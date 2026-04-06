陽の光が心地いいオフィス街を歩く、爽やかな中条あやみさんに注目！「キリン 午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA」新WEB CMが4月6日（月）公開。

キリンビバレッジ株式会社

キリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘）は、紅茶飲料No.1ブランド※2「午後の紅茶」から、新シリーズ「キリン 午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA（フルーツアンドアイスティー）」のWEB CMを2026年4月6日（月）より配信します。

※１ 果汁7%

※２ インテージSRI＋ 紅茶ドリンク市場 2025年1月～2025年12月 累計販売本数

本WEB CMでは、中条さんがおしゃれで素敵なオフィススタイルで登場。仕事の合間にリフレッシュできる飲み物として「キリン 午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA」を楽しむシーンを通じ、忙しい日常の中でも気分があがる「ちょっと素敵な選択」を提案します。中条さん起用のWEB CMを通して本シリーズが「自分もリフレッシュに試してみたい、ちょっといい気分になれるフルーツティー」であることをお伝えします。

■ 本作の見どころ：さまざまな衣装を着た中条さんが街並みやエレベーターに登場

本WEB CMの最大の見どころは、中条さんが披露するバリエーション豊かな衣装です。「毎日のちょっと素敵な選択」を象徴するため、1本の動画内で衣装が鮮やかに、リズミカルに変わっていく演出を採用しました。

■ 撮影エピソード

春の陽気ただよう、暖かくなってきた日に撮影。街中撮影では、花粉飛び始めた？など春を感じる中条さん。

暖かい季節に働く女性の様々なファッションを、中条さんらしい着こなしで終始笑顔で撮影を進行していました。

＜CM情報＞

タイトル・尺数：「午後のリフレッシュ オレンジとグレープフルーツ」篇（15秒）

放送開始日 ：2026年4月6日（月）

YouTube ：https://youtu.be/nQaIg1nMQJ0

HP ：https://www.kirin.co.jp/softdrink/gogo/fruits/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nQaIg1nMQJ0 ]

■ 新キービジュアルも公開

WEB CM公開に合わせて、キービジュアルも公開しました。果実の美味しさや後味すっきりな商品の魅力を、キービジュアルを通してより多くのお客様に伝えていきます。

■ 2冠受賞！業界も注目の『キリン 午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA』について

本商品は発売初日に販売数量1,000万本※3を記録し、その後もご好評いただいたことで販売翌月に2025年の年間販売予定数量の9割となる2,000万本※4を達成し、発売から約4ヶ月で5,000万本を達成※5しました。

また『日経トレンディ（2025年12月号）』の「2026年ヒット予測 飲料部門」に入選、『日本食糧新聞社』制定「2025年度食品ヒット大賞 優秀ヒット賞」を受賞し、業界でも注目いただいているフルーツティーです。

※3 2025年9月24日時点 当社出荷数量に基づく

※4 2025年10月3日時点 当社出荷数量に基づく

※5 2026年2月3日時点 当社出荷数量に基づく