株式会社クインクエ(本社:兵庫県神戸市、代表取締役:矢部 拓、以下「クインクエ」)は、Web制作会社向け技術支援サービスにおける 活用パターン(利用タイミング) を公開しました。高度な技術要件が増加する中、「どの工程で技術支援を依頼すれば効果が高いのか」を明確にし、制作会社が無理なく高度案件を取り扱えるよう支援することを目的としています。

技術領域の複雑化が加速、制作会社の判断が難しくなっている

近年のWeb制作では、以下のような技術工程がプロジェクトの初期から求められるケースが増えています。

・サーバー・クラウド(AWS等)の構成設計・外部サービスとのAPI連携・顧客データの管理・セキュリティ要件の遵守・独自CMS・管理画面・業務システム連携・WAF・DNS設定などインフラ/セキュリティ周りの要件対応

これにより、制作会社からは次のような課題が多く寄せられていました。

・どの時点で技術的検証をすべきか分からない・技術リスクの有無が判断できない・見積時点での不確定要素が多い・案件の「受けられる／受けられない」の線引きが曖昧

こうした背景から、クインクエは 「利用シーン別の活用パターン」 を提示し、制作会社が迷わず技術支援を活用できるよう明確化しました。

制作会社が押さえるべき活用パターン

【パターン①】提案前の技術判断サポート

クライアントからの要望を受けた時点で技術要件を整理し、

・実現可能かどうか・どの方式が最適か・どの程度の工数が必要か・どんなリスクがあるか

をサポートします。制作会社が「技術的にできるのかわからないまま提案してしまう」リスクを防ぎ、受注の確度を高めます。

【パターン②】要件定義フェーズの同席/伴走

具体的な機能・フローが決められる段階では、技術視点が欠けると後工程で大きな修正が発生します。

このサービスでは、

・会議への同席・技術仕様の作成・APIやデータ構造の整理

などを行い、制作会社が安心して要件定義を進められるよう支援します。

【パターン③】実装が難しい部分だけのピンポイント依頼

すべてを丸投げする必要はなく、特に難易度の高い技術要素だけを切り出して依頼するケースです。

例:

API連携部分だけ任せたいログイン機能のみ外部に依頼したいサーバー構築やセキュリティ設定だけ任せたい

制作会社のスキルセットに応じた柔軟な協業が可能になります。

【パターン④】長期的な技術顧問としての活用

プロジェクトごとのスポット契約に加え、

・技術判断の相談窓口・新しい技術テーマの調査・既存クライアント案件の改善提案・内部の技術教育支援

といった継続的な技術パートナーとして活用する制作会社も増えています。

制作会社にとってのメリット

「使いどころ」を明確にすることで、制作会社は次のようなメリットを得られます。

・受注判断がスムーズに・技術リスクを回避できる・不確定要素を減らし見積精度が向上・高度案件も取り扱えるようになり売上機会が増加・社内リソースが不足しても安定運用が可能

制作会社の"技術面での弱点"を補完し、強い体制を維持できます。

代表コメント

株式会社クインクエ 代表取締役 矢部 拓

「多くの制作会社が、技術的に難しい案件に対して"どの段階から相談すべきか分からない"という声を寄せています。今回、活用パターンを提示することで、依頼のタイミングが明確になり、より多くの制作会社が安心して高度案件に取り組めるようになると考えています。」

サービス概要

提供内容：技術要件整理 / API連携 / クラウド構築 / セキュリティ設計 / 技術顧問対象：Web制作会社・デザイン会社・翻訳会社・マーケティング会社詳細：https://quin-que.net/lp/web-partner/

会社概要

■株式会社クインクエについて

https://quin-que.net/lp/web-partner/

Mission：DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

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