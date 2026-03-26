東京都は、四季を通じた花と光の演出によって、公園の新しい楽しみ方をお届けする「花と光のムーブメント」を実施しています。2026年春の舞台は、都内でも有数の広大な景観を誇る「舎人公園」。可憐な青い花・ネモフィラが丘一面に咲き誇る中、ネモフィラや春の花をモチーフにした華やかな装飾や、ライティングと音響が融合した没入感ある光と音の演出が、百花繚乱の花景色となり、ネモフィラの美しさを一層輝かせます。春の17日間限定の舎人公園の美しいネモフィラと癒しの光が織りなす非日常空間を、ぜひお楽しみください。

＜「花と光のムーブメント」舎人公園ネモフィラと百花の花景色 特設サイト＞

【会期】2026年4月10日（金）～4月26日（日）

【ライトアップ時間】月・火・水・木 18:00～20:00／金・土・日 18:00～20:30

【開催場所】都立舎人公園B地区（噴水周辺、芝生広場）

【料金】入場無料

https://www.tokyo-park.or.jp/special/flowerandlight/toneri2026spring/

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。戦略19 緑と水「緑を『活かす』～緑の多様な機能の活用～

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/

■実施概要

4回目の実施となる2026年は、舎人公園の代名詞の1つ、ネモフィラの「青」にスポットを当て、多彩な春の花々から青へと移ろう「色のストーリー」を、花とイルミネーション、音の融合で表現します。春を彩る色とりどりの花々を進んで行った先には、「ネモフィラブルー」の絶景が広がります。また、ネモフィラの上で写真撮影ができるフォトスポット「ネモフィラスカイステージ」もお目見え。まるでネモフィラの世界に入り込んだような没入感と、非日常の心躍るひと時をお楽しみいただけます。 そのほか、開催期間中はキッチンカーも出店します。この時期限定の、青に染まる舎人公園をお楽しみください。

会場マップ

① 「百花のはじまり」・「青のフィナーレ」（噴水周辺）

公園の入口となる噴水エリアでは、本イベントを象徴する花、ネモフィラとマーガレットやラナンキュラスなど、多彩な春の花々を組み合わせた花壇「百花の花景色」が皆様をお迎えします。春の花の華やかさに、エッジの効いたネオンライトとミラー素材を融合させた「TONERI」のレターサインは、思わず写真を撮りたくなるフォトジェニックなスポットです。また、メタセコイアの並木は、会期前半(4月10日～19日)の夜には「百花のはじまり」として色鮮やかな3色の光に、そして会期後半(4月20日～4月26日)の夜には「青のフィナーレ」としてブルーの光に包まれて、皆様をお出迎えします。花と光が織りなす幻想的な空間に足を踏み入れ、やがてネモフィラの青の世界へ没入していく、その始まりのひとときをお楽しみください。※噴水はイベント期間中、休止しております。

② 花と蝶のひかり舞う泉(噴水広場)

噴水広場には、花と蝶のオブジェがお目見え。春の柔らかな日差しの下で、優しい光をまとっていた白い花々や蝶たちは、夜の訪れとともに幻想的な光を放ち始めます。夜のライトアップ時には、花々や蝶たちによる約5分間の「光のショー」が繰り返し行われ、音楽に合わせて光が躍動し、「百花繚乱」を立体的に表現。水面に映り込む光と、空中を舞うような蝶の光が重なり、まるで春の庭園に迷い込んだかのような没入感が楽しめます。舎人公園の夜を彩る、ここでしか出会えない光と音のスペクタクルをお楽しみください。※噴水はイベント期間中、休止しております。

③ 花と光の道しるべ（アプローチ）

ネモフィラ花壇へと続く園路には、色とりどりの春の花々をあしらった花壇が登場し、来園者を花壇へといざないます。夜のライトアップ時には、色とりどり花の道が、ランダムに色が変わる丸いライトと花のかたちをした光るオブジェによるアプローチへと衣替え。ネモフィラ花壇の絶景へ向かう道すがら、思わず足を止めて撮影したくなる、知る人ぞ知る「隠れフォトスポット」としてもお楽しみいただけます。

④ 春色レイヤーガーデン（芝生広場）

ネモフィラ花壇では、地上の「ネモフィラ」と「広い空」が一体化し、昼は風にそよぐ青のじゅうたん、夜は透明感のあるライトによって青く輝くブルーガーデンとして出迎えてくれます。また、今年はネモフィラ花壇横に六角形の花壇も登場し、色とりどりの春の花が咲き誇ります。マーガレットやラナンキュラスなどのカラフルな春の花々の色合いに、ネモフィラの青が一層際立つ、そのコントラストを、ぜひお楽しみください。

