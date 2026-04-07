スパイダープラス、地元建設会社と連携し“現場で学ぶ”建設DX授業を実施 高知工業高校で高校生向けに実施（四国初）

スパイダープラス株式会社

建設DXサービス「SPIDER+」を開発・提供するスパイダープラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤謙自、証券コード：4192 東証グロース、以下「当社」）は、2026年4月22日（水）、高知県立高知工業高等学校（高知県高知市）において、株式会社岸之上工務店との三者連携による建設DX体験授業を実施いたします。

建設業界で人手不足が深刻化する中、若手人材の育成が急務となっています。

四国エリアでは初となる本取り組みは、教室での座学と実際の建設現場での実践を組み合わせた授業を通じて、学生が施工管理業務および建設DXを体験できる機会を提供し、施工管理の仕事への理解を深めるとともに、将来の進路選択の一助とすることを目的としています。

本授業では、施工管理の基礎知識を学ぶ座学に加え、実際の建設現場において高校生がタブレットやスマートフォンを用いて工事写真の撮影やデータ管理を体験します。従来のアナログ業務と建設DXツール「SPIDER+」を活用した業務の違いを現場で実践的に理解できるプログラムとなっています。

特に、現場での写真撮影から図面との紐づけ、帳票作成までを一貫して体験することで、施工管理の仕事を“実務に近い形”で学べる点が特長です。

本取り組みは、当社が推進する「未来人材プロジェクト」において、地元建設会社と教育機関が連携し、実際の建設現場で実践的に学ぶ機会を提供する初の事例です。

また、学校・企業・当社の三者が連携し、教育と実務を接続することで、建設業界の将来を担う人材の育成を目指します。

※写真は2025年11月に行われた修成建設専門学校（大阪）における建設DX体験授業の様子

なお、本授業はメディア関係者の皆さまにも公開予定であり、授業の様子の見学・撮影、ならびに関係者へのインタビューが可能です。若手人材育成、建設DX、地域連携といったテーマの取材の題材としてご活用可能です。

■実施概要

- 名称：スパイダープラス×岸之上工務店×高知工業高等学校 三者連携による建設DX体験授業- 日時：2026年4月22日（水） 10時00分～15時30分頃- 報道集合時間・場所：9時45分 高知県立高知工業高等学校正面玄関- 授業場所：- - （1） 高知県立高知工業高等学校（教室）所在地：高知県高知市桟橋通り2-11-6- - （2）ロイヤルガーデン本町一丁目 建設現場所在地：高知県高知市本町一丁目108番1- 備考：建設現場では長袖長ズボン着用、ヘルメットをお持ちくださいますようお願いします

※（1）から（2）への移動所要時間は徒歩20分程度

- 授業内容：- - 座学：施工管理の仕事について（岸之上工務店）- 実践授業：- - 従来のアナログによる工事写真撮影- - 「SPIDER+」を活用した施工管理体験- - まとめ：帳票作成体験および質疑応答- 取材対応：- - 全パートで見学・撮影可能- - 授業後、学生・教員・企業担当者へのインタビューも可能

■「未来人材プロジェクト」について

「未来人材プロジェクト」は、学校・建設企業・スパイダープラスの三者連携により、建設DXサービス「SPIDER+」の教育機関向け無償ライセンス「アカデミックプラン」※1を活用し、学生が授業の中で建設の仕事を実際に体験できる取り組みです。

施工管理とは、工事の進行や品質、安全などを管理する建設現場の中核的な役割であり、本プロジェクトでは、写真や図面の管理などをデジタル技術で効率化する建設DXツール「SPIDER+」を活用しながら、その仕事を実践的に学びます。

建設業界では人手不足や若手人材の定着が課題となっており、本プロジェクトでは、学生が在学中から仕事の内容や魅力を理解することで、将来の進路として建設業を選択しやすくするとともに、入社後のミスマッチの防止にもつなげることを目的としています。

■背景：建設業界が抱える課題

建設業界では現在、以下のような構造的課題が顕在化しています。

- 就業者の高齢化：55歳以上が約37％、29歳以下は約12％ ※2- 就業者数の減少：約685万人 → 約480万人へ減少 ※3- 有効求人倍率の高止まり（4～6倍台） ※4- 人手不足による倒産の増加（2024年：342件） ※5- 新卒3年以内離職率：4～5割 ※6

