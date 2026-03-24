【株式会社Enactic】介護テクノロジー開発で全国80法人以上とパートナー締結、人材不足の軽減と業務効率化を推進

株式会社Enactic

株式会社Enactic（エナクティック）は、学研ココファン、セントケア、さわやか倶楽部、チャーム・ケア・コーポレーション、HITOWA、ヒューマンライフケア、リビングプラットフォーム、桜十字、善光会、元気村グループ、慶生会など、全国80法人以上の民間企業や社会福祉法人、医療法人を含む介護事業者と、人型介護助手ロボットの開発協力に関するMOU（基本合意書）を締結いたしました。

本取り組みは、厚生労働省および経済産業省が推進する、介護分野におけるテクノロジー活用の促進を背景としています。洗濯や下膳、備品補充などの介護周辺業務を担うことで、現場の業務効率化と負担軽減を図り、深刻化する介護人材不足の解消を目指します。

介護事業者との連携に基づき、現場課題を反映した開発を進め、2026年夏より介護施設における実証テストを開始する予定です。

全国介護事業者連盟理事長 斉藤 正行様からのコメント

日本は2040年代に高齢率が30%代後半へと突入し、支え手となる現役世代は2割ほど減少し、社会保障制度の持続可能性とともに介護従事者の確保が最重要課題となっています。

また、清掃や洗濯物の回収、備品補充、食事の配膳補助といった日常的な周辺業務は大きな負担となっており、利用者ケアに従事する現場スタッフの業務を圧迫しているのが現状です。

これら対策として不可欠なことは、介護現場での生産性向上とテクノロジーの活用です。

これから高齢化を迎えるアジアや世界各国に、日本は高齢化対策の先進国として、制度と現場ノウハウと介護機器の分野でリーダーシップが求められています。そのような中で、「Ena（イーナ）」は、日本発の人型介護助手ロボットとして、唯一無二の可能性を秘めたチャレンジであり、私は大いに期待しています。

人型介護助手ロボット「Ena（イーナ）」

全国介護事業者連盟理事長 斉藤 正行様

Enacticは、人材不足や業務負担といった介護業界が直面する課題の解決に取り組んでいます。人型介護助手ロボット「Ena」が周辺業務を担うことで、スタッフが利用者ケアなど人にしかできない業務に専念できる環境づくりを進め、人とロボットが協働する未来の介護の実現を目指しています。

この実現に向け、全国の介護事業者と連携し、現場の知見を反映したロボット開発を進めています。

現在は、遠隔操作による洗濯や下膳、備品補充などの周辺業務を対象に、2026年夏より実証テストを開始する予定です。周辺業務への対応範囲を段階的に拡大するとともに、自動化に向けた現場検証を進めていきます。



遠隔操作による作業の様子

介護施設との取り組みについて

カトラリーの片付け洗濯物畳み箱の組み立て操縦者- 現場スタッフへのヒアリング施設で働くスタッフにインタビューを実施し、清掃や洗濯、物品搬送、備品補充などの日常業務の流れや、負担の大きい作業についてヒアリングを行います。- 現地訪問による環境確認エンジニアが施設を訪問し、業務フローや通路幅・段差、収納位置、重量計測などの設備環境を調査・分析します。- 開発への反映ヒアリングと現地調査で得られた知見を、ロボットの設計・開発に反映します。

Enacticでは、引き続きパートナーとなる介護事業者を募集しております。

「この取り組みを応援したい」

「こんなロボットを開発してほしい」

「介護ロボット開発の経過を知りたい」

など、ご関心をお持ちの介護事業者の皆様は、

当社ホームページの「協力のご案内」ページよりお申し込みください！



リンク：https://care.enactic.ai/collaboration/

介護事業者からのコメント

株式会社学研ココファン 執行役員 品質管理部 部長 小林 宏彰様

介護現場の周辺業務を担う人型介護ロボットの開発は、一般家庭で日々行われる掃除や洗濯など“生活そのもの”を支える技術へとつながると感じています。こうした日常を大きく変える可能性を秘めた取り組みに大きな期待を寄せています。



セントケア・ホールディング株式会社 執行役員 事業支援本部副本部長 藤澤 宏充様

テクノロジーの力で介護スタッフの日々の業務を支え、人が人に向き合うケアの時間を、より豊かに、より深く育むことができると考え、 Ena（イーナ） のプロジェクトに賛同しました。

