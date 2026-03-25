ダークトレース・ジャパン株式会社

2026年3月25日

<<報道資料>>

ダークトレース・ジャパン株式会社

- 新製品によりMSSPはダークトレースの自己学習型AIを使用したAIネイティブなEメールセキュリティを提供することが可能- Darktrace Defenders パートナープログラムの拡大によりMSSPはより柔軟にマネージドセキュリティサービスを構築し成長させることが可能

AIサイバーセキュリティ(https://www.darktrace.com/ja)の世界的リーダーであるダークトレース(https://www.darktrace.com/ja)（本社：英国ケンブリッジ、CEO: エド・ジェニングス）は本日、MSSP（マネージドセキュリティサービスプロバイダー）向けに設計された同社初のマネージドセキュリティサービス製品を発表しました。これにより同社のパートナー企業は、業界をリードするDarktrace / EMAIL(TM)(https://www.darktrace.com/products/email)ソリューション上に構築されたAIネイティブなセキュリティサービスを通じて、Eメールおよびメッセージングエコシステム全体にリアルタイムの検知、調査、対応機能を提供することが可能になります。また、この新製品を支援する取り組みとして、Darktrace Defendersパートナープログラムが強化されました。パートナーのサービスのステージに応じた柔軟性とスケーラビリティを提供するよう設計されたこのプログラムを通じ、パートナーはセキュリティ製品を拡張して世界中の顧客に対してAIネイティブな保護を提供することが可能になります。

メールの脅威はますます高度化し、攻撃者は生成AIを活用して、より説得力がありパーソナライズされたソーシャルエンジニアリングキャンペーンを展開しています。2025年にダークトレースの世界の顧客ベースで検知された3200万件のフィッシングメールの分析によれば(https://www.darktrace.com/resource/annual-threat-report-2026)、AI支援のフィッシング技術が前年比で32％から38％に増加したことを示しており、従来型の防御を回避するために設計された、より長期にわたる、より標的を絞った攻撃へのシフトを浮き彫りにしています。この調査では、平均しておよそ17%のEメール脅威がSEGを通過し、しかしDarktraceのAIにより検知されていることがわかりました。

Eメール脅威の検知がより難しくなり、かつ実行が高速化する中、多くの組織、特にセキュリティリソースが限られている中小企業は、より柔軟にセキュリティリソースを活用し、複雑なオペレーションをアウトソーシングする方法を求め、MSSPのサポートを利用するケースが増えています。MSSPはこれらの組織に高度なサイバーセキュリティ機能を提供する重要な役割を果たしますが、複数の顧客環境を大規模に保護することには、さまざまな運用上の課題が伴います。アナリストは大量のアラートを調査しながら、一貫した検知と対応を維持しなければなりません。MSSPパートナーがDarktraceによる保護をマネージドサービスとして提供できるようにすることで、この新製品はエンタープライズグレードのAIメールセキュリティをより幅広い組織が利用できるようにするのに役立ちます。

世界的なマネージドセキュリティサービスプロバイダー、SecurityHQの設立者でCEOのFeras Tappuni（フェラス・タップーニ）氏は次のように述べています。「組織がますます巧妙化し自動化されたサイバー脅威に直面するなかで、セキュリティオペレーションも従来型のアラート監視を脱却して進化なければなりません。SecurityHQは、お客様のためのセキュリティパフォーマンスの開発を専門としています。つまり、グローバルな脅威インテリジェンスと高度なAI駆動の検知、そして人間の専門技術を組み合わせてノイズを削減し、対応を加速しています。ダークトレースの製品のようなテクノロジーは、より高速な検知とより深い調査を複雑な環境にわたって可能にすることにより、この能力を強化するのに役立ちます。これらの能力を当社のグローバルなセキュリティオペレーションに組み込むことにより、多くの組織の防御を強化すると同時に、効果的な対応に必要な明確さと自信をセキュリティチームに与えることができます」