こうした背景のもと、本プロジェクトは、学生が在学中から建設現場に触れ、仕事への理解を深める機会を提供することで、建設業界の担い手不足や教育課題の解決に寄与することを目的としています。

■関係者コメント

株式会社岸之上工務店 代表取締役社長 岸之上 憲一 様

「建設業界では慢性的な人手不足が課題となっていますが、私たちはこれを新しい働き方へと進化するチャンスだと捉えています。

施工管理は多くの専門工事の職人の方々と協力して何もない場所に建物を造り上げ、それが街の風景として長く残っていく、非常にダイナミックでやりがいに満ちた仕事です。

今回、スパイダープラス様との連携により、学生の皆さんに実際の現場で建設ＤＸツール『SPIDER+』に触れていただきます。スマートフォンやタブレットを使いこなすデジタルネイティブ世代の柔軟な発想と最新ツールが掛け合わさることで、これからの建設現場はもっと楽しく、スマートに変わっていくはずです。本授業を通じ一人でも多くの生徒さんが建設業の面白さを知り、将来の担い手として活躍の場を広げてくれることを期待しています」

高知県立高知工業高等学校 校長 今井 康浩 様

「教室での学びに加え、実際の建設現場で施工管理や建設DXを体験できる機会は、生徒にとって非常に貴重です。本授業を通じて、建設業の魅力や社会的役割への理解が深まることを期待しています」

スパイダープラス株式会社 代表取締役社長 伊藤 謙自

「建設業界では人手不足が長期化し、若手の定着はとりわけ深刻な課題です。

その解決には社会に出る前から建設の仕事や社会における役割に触れる機会を増やし、生徒・学生の皆さんに建設業の魅力と働く意義を実感してもらうことが重要だと、私たちは考えています。

この考えのもとで立ち上げたのが「未来人材プロジェクト」です。

地域の建設会社や教育機関と連携し、実際の現場で使われているSPIDER+を活用して、座学と実習を組み合わせて学ぶ機会を提供します。

当社は保温断熱工事の請負業として創業しており、建設業界の課題を今も自分達のものとして捉えています。学校・企業・当社の連携により、未来の「つくる人」を育てる取り組みを全国へ広げていきます」

■高知工業高等学校 学校概要

学校名：高知県立高知工業高等学校

校長：今井 康浩

所在地：高知県高知市桟橋通り2-11-6

創立：1912年

概要：機械・電気・建築・土木など7学科を有する工業高校

URL：https://sites.google.com/g.kochinet.ed.jp/kochikogyo

■岸之上工務店 企業概要

会社名：株式会社岸之上工務店

代表：代表取締役社長 岸之上 憲一

所在地：高知県高知市西秦泉寺435-1

創立：1955年3月

事業内容：建設業

URL：https://www.kishinoue.co.jp/

■注釈・出典

※1 アカデミックプラン：SPIDER+の教育機関向け無償ライセンス

※2 日本建設業連合会

※3 国土交通省

※4 CIC株式会社

※5 帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査（2024年）」

※6 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」

■参考：過去の取り組み（未来人材プロジェクト）

当社はこれまでにも、教育機関と連携した建設DXの実践教育に取り組んでいます。過去の授業の様子を以下よりご覧になれます。

- YouTube動画

【建設DX】専門学生がSPIDER+を体験！施工管理の未来を変えるデジタル教育

https://youtu.be/ol6xl3jvS0c?si=xvgtvTRqg94sSlOU

【建設DX】授業を終えてどうだった？施工管理を目指す学生と先生に聞いてみた｜修成建設専門学校

https://youtu.be/GeOY3T7lLvY?si=XUw3KKJjEG8f2qg6

- 実施レポート

SPIDER+で「現場の当たり前」を学ぶ。未来人材プロジェクトが拓く建設DXの即戦力育成とは

https://jobs.spiderplus.co.jp/spider-class/3026

■「SPIDER+（スパイダープラス）」について

建設現場の施工管理ソフトウェアです。図面管理や写真整理、帳票作成などの施工管理業務をタブレットやスマートフォン上でデジタル化することで、現場作業と事務作業の二重入力を削減し、現場の業務効率化と事業者間のスムーズな連携を実現します。

サービスサイト：https://spider-plus.com/