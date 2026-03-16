株式会社ユナイテッドマインドジャパン(本社：東京都千代田区、代表取締役：宮沢 光平)は、転職活動を始める前にキャリアの棚卸しや強みの言語化を行う新サービス AIキャリア整理ツール「QUINSEL(クインセル)」の提供を開始しました。





QUINSEL





本サービスは、5つのAIによるキャリア分析とキャリアアドバイザーによる伴走支援を組み合わせ、キャリアの棚卸し・強みの抽出・将来の選択肢整理を行うものです。従来の転職サービスとは異なり、転職するかどうかを決める前の段階でキャリアを整理することを目的としています。





・サービスサイト

https://www.unitedmind.jp/quinsel/









■開発背景

「転職するかどうか分からない」段階のキャリア支援が不足

近年、キャリアに対する不安や将来への迷いを感じる人が増えています。

一方で、キャリア相談の多くは転職エージェントや求人サービスなど、転職活動を前提とした仕組みの中で提供されています。

しかし実際の相談では、





・自分の強みが分からない

・このままのキャリアでよいのか不安

・転職すべきかどうか判断できない





といった、「転職するかどうかを決める前の段階」の悩みが多く見られます。

株式会社ユナイテッドマインドジャパンでは、これまで3,000名以上のキャリア支援に携わる中で、転職前のキャリア整理の必要性を強く感じてきました。

そこで今回、AIと人の対話を組み合わせ、キャリアの棚卸しと未来の選択肢を整理するサービスとしてAIキャリア整理ツール「QUINSEL」を開発しました。









■AIキャリア整理ツール「QUINSEL」とは

QUINSELは、キャリアを多角的に整理するために開発されたAIキャリア分析サービスです。

利用者のこれまでの経験や価値観をもとに、複数のAIがキャリアを分析し、強みや適性、将来の選択肢などを可視化します。

さらにキャリアアドバイザーが伴走し、分析結果の言語化やキャリア整理をサポートします。

転職活動を前提とせず、転職する・しないを含めてキャリアを考えるためのサービスです。





・サービスサイト

https://www.unitedmind.jp/quinsel/





思考を整えるイメージ





■サービスの特徴

1. 5つのAIによるキャリア多角分析

QUINSELでは、利用者の経験や思考を整理するために設計された5つのAIが連携し、キャリアの可能性を多角的に分析します。

分析には以下のAIが用いられます。

・感情観測AI

言葉にならない違和感や感情の揺らぎを捉え、内面的な要因を拾い上げます。





・現実AI

現在のキャリアの位置や環境を客観的に整理し、現実的な前提条件を明確にします。





・構造AI

業界構造やスキルの移転可能性を分析し、キャリアの構造的な可能性を読み解きます。





・未来予測AI

中長期的なキャリアの連続性を踏まえ、将来の選択肢や可能性を広げます。





・統合バランスAI

複数の分析結果を統合し、矛盾や優先順位を整理してキャリア全体のバランスを整えます。





5つのAIが異なる視点から分析し、その結果を統合することで、キャリアの構造や可能性を高い精度で可視化します。









2. キャリアアドバイザーによる伴走支援

AI分析の結果をもとに、キャリアアドバイザーがキャリアの言語化をサポートします。

AIだけでは見えにくい価値観や経験の意味づけを整理し、今後のキャリア選択を考える支援を行います。





3. 転職を前提としないキャリア支援

QUINSELは転職を目的としたサービスではありません。

キャリアを整理した結果、





・今の会社で挑戦を続ける

・キャリアの方向性を見直す

・転職を検討する





など、利用者自身が納得して選択できる状態を目指します。





キャリア棚卸し伴走イメージ





■代表コメント

株式会社ユナイテッドマインドジャパン

代表取締役 宮沢 光平

私たちはこれまで3,000名以上のキャリア支援を行ってきましたが、多くの人が「転職したい」のではなく、「このままでいいのか分からない」という状態で悩んでいることに気づきました。

しかし現在のキャリアサービスの多くは、転職活動を前提としたものです。

本来は、転職するかどうかを決める前に、自分のキャリアを整理する時間が必要だと考えています。

QUINSELは、AIと人の対話を組み合わせることで、キャリアの棚卸しと未来の選択肢を整理するサービスです。

転職するかどうかではなく、自分が納得できるキャリアの選択を支援することを目的としています。





・サービスサイト

https://www.unitedmind.jp/quinsel/





■今後の展開

株式会社ユナイテッドマインドジャパンでは、QUINSELを通じて「転職前のキャリア整理」という新しいキャリア支援の形を広げていきます。

今後は

・若手社会人向けキャリア支援

・企業のキャリア開発支援

・教育機関との連携

などへの展開も検討しています。









■会社概要

会社名 ： 株式会社ユナイテッドマインドジャパン

所在地 ： 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-12 山萬ビル301

代表者 ： 代表取締役 宮沢 光平

設立 ： 2014年6月

公式HP ： https://www.unitedmind.jp

事業内容 ： ・AIイノベーション事業

・ダイバーシティ推進事業

・住宅・不動産ソリューション事業





株式会社ユナイテッドマインドジャパンは、人のキャリアと組織の成長に向き合う事業を展開しています。









■主なサービス

・AIキャリア整理ツール「QUINSEL」

https://www.unitedmind.jp/quinsel/

・人生と組織の物語を音楽で可視化するサービス「ONE SONG」

https://unitedmind.jp/onesong/

・住宅業界特化型キャリア支援サービス「住まキャリ」

https://www.unitedmind.jp/house-hr/

・非エンジニアAI人材特化キャリア支援サービス「AI Leaders Career」

https://aileaders.jp/