ロボットが業務を支えることで、人は本来向き合うべき「人へのケア」に、もっと時間を使えるようになります。

それは、人にしかできないケアの価値を、さらに高めていくことにつながる。

私たちは、Enaがつくる新しいケアのかたちに、期待を寄せています。



株式会社さわやか倶楽部 バリュークリエイション部 取締役 八尋 有紀様

現在『さわやか目白の里』にて実証を進めておりますが、Enactic様の高度な技術力と熱意に大変期待を寄せております。私たちが目指すのは、テクノロジーの力で介護現場をアップデートし、お客様の笑顔を増やすことです。Enacticという次世代の介護助手ロボットとの協働により、職員がより働きやすく、質の高いサービスを提供できる未来を共に創り上げていけると確信しております。



ヒューマンライフケア株式会社 代表取締役 瀬戸口 信也様

排泄介助や移動介助など直接介護を介護ロボットに任せられるようになる日もそう遠くはないでしょう。深刻な介護人材不足が少しでも緩和されればという期待と同時に、「他人の手を借りなければならない」場面が減ることによって利用者さんの生活の質に大きなプラスの効果が及ぶのではないかと期待しています。技術的にも制度的にも乗り越えなくてはならない壁が様々あるかと思いますが、今回の取り組みを通じて微力ながら貢献できればと考えています。



株式会社リビングプラットフォーム 第一運営本部本部長 兼執行役員

株式会社リビングプラットフォームケア 代表取締役 塩野 隆様

当社が運営する介護施設において、介護現場の業務効率化やサービス品質向上に向けた新たな取り組みを進めております。

介護業界では慢性的な人手不足に加え、清掃・搬送・見守りなどの周辺業務が職員の負担となっているのが現状です。

介護助手ロボットには、こうした業務を支援することで職員が入居者様一人ひとりに寄り添うケアにより多くの時間を充てられる

環境づくりを期待しています。Enactic様の技術力と、当社が培ってきた介護現場の知見を掛け合わせることで、

テクノロジーと人の力が調和した、安心で質の高い介護サービスの実現を目指してまいります。

社会福祉法人善光会 理事 事業戦略室室長 吉村 亜矢子様

介護現場では人手不足に加え、業務が増え続けており、テクノロジーの活用がますます重要になっています。善光会ではこれまでも、ロボットやICTなどテクノロジーを活用した介護を実践し、業務の効率化とケアの質向上に取り組んできました。参画している「Ena」のプロジェクトでは、洗濯や配膳といった生活に関わる日常業務を担うことで、職員が利用者様と向き合う時間を増やせる点に大きな可能性を感じています。今後も、人とテクノロジーが一緒に支える新しい介護のかたちを創り上げていけるよう、Enactic様とともに取り組んでまいります。



社会福祉法人元気村グループ グループ理事長 神成 裕介様

介護業界は今、深刻な人材不足という大きな課題に直面しています。こうした状況の中で、テクノロジーの力を活用し、介護職員が本来向き合うべき“人に寄り添うケア”により多くの時間を使える環境をつくることが重要だと考えています。

Enacticが目指す介護助手ロボットの開発は、介護現場の在り方を大きく変える可能性を持つ挑戦だと感じています。

元気村グループとしても、この新しい取り組みに参画し、介護の未来を切り拓く一翼を担っていきたいと考えています。



社会福祉法人慶生会 理事長 永井 正史様

Enactic様が開発をされている人型介護助手ロボット「Ena」の完成は、深刻化する介護人材不足の解決に向けた重要な挑戦であり、特に施設サービスにとって大きな希望であると考えております。当会においても、AI・IoT・Robotを融合した「A.I.R.介護」を推進し、テクノロジーの力で業務を高度化しながら、現場において、介護職員の利用者に向き合う時間を創出することを目指しております。今後も貴社との共創作業を通じて、より良い介護サービスの実現に取り組んでまいります。