⑤ ネモフィラスカイステージ（芝生広場）

ネモフィラのお花畑の上で写真撮影ができる、特設フォトスポットです。ネモフィラ花壇上に設置された透明な床の上に立つと、足元に広がるネモフィラの青いじゅうたんと空の青がつながり、自分が風景の一部になったような特別な一枚が撮影できます。この場所だけの「青に浮かぶ」フォトスポットで、お気に入りの1枚を撮影してみませんか。

⑥ タッチで変わるフォトスポット（芝生広場）

ネモフィラの青いじゅうたんを背景に、色とりどりの春の花と特別な一枚を撮影することができるドームパーゴラ型のフォトスポットです。夜には、光と遊べる特別なフォトスポットになります。ドームパーゴラ前のボックスを押すと、光の演出がスタート。ランダムに変化する光の動きは、静止画でも動画でも、「映え」具合が抜群です！繊細な光が創り出す、ダイナミックな光のベールは、特別なひとときを演出します。

■ちょっとひとやすみ

期間中には、キッチンカーが出店します。また、園内の売店（パークス 夕日の丘店）には、期間限定の「ネモフィラソフト」も登場します！ネモフィラブルーとあわせて、園内でドリンクやフードをお楽しみください。

【営業時間】キッチンカー：全日11:00～20:00パークス 夕日の丘店：平日11:00～19:00／土日10:00～20:00

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。※詳しい出店情報については、イベントHPをご確認ください。

■令和8年度「花と光のムーブメント」について

今年度の「花と光のムーブメント」は、以下のスケジュールで実施予定です。舎人公園 2026年4月10日(金)～ 4月26日(日)葛西臨海公園 2026年7月31日(金)～ 8月16日(日)小金井公園 2026年10月23日(金)～11月 8日(日)日比谷公園 2026年11月13日(金)～11月29日(日)狭山公園 2026年11月14日(土)・15日(日)・21日(土)～23日(月・祝)木場公園 2027年 2月26日(金)～ 3月 7日(日)

■「花と光のムーブメント5周年スタンプラリー」の実施

令和8年度「花と光のムーブメント」6公園連携企画として、「花と光のムーブメント５周年スタンプラリー」を実施いたします。「花と光のムーブメント」開催中に、上記6公園のうちの３公園でスタンプをゲットされた方に、ノベルティ（オリジナル手ぬぐい）をプレゼントいたします。※ノベルティの配布場所は、小金井公園、日比谷公園、狭山公園、木場公園となります。※「花と光のムーブメント５周年スタンプラリー」の詳細につきましては、各実施公園の「花と光のムーブメント」特設サイトにてご確認ください。

■「花と光のムーブメント」とは

都立公園にて、新たな魅力ある大規模花壇を創出し、四季を通じた花と光の演出によって公園の新しい楽しみ方を届けることを目的に行われている東京都の取組です。

https://www.tokyo-park.or.jp/special/flowerandlight/index.html

■注意事項

気象災害等により、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に「花と光のムーブメント」特設サイトにて最新情報をご確認ください。

https://www.tokyo-park.or.jp/special/flowerandlight/toneri2026spring/

舎人公園について

舎人公園の起源は、昭和15年、紀元2600年記念事業により都市計画が決定された大緑地です。戦後、農地解放によりそのほとんどを失いましたが、昭和52年に昭和天皇在位50年記念公園として国の指定を受け、昭和56年に一部を開園しました。公園の西側にはスポーツ施設が充実しており、北東部には池や流れを中心に、アウトドアを楽しめるエリアがあります。また、舎人公園は、災害時の避難場所や大規模救出・救助活動拠点として、防災上重要な役割も担っています。

◇所在地足立区舎人公園、西伊興町、舎人町、入谷町古干谷一・二丁目、皿沼三丁目、西伊興一・二・三丁目◇交通案内日暮里・舎人ライナー「舎人公園駅」下車 徒歩1分東武スカイツリーライン「竹ノ塚」西口から東武バス（入谷循環または入谷舎人循環）「中入谷」下車 徒歩1分◇駐車場（有料・24時間）※土日祝日およびイベント開催時は、尾久橋通りおよび舎人公園通りが渋滞するため、公共交通機関のご利用をお願いいたします。※また、出庫渋滞も発生するため、早めに出庫されるなど、分散出庫へのご協力をお願いいたします。※公道での舎人公園駐車場への入庫待ちはご遠慮くださいますようお願いいたします。混雑状況により入庫規制を行う場合がございますので、予めご了承ください。

◇問い合わせ先舎人公園サービスセンター（8:30-17:30）〒121-0837 東京都足立区舎人公園1-1電話：03-3857-2308

https://www.tokyo-park.or.jp/park/toneri/index.htmlhttps://x.com/ParksToneri