MSSPがこうした需要の高まりへ対応しつつ効果的な保護を大規模に維持するのを支援するため、ダークトレースは業界をリードするDarktrace / EMAIL(TM) ソリューション上に構築された、新たなAIネイティブなマネージドEメールセキュリティ製品を発表することにより、Eメールエコシステム全体、Microsoft Teams等のコラボレーションプラットフォーム、アイデンティティ、そして機密性の高いデータに対して保護を提供します。DarktraceはEメールセキュリティソリューションとしてアナリストおよび顧客から共に評価されており、 2025 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Email Security(https://www.darktrace.com/news/darktrace-named-a-leader-in-the-2025-gartner-r-magic-quadrant-tm-for-email-security-platforms)においてLeaderの１社との評価を受け、また2025 Gartner(R) Peer Insights(TM) Voice of the Customer for Email Security Platforms(https://www.darktrace.com/news/darktrace-named-a-2025-gartner-r-peer-insights-tm-customers-choice-for-email-security-platforms)においてCustomers’ Choiceの１社にも選出されています。

- AIネイティブなマネージドEメールセキュリティソリューション

ダークトレースの新しいマネージドEメールセキュリティ製品は、MSSPによるEメール、コラボレーションプラットフォーム、およびユーザーアイデンティティ全体にわたるAIネイティブな保護の提供を可能にします。この製品は保護するすべてのユーザーと組織の通常のコミュニケーションパターンを継続的に学習する自己学習型AIを利用しています。従来のような静的なルールやリストに依存するのではなく、このシステムはそれぞれの環境に動的に適応し、フィッシング、ビジネスメール侵害（BEC）、アカウント乗っ取り（ATO）などの脅威の初期段階を示す微妙な動作の異常を特定します。

このサービスによりパートナーはダークトレースの高度なメッセージングおよびアイデンティティセキュリティ機能を提供できるようになります。これには、Eメール、Microsoft Teams、およびユーザーアイデンティティ全体にわたるAI駆動の脅威検知、統合されたデータ損失防止（DLP）およびDMARC監視による機密データの損失およびドメインなりすましの防止、さらにDarktrace / Adaptive Human Defense(※国内では近日発表予定)によるビヘイビア駆動型のセキュリティトレーニングが含まれます。これらの機能は連携して高度な脅威を検知および封じ込め、データの流出を防止し、スプーフィングやなりすまし攻撃を阻止するとともに、ソーシャルエンジニアリングに対するユーザーのレジリエンスを強化します。

このMSSP対応モデルを通じて、パートナーは次が可能になります：

- 高度なEメール脅威に対する継続的な、リアルタイムの検知および封じ込め機能の提供- AIを使った調査と優先付けの自動化により人手によるトリアージを削減- 複数の顧客環境にわたる一貫した保護の提供

大手ITサービスプロバイダーであり業界をリードするMSSPでもあるSentinel Technologies社のイノベーションおよびテクノロジー最高責任者、ボブ・ケブルセク（Bob Keblusek）氏は次のように述べています。「長年にわたるダークトレースのユーザー、そしてパートナーとして当社は、高度な脅威の阻止に対してAI駆動のアプローチがどれほど効果的であるかを直接目にしています。ダークトレースは一貫してサイバーセキュリティのイノベーションの限界を追求し、多くの組織に対して実質的かつ長期的な価値を提供してきました。この実績は、同社の技術を中心としたマネージドセキュリティの構築にふさわしいものでした。今回の新しいマネージドサービスモデルにより、当社はDarktraceの高度な機能をより多くのお客様に提供し、進化する脅威からの保護を強化するのに貢献するとともに、オペレーションの負荷を軽減することができます」

複数の顧客環境を管理するパートナーを支援し大規模なサービス提供を可能にするため、ダークトレースはすべてのDarktrace運用環境にわたる管理、設定、可視性を一元化するActiveAI Security Portal(TM)の機能強化も行いました。新たなSOC Alert Triage Dashboardは、複数の顧客環境に対するマルチテナント可視性と、AI駆動のアラート調査およびトリアージを提供します。このポータルにより、アナリストは単一のインターフェースからインシデントを調査し、ワークロードを管理し、クライアントへの対応を調整することができ、サービスプロバイダーがSOCオペレーションを効率化し、対応時間を短縮するのに役立ちます。

