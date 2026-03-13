千葉興業銀行グループが「m-FILTER@Cloud」及び「f-FILTER」を採用し、従来の運用を大きく変えず、メール環境のクラウド化と脱PPAPを実現

「運用を大きく変えずに移行できる」ことが、最大の選定ポイントに製品選定にあたっては、複数のクラウド型サービスを比較検討しましたが、最終的に重視したのは、これまでのメール運用を大きく変えることなくクラウドへ移行できる点でした。1,000人規模で利用されるメール環境では、わずかな運用変更でも現場への影響が大きくなるため、オンプレミス環境で構築してきたフィルター設計や運用ルールをそのまま引き継げる点を評価しました。また、導入検討段階で試用環境を活用し、操作性や効果を事前に確認できたことに加え、スモールスタートにより段階的に移行を進められたことも、円滑なクラウド移行につながっています。導入・設定の段階においても、問い合わせへの迅速な対応や技術面でのサポート体制が、安心して移行を進めるうえでの後押しとなりました。利便性とセキュリティを両立し、次のステップへ今回の取り組みにより、千葉興業銀行グループでは、運用を大きく変えることなく、1,000人規模のメール環境をクラウド化し、脱PPAP対応や監査対応といった複数の課題を整理して解決しました。メール基盤には「m-FILTER@Cloud」を採用することで、運用負担を抑えながら継続的なセキュリティ強化を実現しています。また、脱PPAP対応については「f-FILTER連携オプション」を活用することで、現場の使い勝手を損なうことなく、現実的な運用を確立しました。同グループでは、利便性の向上と情報セキュリティの確保を両立させることが、金融機関としての重要な責務であると捉えています。今後も業務実態を踏まえながら、段階的に対策を高度化し、持続的なセキュリティ強化に取り組んでいく方針です。■株式会社千葉興業銀行グループの導入事例全文はこちら