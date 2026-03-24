The Trade Desk Japan K.K.

グローバルアドテクノロジー企業であるThe Trade Desk（本社：米国カリフォルニア州、CEO：ジェフ・グリーン）は、同社が実施した最新調査レポート「オムニチャネル広告がもたらす新たな可能性」において、生活者の69％が単一チャネルで繰り返し表示される広告に対して関心を失うことが明らかになったことを発表しました。本調査では、デジタルチャネルを横断した広告効果について検証しました。

本調査結果は、日本国内の生活者2,000人を対象にしており、メディア接触が分断化している実態を示しています。日本における生活者は1日あたり平均8.5時間をCTV/OTT、オンライン動画、ゲーム、DOOHなど、少なくとも4つのデジタルチャネルに費やしていることがわかりました。

本調査では、キャンペーン戦略をオムニチャネルとマルチチャネルの２つのタイプに分類しています。オムニチャネルとマルチチャネルはいずれも複数のチャネルを活用しますが、オムニチャネルキャンペーンは、複数チャネルを統合し、生活者のメディア消費行動に基づいてメッセージの順序や配信頻度を最適化した、一貫性のある体験を提供します。

The Trade Deskの日本担当ゼネラルマネージャーの馬嶋 慶は次のように述べています。

「メディア消費の分断化が進む中、広告疲れはマーケターにとって課題となっています。特に、Z世代を中心にOTTサービスや音楽ストリーミングサービスへの加入者が増加し、それに伴って広告投資が複数のメディアへ拡がることでの広告キャンペーンのサイロ化しやすくなっています。今回の調査により、オムニチャネルアプローチは、チャネル、パブリッシャー、プラットフォームを横断したフリークエンシーコントロールに優れているだけでなく、関連性の高いメッセージを一貫したストーリーとして届けられることが分かりました。オーディエンスを起点に、実際のメディア消費行動に即したキャンペーンは、広告疲れを抑えながら、より高いビジネス成果を生み出します。」

広告疲れはすでに顕在化しており、日本の生活者の66％は同一チャネルで 同じ広告を繰り返し目にすることに不快感を覚えると回答しています。一方で、日本の生活者の50％が異なるメディアで一貫したブランドメッセージを目にすると、ブランドに対してより好意的な印象を持つと回答しており、一貫性が信頼構築に影響することもわかりました。

マルチチャネルキャンペーンは、プラットフォームごとに戦略が分断化され、サイロ化して運用されることが一般的です。一方、オムニチャネルキャンペーンは、動画（CTV/OTT）、ディスプレイ、ネイティブ、DOOH、オーディオなど3つ以上のデジタルチャネルを、一貫した広告体験として統合します。プラットフォームを横断してメッセージとフリークエンシーを連携させることで、生活者とのエンゲージメントの向上を図ります。

近年の調査では、オムニチャネルアプローチが、分断されたメディア戦略と比べて生活者の広告疲れを半分以下（約2.2倍改善）に軽減し、説得力を1.5倍高めることが示されています[1]。また、広告効果のROIは3つのチャネルを連携させることで33％向上し、5つのチャネルを連携させることで77％向上します[2]。加えて、3つのチャネルを連携させることで、購買意欲が1.7倍に向上することもわかっています[3]。

The Trade Deskの最新レポートでは、効果的にオーディエンスとエンゲージするための示唆を提示しており、主要なポイントは以下の通りです。

調査結果のポイント

- 現在、日本の生活者の3人に1人がスマートTVを所有または利用しており、生活者の54％が広告付きのTVストリーミングプラットフォームに加入- 日本の生活者の74％がオーディオ広告で⽿にしたメッセージを記憶- ディスプレイ広告も効果が高く、全体の5人に1人が接触したブランドを覚えているほか、Z世代でその割合は44％に到達- 日本の生活者の3人に1人が、毎日デジタルビルボードやポスターを目にしており、2人に1人は週に一度以上接触

調査レポート全文「オムニチャネル広告がもたらす新たな可能性」は下記のリンクよりダウンロード可能です。

- https://www.thetradedesk.com/jp/insights/the-omnichannel-report-japan

【調査概要】

- 調査手法：インターネット調査- 調査期間：2025年5月13日～23日- 調査対象者条件：日本国内の消費者2,000人（18歳以上の男女）- 調査主体：PA ConsultingとThe Trade Deskが共同で実施

【The Trade Deskについて】

The Trade Deskは広告バイヤーを支援するテクノロジー企業です。広告バイヤーはThe Trade Deskのセルフサービス型クラウドベースのプラットフォームを通じて、広告フォーマット全般にわたり、PC、モバイル、コネクテッドTVなど多数のデバイス上で、デジタル広告キャンペーンを作成、管理、最適化できます。主要なデータパートナー、インベントリパートナー、パブリッシャーパートナーと接続することでリーチと運用効率を確実に最大化し、またEnterprise(TM) APIによりプラットフォームのカスタマイズが可能です。The Trade Deskは米国カリフォルニア州ベンチュラに本社を置き、米国、欧州、アジアにオフィスを構えています。The Trade Deskに関する詳細はhttps://www.thetradedesk.com/jpまたはFacebook(https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_TheTradeDesk&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=hdTKIiDJdOViuy4zCHOq-A&m=Opf7LAE014O3hN4KdCqEw-KjV3yt4jQXIWWiJEHhHrA&s=MgKSyF3jQr6yJPeCRghcHKuU0cHzFZidI7Q7BE1yw0Q&e=)、X(https://x.com/TheTradeDesk)、LinkedIn(https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.linkedin.com_company_892001_&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=hdTKIiDJdOViuy4zCHOq-A&m=Opf7LAE014O3hN4KdCqEw-KjV3yt4jQXIWWiJEHhHrA&s=57SfTL71msE3g5Wyvc7LlTMyLNx3w-vwxMZhdpGieVI&e=)をご参照ください。

[1]: The Trade Desk Intelligence and PA Consulting「調査レポート：オムニチャネル広告がもたらす新たな可能性」ドイツ、英国、米国 2024年10月

[2]: Analytic Partners「ROI Genome Marketing Intelligence Report（ROIゲノム マーケティング・インテリジェンス・レポート）」（2023年）

[3]: DISQO「Benchmarks for The Trade Desk Campaigns（The Trade Desk キャンペーンに関するベンチマーク分析）」（2021年3月～2024年12月）