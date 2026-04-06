【組織の知をAIの知に】法人向けAIレコーダー「Givery AI」発表

株式会社ギブリー

株式会社ギブリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井手 高志、以下当社）は、会議や現場で生まれる音声を自動で構造化し、企業の知的資産として蓄積する法人向けAIレコーダー「Givery AI」（ギブリー エーアイ）を発表いたします。

製品紹介ページ：https://givery.co.jp/lp/givery-ai/(https://givery.co.jp/lp/givery-ai/)

■ 製品開発の背景

AI活用の壁は「暗黙知」のデータ化

生成AIの導入が進む一方で、多くの企業では、AI活用によるビジネスインパクトの創出が課題となっています。その要因の一つが、企業固有の判断基準や業務ノウハウが整理されず、AIに十分に反映されていないことです。

品質保証や設備保全、調達、法務など専門性の高い部門では、重要な知識が日々の業務の中に蓄積されています。しかし文書化の負担や時間的な制約から、それらは個人の中にとどまり、組織の知的資産として十分に活用されていません。

Givery AIは、業務の中で生まれる会話をもとに、判断基準や業務ノウハウを自動で言語化・整理し、企業のデータ資産として蓄積することを目的に開発されました。

■ 製品特徴

組織の暗黙知を、AIで活用できる形に変える入力デバイス

Givery AIは、企業の中に点在する判断基準や業務ノウハウを、AIが活用可能なデータへと変換するための入力デバイスです。

01 持ち運びやすい薄型設計で

会議やインタビューシーンで活躍



幅60mm x 長さ90mm x 厚み5mmの薄型設計。最大約30時間の連続録音が可能で、あらゆるビジネスシーンにフィットします。

02 電話の内容からも知的資産を蓄積



MagSafe対応のため、スマートフォンにマグネットで簡単に脱着できます。電話を通じた業務指示などからも、自然に知的資産を蓄積していきます。

03 議事録生成・論点整理・外部AI連携など業務効率化機能を搭載

専用のiOS / Androidアプリケーションを通じて、録音したデータのリアルタイム文字起こし・話者分離機能、そのデータを元にした要約・議事録生成・ToDo抽出・論点整理機能を搭載。普段使いのAIツールとの連携用プロンプトの生成にも対応しており、すぐに業務効率化にお役立ていただけます。

■ 製品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2454/table/377_1_dc344a5ca62b254270e024d3858193f3.jpg?v=202604061051 ]

※製品仕様は開発中のものであり、変更となる可能性があります。

■ 予約受付について

現在、本製品は法人様向けのみのご提供とさせていただいております。

2026年4月6日より下記Webページにて予約受付を開始します。

▼ご予約はこちらから

https://givery.co.jp/lp/givery-ai/

※納品時期については別途ご案内となります

■タクシーCM放映中

2026年4月6日（月）より、東京23区を中心としてタクシーサイネージメディア「GROWTH」内の番組「HEADLIGHT」にてPR動画を放映しております。『S.RIDE』『DiDi』の連携タクシーにてご覧いただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2454/table/377_2_6ff48f959a9d303673fbc7a6a7192f2f.jpg?v=202604061051 ]

※一部上記エリア外での配信もございます

■「Japan DX Week 春 ～AI・業務自動化展～」デモ展示

2026年4月8日（水）より東京ビッグサイトで開催される「Japan DX Week 春 ～AI・業務自動化展～」にてデモ機の展示および製品説明会を実施いたします。

展示会名：「Japan DX Week 春 ～AI・業務自動化展～」

会期：2026年4月8日（水）～4月10日（金）

会場：東京ビッグサイト

ブース位置：東展示棟7・8ホール間 E44-1

製品説明会：各日13:00-13:10 / 15:00-15:10

■ 株式会社ギブリーについて

ギブリーは「すべての人が物心豊かな社会を実現する」をビジョンに掲げ、生成AIやAIエージェントなどを支援するAIイネーブルメントカンパニー。グローバル開発組織、事業創造力、プロダクト基盤を強みとする。累計支援企業4000社以上、生成AI分野の支援実績1000社以上。

会社名：株式会社ギブリー

所在地：東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル8F

代表者：代表取締役社長 井手高志

設 立：2009 年 4 月

事業内容：

・AX事業

・コンサルティング事業

・AI開発支援事業

・人的資本インテリジェンス事業

・マーケティングDX事業

・サイバーセキュリティ事業

企業サイト：https://givery.co.jp/(https://givery.co.jp/)