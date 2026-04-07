2026年4月10日発売予定

ヘルメット取付型熱中センサー「熱SEE（ネッシー）」

株式会社谷沢製作所（所在地：東京都中央区新富2-15-5、代表：谷澤和彦）は、ヘルメットに取り付けるだけで、着用者の深部体温を額部分で推定し、温度上昇を振動で知らせるヘルメット装着型熱中センサー『熱SEE（ネッシー）』を2026年4月10日より発売いたします。近年、建設・製造・物流などの現場において、暑熱対策は企業の重要な経営課題となっています。一方で、「水分補給」や「休憩」は個人の感覚に依存しており、客観的な管理や検証が難しいという課題がありました。『熱SEE』は、ヘルメット内側に装着し、額付近から取得した温度情報をもとに、島根大学医学部医学科 先進医療電磁工学共同研究講座 特任教授／POSH WELLNESS LABORATORY株式会社 代表取締役社長 根武谷 吾 氏の知見をもとに開発された独自アルゴリズムにより、深部体温の上昇傾向を推定。危険レベルに応じて振動で通知します。さらに、使用後は取得データを解析し、現場ごとの体温上昇傾向をレポートとして可視化可能。実際の検証では、深部体温が危険域（約38℃付近）に達しながら作業を継続していたケースや、適切な休憩により重症化を回避できていたケースが確認されており、暑熱対策の有効性をデータで把握することが可能です。従来の暑熱対策は感覚に依存する部分が大きく、企業として対策の効果を「見える化」し検証することが難しい課題がありました。また、手首装着型デバイスは身体の末端での測定となるため、深部体温変化の把握に限界があり、作業時の煩わしさや破損リスクも課題でした。『熱SEE』は、身体の中心に近い額での測定と、客観的なリスク通知、さらにデータによる検証を組み合わせることで、「感覚」から「データ」へと進化した暑熱対策を実現します。

特長

■ ヘルメットに付けるだけ。作業の邪魔にならないヘルメット内側のヘッドバンドに巻き付けるだけで使用可能。装着後は視界に入らず、作業の妨げになりません。■ 現場での動きに対応する高性能センサー様々な作業動作に対応しながら、深部体温の上昇傾向を安定して推定。額付近で測定することで、ウォッチ型より身体の中心に近く、より精度の高い推定が可能です。■ 測って終わらない。独自のデータ解析取得データをもとに、体温上昇傾向やアラート発生状況をレポートとして可視化。現場の暑熱対策の評価や来夏の対策検討に活用できます。

今後の展開

建設業・製造業・物流業などの現場を中心に導入を進めるとともに、NETIS登録（申請中）を通じて公共工事分野での活用拡大を目指します。また、データ活用を軸とした安全管理サービスの拡充により、企業のリスクマネジメント強化に貢献してまいります。

https://www.tanizawa.co.jp/products/netsusee/

製品概要

商品名：ヘルメット取付型熱中センサー 熱SEE（ネッシー）品番：ST#9801使用期間：約6か月（使い切りタイプ）質量：約21g（本体のみ）防水性能：IPX5 / IPX7 相当用途：暑熱対策（建設現場、工場、物流、屋外作業 等）装着方法：ヘルメット内側ヘッドバンド巻付式

会社概要

会社名： 株式会社谷沢製作所所在地： 東京都中央区新富2-15-5RBM築地ビル 6F代表者： 代表取締役 谷澤和彦事業内容： 安全衛生保護具（ヘルメット、フルハーネス、防災用品など）の製造・販売URL： https://www.tanizawa.co.jp/