株式会社HITOWA ヘルスケアカンパニー オペレーション本部 運営サポート部 次長 丸山 具視様

当社は、「イリーゼ」ブランドで全国150施設の有料老人ホーム、デイサービスなどを運営しており、その介護現場ではご入居者様の生活を多面的に支援する多様な業務が存在します。人材不足の現状、そして今後の日本における社会環境を踏まえると、今、取り組むべきは介護職員がなすべき専門性の高い業務に従事できる環境整備ですが、Enactic（介護助手ロボット）が介護の周辺業務を担うことにより、当社の職員が「人にしかできない業務」に専念できる環境を整えることができると考えております。その視点でこのヒューマノイドには、単一業務ではなく、マルチタスクを担うことのできる次世代型ソリューションとして期待しています。



桜十字グループ 桜十字病院 桜十字未来創想ラボ SAXPO センター長 吉田 正貴様

介護職員に「困りごと」を尋ねると、作業の多さや煩雑さ、利用者と向き合う時間の不足など、切実な声が次々と寄せられます。人員を増やせば解決するかというと、それほど簡単なものではありません。現場を変えるには、何か別の新しい一歩が必要だと考えていました。そんな中、私たちは株式会社Enacticの取り組みに触れる機会を得ました。

ヒアリングから始まる介護ロボット開発、現場の声が反映されたロボットの稼働など、これまで漠然としていた『解決策』の方向性が、ようやく具体的にイメージできるようになりました。私たちは、より豊かで新しい介護のスタイルが広がるウェルビーイングな未来を株式会社Enacticとともに創っていきたいと思います。



株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 介護DX推進室長 大野 世光様

介護分野における人材不足は全国的な課題であり、その対応が喫緊の課題となっています。

昨今、介護ロボット等の活用により単純・反復的業務の効率化を図り、介護スタッフが専門性の高い業務に注力できる環境づくりが求められています。

Enactic（介護ロボット）が介護スタッフの負担軽減と働きやすい職場環境の実現に寄与することを期待しております。

パートナー介護事業者様一覧（50音順・一部掲載）

ロボット開発を支える技術基盤

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166268/table/5_1_95dbc48fda981d56529390bff2bbb0af.jpg?v=202603241051 ]

「OpenArm」について

OpenArmは、オープンソースの双腕ロボットアームを中心とするロボットAI研究プラットフォームです。

2025年7月のリリース以降、GitHub上で1,800以上のStar（2026年2月時点）を獲得し、世界で600台以上を販売。国内外の研究機関・企業において、研究用途で活用されています。



▶︎参考リンク：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000166268.html



「NVIDIA GTC 2026」での出展について

Enacticは、2026年3月に米国カリフォルニア州サンノゼで開催される世界最大級のAIカンファレンス「NVIDIA GTC 2026」に出展し、ロボットAIモデルを同一条件下で比較・評価するオープンソース評価基盤「OpenArm Cell」を初公開します。



▶︎参考リンク：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000166268.html



「フィジカルAI開発支援プログラム by AWSジャパン」への採択について

Enacticは、AWS（アマゾン・ウェブ・サービス）ジャパンが実施する「フィジカルAI開発支援プログラム」に採択されています。

代表取締役 CEO「山本 泰豊」について

国立研究開発法人 産業技術総合研究所にて、脳とコンピュータをつなぐBCI技術の研究開発に従事。米国スタンフォード大学でコンピュータサイエンスを専攻。休学後、株式会社レアゾン・ホールディングスのヒューマンインタラクション研究所に参画し、エイジテックおよびAIロボティクス領域のプロダクト開発と事業立ち上げを主導。2025年7月、同研究所からスピンアウトする形で株式会社Enacticを設立。施設スタッフの声と現場実証を起点に、現場で本当に役立つロボットづくりに取り組む。

株式会社Enacticについて

株式会社Enacticは、介護業界、サービス業界や家庭において、人の生活を支援する「安全で実用的なヒューマノイドの導入」を推進します。実世界でのデータ収集を拡大することで基盤モデルの開発を促進し、特に人材不足が叫ばれる介護業界などにおいて、人とともに働くことで現場の生産性向上を目指しています。

▶︎会社概要

商号：株式会社Enactic

代表者：山本泰豊

本社：〒160-0004 東京都新宿区四ツ谷1-22-5

ラボ所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-4-4 第一電波ビル801

設立：2025年7月

URL：https://enactic.ai/

問い合わせ先：info@enactic.ai