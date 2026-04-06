【90年代名作上映「Filmarks 90’s」第16弾】カルト的な人気を誇るコメディ映画の傑作『ビッグ・リボウスキ』2026年5月29日（金）より ＜2週間限定＞全国リバイバル上映決定！

株式会社つみき(C) 1998 Universal Studios. All Rights Reserved.

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）のリバイバル上映プロジェクトにて、『ビッグ・リボウスキ』を2026年5月29日（金）より2週間限定で全国リバイバル上映することが決定！

「Filmarks 90’s」第16弾となる『ビッグ・リボウスキ』は、『ファーゴ』でアカデミー賞(R)脚本賞を受賞した鬼才コンビ、ジョエル＆イーサン・コーエン兄弟が監督・脚本、オフビートなタッチで描かれる不条理コメディの傑作として今なおカルト的な人気を誇る。

1991年のロサンゼルスを舞台に、同姓同名の富豪と間違えられたことから奇妙な誘拐騒動に巻き込まれていく中年男 “デュード” の顛末を描く。その日暮らしの気ままな生活を送る無職の中年男、”デュード”ことジェフ・リボウスキ。ある晩、突如押しかけてきたチンピラ2人組に「女房の借金を返せ」と脅されるが、デュードは独身でまったく身に覚えがない。やがてそれが同姓同名の大富豪と間違えられていたためだと判明する。腹の虫が収まらないデュードは、ボウリング仲間のウォルターに「慰謝料を請求しろ」とそそのかされ大富豪リボウスキの邸宅に乗り込むが、あっさりと門前払い。数日後、富豪の妻バニーが誘拐され、デュードは思いがけず身代金の受け渡し役を依頼される──。

次々と現れる風変わりでクセのある登場人物たちと、予期せぬ方向へ転がっていく騒動の数々。奇妙な出来事が重なって物語がゆるやかに逸脱していくストーリーは、コーエン兄弟の真骨頂。どこか間の抜けた不条理な犯罪劇が人間の滑稽さを浮かび上がらせる、ユーモアに満ち溢れた傑作だ。

主演は “デュード” ことジェフ・リボウスキを飄々と演じたジェフ・ブリッジス。共演にはベトナム戦争にこだわる短気な悪友ウォルター役のジョン・グッドマンをはじめ、スティーヴ・ブシェミ、デヴィッド・ハドルストン、ジュリアン・ムーア、フィリップ・シーモア・ホフマンといった個性派キャストが集結。コーエン兄弟作品ならではの、クセの強いキャラクターたちが織りなす珍妙で可笑しな人間模様が強烈な印象を残す。

上映は2026年5月29日（金）より＜2週間限定＞。この機会に90年代のカルト的な人気を誇る傑作コメディを、ぜひ劇場のスクリーンでご覧ください！

なお、本企画ではオリジナルの入場者特典の配布を実施予定です。

【『ビッグ・リボウスキ』公開情報】

『ビッグ・リボウスキ』

公開日：2026年5月29日（金）より2週間限定上映

公開劇場：全国61館（公開劇場は順次追加予定です）

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

レイティング：G

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

【『ビッグ・リボウスキ』公開劇場】

［北海道］イオンシネマ小樽、札幌シネマフロンティア

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷

［茨城］イオンシネマ守谷、MOVIXつくば

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］イオンシネマ太田

［埼玉］川越スカラ座、イオンシネマ春日部、シネプレックス幸手、MOVIXさいたま、MOVIX川口

［千葉］キネマ旬報シアター

［東京都］キネカ大森、Stranger、イオンシネマ板橋、イオンシネマ多摩センター、新宿ピカデリー、MOVIX亀有、MOVIX昭島、池袋HUMAXシネマズ

［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ座間、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、MOVIX橋本、ムービル、109シネマズ川崎

［富山］ほとり座

［静岡］静岡シネ・ギャラリー

［愛知］センチュリーシネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ常滑、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドスクエア シネマ

［京都］出町座、イオンシネマ京都桂川、MOVIX京都

［大阪］テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、なんばパークスシネマ、MOVIX八尾

［兵庫］洲本オリオン、元町映画館、塚口サンサン劇場、イオンシネマ加古川

［広島］サロンシネマ、シネマ尾道

［山口］MOVIX周南

［香川］イオンシネマ宇多津

［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド

［佐賀］シアター・シエマ

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5

［宮崎］宮崎キネマ館

［沖縄］シネマプラザハウス1954

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます。

【『ビッグ・リボウスキ』作品情報】

(C) 1998 Universal Studios. All Rights Reserved.

1998年／アメリカ／117分

https://filmarks.com/movies/1236

監督：ジョエル・コーエン

脚本：イーサン・コーエン、ジョエル・コーエン



出演者：

ジェフ・ブリッジス、ジョン・グッドマン、スティーヴ・ブシェミ、デヴィッド・ハドルストン、ジュリアン・ムーア、フィリップ・シーモア・ホフマン、ピーター・ストーメア、ジョン・タトゥーロ、サム・エリオット

＜あらすじ＞

いまだ70年代のヒッピー生活を引きずる中年独身男・デュードは、ある晩、女房の借金を返せとチンピラに襲われる。どうやらチンピラは同姓同名の大富豪と間違えたようだ。怒りが収まらないデュードは仲間と共に大富豪の元に押し掛けるのだが…。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

【Filmarksリバイバル上映】

X：https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_revival/（@filmarks_revival）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/