATER」「セサミン1000」の新発売を記念して「サントリー presents 飲むサプリ誕生キャンペーン」を実施します。

6日間のキャンペーン期間中は、プレゼント企画や、TBSラジオで放送中の複数の番組でのタイアップ企画などを放送予定です。

人気企画が復活する番組もあり、TBSラジオリスナーにとっても聴き逃せない内容です。

◇タイアップ番組一覧

4/14(火) パンサー向井の#ふらっと

4/14(火) 火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ

4/16(木) こねくと

4/17(金) 純烈・酒井一圭 BRAND NEW MORNING

4/18(土) 土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送

4/19(日) 爆笑問題の日曜サンデー

●プレゼント企画

実施期間：2026年4月14日（火）から19日（日）

実施内容：TBSラジオ公式X（https://x.com/TBSR_PR）をフォロー&同アカウントから4月14日10:00にポストされるキャンペーン投稿のリポストで、《ロコモアWATER＆セサミン1000》を1ケースずつ、抽選で10人の方に当たります。

※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

●ロコモアWATER、セサミン1000とは？

サントリービバレッジ＆フード株式会社は、サントリーウエルネス社の主力サプリメント「ロコモア」「セサミン」ブランドから、日常の水分補給の延長線上で、手軽に、おいしく栄養を摂れる健康習慣の新たな選択肢として、“飲むサプリ”シリーズ「ロコモアWATER」「セサミン1000」（一般食品）を、4月14日（火）より新発売します。

ロコモア WATER

容量:500ml

発売地域:全国

希望小売価格:170 円(税別)

※機能性表示食品ではありません

セサミン 1000

容量:500ml

発売地域:全国

希望小売価格:170 円(税別)

ホームページ：https://www.suntory.co.jp/softdrink/nomu/