ヨーロッパの大手ITサービスプロバイダー、Bechtle社のセキュリティ担当ビジネスマネージャー、マティアス・シック（Mathias Schick）氏は次のように語っています。「今のお客様はスタンドアロンのセキュリティツールを追加することよりも、結果を重視しています。特に中小企業においては、複雑なセキュリティ環境を自社で管理するためのキャパシティが、予算の面でも運用の面でも不足しているケースが多いと言えます。ダークトレースのテクノロジーを当社のマネージドサービスポートフォリオに組み込むことで、当社はお客様の負荷を軽減すると同時にますます巧妙化する脅威からの保護を強化する、包括的な自動化されたセキュリティサービスを提供することができます」

- Darktrace Defenders パートナープログラムの拡大

ダークトレースはパートナー向けプログラム、Darktrace Defenders パートナープログラムにおけるMSSPへのサポートも強化し、パートナーによるセキュリティサービスの構築および拡大にさらなる柔軟性を提供します。

このプログラムはパートナーのニーズに即した柔軟なフレームワークを提供し、パートナーはリセラー、サービスプロバイダー、あるいは総合的なマネージドセキュリティプロバイダーとして参加することができます。プログラムの主要な機能には次が含まれます：

- MSSP業務のために設計された 柔軟なビジネスモデル- 価値実現までの時間を加速する スケーラブルな展開オプション- パートナーがサービスを拡大するのに役立つ 共同販売、イネーブルメント、市場進出サポート- 複数の顧客環境にわたる業務をシンプルにする 一元化された管理機能

この柔軟なモデルによりパートナーは自社のペースでサービスビジネスを成長させつつ、継続的な収益の機会を得ることができます。

ダークトレースの最高パートナー責任者、ダン・モナハン（Dan Monahan）は次のように述べています。「当社のパートナーはますます高度化するサイバー脅威に直面する多くの組織を支援する最前線にいます。Darktrace Defenders パートナープログラム内のMSSPサポート機能を拡張し、AIネイティブなEメールセキュリティサービスを提供することにより、パートナーは最新のAIによる保護を市場に提供し、顧客を保護し、オペレーションを拡大して新たな収益機会を手にすることができます」

詳細については、https://partners.darktrace.com/を参照してください。(https://partners.darktrace.com/)

*出典

- Gartner(R), Magic Quadrant(TM) for Email Security, Max Taggett, Nikul Patel,1 December,2025.- Garner(R), Peer Insights(TM) Voice of the Customer for Email Security Platforms, 3 July 2025, by Peer Community Contributor

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ダークトレースについて

ダークトレースはAIサイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、日々変化する脅威ランドスケープに立ち向かう組織を支援しています。2013年に設立されたダークトレースは、それぞれの顧客固有の生活パターンからリアルタイムに学習する独自のAIを使用して未知の脅威から組織を保護する、必要不可欠なサイバーセキュリティプラットフォームを提供しています。Darktrace ActiveAI Security Platform(TM) はサイバーレジリエンスに対するプロアクティブなアプローチを提供し、ネットワークからクラウド、Eメールに至るまでデジタルエステート全体でビジネスを守ります。顧客のセキュリティ体制に対する先制的可視性を提供し、Cyber AI Analyst(TM)でオペレーションを変革し、脅威を検知しリアルタイムに自律遮断します。英国のケンブリッジおよびオランダのハーグに所在するR&Dチームが生み出す画期的イノベーションにより、200件以上の特許申請がなされています。ダークトレースのプラットフォームおよびサービスは世界で2,300名を超える従業員により支えられ、世界でおよそ10,000社の主要なすべての産業分野にわたる組織を保護しています。詳細はhttps://www.darktrace.com/jaをご覧ください。

以上