Samansa Mos2ブランド40周年記念イラストレーター・松尾ミユキさんとのコラボアイテムを4月9日(木)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社キャン（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開する主力ブランド「Samansa Mos2 （サマンサ モスモス）」は、イラストレーターの「松尾ミユキ」さんとのコラボアイテムを2026年4月9日（木）より全国のSamansa Mos2店舗および自社ECサイト「CAN ONLINE SHOP」にて発売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/4mhg

“着ることだけではなく、ライフスタイルを楽しむこと”をテーマにココロの豊かさを求める女性たちに向けて、「遊び心」を大切に、「楽しさ・やさしさ・心地よさ」を提案するSamansa Mos2は、ブランド誕生40周年を迎えました。

ブランド40周年を記念し、独自のタッチと温かみのある世界観で支持を集めるイラストレーター・松尾ミユキさんとのコラボコレクションが登場。2022年より展開している、松尾ミユキさん描き下ろしのオリジナルアートを取り入れた本企画は、多くのお客様にご愛顧いただいております。これまでの感謝を込めるとともに、日常に寄り添うSamansa Mos2の世界観と愛らしい猫モチーフを掛け合わせた、心ときめくアイテムを展開いたします。

今回、花冠をのせて周年をお祝いする猫のアートが目を惹くトランクボックスをご用意。花をまとった猫が主役の“ぬいチャーム”やハンカチ、巾着をはじめ、Samansa Mos2らしい刺繍とフリルを施した巾着を詰め込んだ特別なボックスに仕上げました。

また、日常使いにおすすめの5アイテムもラインアップ。Tシャツには、花冠をのせた猫や線描のアートをプリント。トートバッグとソックスには猫と小花柄のモチーフを取り入れました。そのほか、夏のお出かけに大活躍するアームカバーも取り揃えております。

Samansa Mos2の40周年を彩る特別なコレクションを、ぜひ日々の装いに取り入れてお楽しみください。

■「miyuki matsuo×Samansa Mos2」コラボアイテム販売概要

発売日：2026年4月9日（木）※ECサイトは同日12時

販売場所：全国のSamansa Mos2 店舗 ※アウトレット店を除く

「CAN ONLINE SHOP」 （https://stcl.page.link/4mhg）

取扱い店舗はこちらにてご確認ください。（https://www.canshop.jp/shoplist?bd=all）

販売アイテム：トランクボックス、Tシャツ2型、バッグ、靴下、アームカバー 全6アイテム

■「miyuki matsuo×Samansa Mos2」コラボアイテム詳細

※価格はすべて税込、サイズはすべてフリー

【miyuki matsuo×Samansa Mos2】トランクボックス

カラー：ベージュ

価格：\5,500

【miyuki matsuo×Samansa Mos2】別布切替T

カラー：オフ/ミント/ネイビー

価格：\4,950

【miyuki matsuo×Samansa Mos2】プリントT

カラー：オフ/キナリ/チャコール

価格：\4,290

【miyuki matsuo×Samansa Mos2】トートバッグ

カラー：キナリ

価格：\5,390

【miyuki matsuo×Samansa Mos2】花柄ソックス

カラー：オフ/キナリ/ブルー

価格：\2,420

【miyuki matsuo×Samansa Mos2】アームカバー

カラー：ベージュ/チャコール

価格：\3,850

《profile》

松尾ミユキさん

1973年名古屋生まれ。ぬくもりを感じるタッチで、動物や植物、日常を主なモチーフとして制作。

雑誌、書籍、カタログ、CDジャケット、パッケージをはじめ、食器やファブリックといった雑貨のイラストレーションも多く手がけている。

公式サイト：http://www.matsuomiyuki.com/index.html

公式Instagram：https://www.instagram.com/matsuomiyukillustra/

《ブランド情報》

Samansa Mos2 （サマンサ モスモス）

“着ることだけではなく、ライフスタイルを楽しむこと”

ココロの豊かさを求める女性たちに向けて、「遊び心」を大切に「楽しさ・やさしさ・心地よさ」を提案。

ナチュラルで着心地の良い商品づくりを目指しています。

HP：https://www.canshop.jp/sm2/

Instagram：@samansamos2 （https://www.instagram.com/samansamos2/）

X（旧Twitter）：@sm2_press （https://twitter.com/sm2_press）

facebook：Samansa Mos2 （https://www.facebook.com/samansamos2）

LINE：https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=samansa_mos2 (https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=samansa_mos2)

※株式会社キャンは、株式会社ストライプインターナショナルのグループ会社です。